Война ради мира? К чему приведут удары США по Ирану

Война на Ближнем Востоке далеко не предрешена, но расслабляться тоже не стоит

Дональд Трамп все-таки сделал это. Несмотря на многочисленные предостережения, критику и заочные осуждения, в ночь на 22 июня он отдал приказ нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Бомбардировкам подверглись объекты в Натанзе и Исфахане. Под удар попал и подземный завод по обогащению урана в Фордо, до которого Израилю так и не получилось дотянуться. После операции Трамп вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху поспешили заявить, что иранской ядерной программе пришел конец.

В реальности результат не так однозначен — согласно отчету МАГАТЭ, в зоне атак не обнаружили повышения радиационного фона. Есть сведения, что Иран заранее вывез весь обогащенный уран и оборудование в другое защищенное хранилище. Так что атаки США вполне могли обернуться пшиком.

Вообще сам факт вступления США в войну с Ираном говорит о том, что израильская военная кампания пошла не по плану. Даже после недели интенсивных ударов Иран сохранил командную структуру и возможность отвечать на израильские атаки. Словом, успешно перевел «блицкриг» Тель-Авива в затяжное противостояние, что, как я уже говорил, плохая новость для Израиля.

В свете происходящего у Нетаньяху не оставалось выбора, кроме как попытаться втянуть американцев в конфликт. Это можно считать своего рода последним аргументом, который мог бы перевести ход войны в нужное для него русло. Как видим, с задачей прогнуть Трампа премьер Израиля и его лоббисты в Вашингтоне успешно справились.

Как ситуация будет развиваться дальше, пока не очень ясно. Самые апокалиптические прогнозы гласят, что конфликт США и Ирана обязательно приведет к третьей мировой или, как минимум, большой региональной войне.

Я, впрочем, настроен менее пессимистично. Для «третьей мировой» нет абсолютно никаких предпосылок. Они были бы, если б Иран имел серьезный «геополитический тыл» — состоял в военном блоке или на худой конец имел мощную группу поддержки из стран, готовых грудью вписаться за него.

На первом этапе конфликта ничего подобного не оформилось даже близко. Россия, которая, напомню, не связана с Ираном военными обязательствами, не может помочь ему по объективным причинам. Китай — единственная держава, способная создать противовес США, — как обычно, предпочел отсидеться в стороне по собственным соображениям. Другие благожелатели, вроде Пакистана и КНДР, даже при всей решимости и желании помочь вряд ли смогут повлиять на течение конфликта.

Вот и получается, что глобально Иран был «один в поле воин». Возможно, после последних событий мнение международных игроков поменяется. Но пока никто не демонстрирует желания втягиваться в конфликт вслед за американцами.

Региональная война — это уже более реалистичный сценарий, но тоже еще не предрешенный.

Во-первых, все будет зависеть от того, решатся ли США продолжать бомбардировки или, как заявил Дональд Трамп, ограничатся разовой акцией. Возможно, президент США опять соврал — ведь до этого он говорил, что примет окончательное решение об ударах по Ирану через две недели.

С другой стороны, у Трампа есть веские основания остановиться. Пример борьбы с хуситами показывает, что ограниченное ракетно-бомбовое воздействие не работает. А если вступать в войну по-серьезному, это потребует кратного усиления прилагаемых усилий, возможно даже проведения наземной операции. Но к этому не готовы ни американская армия, ни общество. Поэтому Белый дом может остановиться на варианте «эскалация ради деэскалации» и дальше вернуться к мирному треку.

Во-вторых, на течение конфликта повлияет ответ Ирана. У Тегерана есть на столе карты, которые могут стать болезненным ударом для Вашингтона — например, атаки на американские базы в регионе, активизация прокси-группировок по всему Ближнему Востоку или перекрытие Ормузского пролива, через который идет около 20% мировой торговли нефтью.

Однако не факт, что иранцы пойдут на радикальные шаги. Силы, мягко говоря, не равны, а коль Трамп дает надежду на паузу в ударах, Тегеран может замять дело, чтобы не провоцировать США. Вероятно, поэтому сперва иранское руководство выбрало самый безопасный для себя вариант — ответить на бомбардировки Америки новыми ударами по Израилю. Но если надежды на осторожность Трампа не оправдаются, тогда выбора уже не будет.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов Израиль. В отличие от американцев, которых интересует только ядерное оружие, Нетаньяху по-прежнему стремится к демонтажу нынешнего режима в Тегеране. Ему уже удалось убедить Трампа, что вступить в войну с Ираном — это хорошая идея. Вероятно, он продолжит склонять его к новым военным акциям, а если Тегеран не ответит, то будет делать это с удвоенными усилиями, ссылаясь на его слабость.

Поведется ли Трамп во второй раз или все же выберет политическое выживание — узнаем уже скоро. Остается надеяться, что все заинтересованные стороны проявят благоразумие, и на этом спираль эскалации прекратит раскрутку.

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