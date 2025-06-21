Почему трамписты взбунтовались против президента США?

Чем Трамп не угодил MAGA-активистам и может ли движение существовать без него

«Барак Обама начнет войну с Ираном, чтобы его переизбрали», — написал в 2011 году будущий президент США Дональд Трамп.

Сейчас этот твит 14-летней давности — самый смешной и одновременно грустный мем в англоязычном сегменте интернета. Как нетрудно догадаться, цитату Трампа достали из глубин интернета на фоне войны Израиля и Ирана и плохо скрываемого желания Белого дома вступить в нее. Что любопытно — ее активно распространяют не только идеологические противники Трампа, но и его сторонники. С той лишь разницей, что для первых твит — очередной повод подколоть президента США за его двуличность. А для вторых — это символ настоящей трагедии, которая прямо сейчас разыгрывается в MAGA-движении.

В ноябре 2024 года миллионы американцев голосовали за Трампа, который нещадно громил разжигателей войны в соцсетях, обещал вытащить США из всех старых конфликтов и не вступать в новые. Но в Белый дом въехал какой-то другой Трамп — какой-то неправильный, тот, который под тяжестью скандалов и политических проблем стягивает войска на Ближний Восток и требует от другого государства полной капитуляции под угрозой массированных бомбардировок и убийства его первых лиц.

То есть делает ровно то, за что критиковал Обаму и других политических оппонентов.

Столь разительное несоответствие ожиданий и реальности повергло убежденных трампистов в шок. Причем преданными себя ощущают не только рядовые MAGA-республиканцы. С тех пор как Трамп начал топить за вступление в войну с Ираном, неодобрение выразили многие его союзники — телеведущий Такер Карлсон, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и экс-стратег Белого дома Стив Бэннон. Последний, правда, все еще надеется, что Трамп остался прежним — это вашингтонское болото на него плохо влияет.

Забурлило даже в команде президента США. Там главным оппозиционером стала директор нацразведки Тулси Габбард — еще одна союзница Трампа по избирательной кампании. Она дала понять, что немедленно подаст в отставку в случае начала войны с Ираном.

Словом, раскол среди трампистов напоминает сценку из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» — «MAGA взбунтовалось. Говорят, Трамп ненастоящий!»

Вообще светлой наивностью американских консерваторов можно лишь восхититься. Они отреагировали на переобувание Трампа так, будто он никогда так не делал. Будто не называл себя «самым произраильским президентом США». Будто никогда не братался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Будто не было первого срока, когда он чуть не спровоцировал войну с Ираном после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани. И будто это не он начинал бомбить Йемен буквально на второй месяц второго срока.

Но если серьезно, то конфликт Трампа и MAGA может привести к тектоническому сдвигу в американской политике. Лагерь сторонников президента США и так находится в состоянии полураспада из-за его неспособности выполнить обещания, которые он щедро раздавал в 2024 году. С каждым месяцем раскол только усиливается, и, вполне возможно, уже в следующем году это будет стоить Трампу контроля над конгрессом.

В то же время само движение MAGA находится на пороге серьезного кризиса идентичности. Оно формировалось вокруг Трампа, при активной поддержке Трампа и чтобы продвигать идеи Трампа. MAGA всегда ассоциировалось с его фигурой, а теперь впервые противопоставляет себя своему создателю. И если их связка порвется окончательно, то останется ли MAGA без Трампа?

Идеологически движение не умрет. Идеи фискальной дисциплины, жесткой миграционной политики и внешнеполитического изоляционизма существовали в Америке всегда. MAGA в этом смысле не было новатором — оно лишь подхватило эстафету «Движения чаепития», которое предлагало схожую программу в начале 2010-х гг. Так что его идеи останутся на повестке дня и с Трампом, и без него.

Другое дело ,что в «Движении чаепития» не было четкой организации и явных лидеров. Поэтому к 2016 году оно сошло на нет, а бывшие «чаепитники» превратились в трампистов. Успех MAGA во многом обязан наличию центровой фигуры в виде Трампа — если движение хочет сохраниться без него, надо найти замену.

Потенциальные кандидаты есть. Например, вице-президент США Джей Ди Вэнс или губернатор Флориды Рон Десантис. Правда, первый занимает официальный пост и вряд ли отойдет от генеральной линии партии. Второй уже пытался воевать с Трампом и показал себя слабым сольным игроком. Однако если он или кто-то другой все же решится перехватить лидерство в MAGA, у движения будут шансы сохраниться — пусть и ценой ухода в глубокую оппозицию.

А что если сепарировать от Трампа не выйдет? Скорее всего, движение в ближайшем будущем покинут ультраконсервативные фигуры, вроде Карлсона и Бэннона. В таком случае MAGA вслед за Трампом потеряет оппозиционный лоск, станет более мейнстримным и ястребиным. Словом, уже будет не тем MAGA, которое мы знаем.

Ну, а духовным наследником того самого трампизма станет уже совершенно другая «партия». Ждет ли ее успех? Или оппозиционная нео-MAGA со временем затухнет? Это уже гадание на кофейной гуще. Для начала посмотрим, чем закончится первый акт этого марлезонского балета.

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