Надо ли защищать русский язык от англицизмов?

На днях на сайте Госдумы появилась новость о принятии закона о защите русского языка. Поправки были внесены в закон «О государственном языке Российской Федерации». Согласно документу, вся публичная информация в России — от вывесок до интернет-сайтов — должна быть представлена на русском языке. Использование кириллицы становится обязательным. Исключение — зарегистрированные товарные знаки.

Теперь никаких «Green Park», «RESPECT», «Grand View» — а квартиры в ЖК «Зеленый парк», «Уважение» и «Прекрасный вид». Использовать иностранные слова, если есть русские аналоги, тоже нельзя. Обойдемся без «coffee», «fresh», «sale», «shop» и «open». Следующий шаг — заменить слово «паркинг» и объяснить, что это просто «подземная стоянка». А если хочется романтики — пусть будет «каретный двор».

К счастью, теперь в новостях и других информационных программах федеральных каналов не должно быть речевых или грамматических ошибок. А раньше было можно? Хотя, если вспомнить, как слово «стилистика» используют там, где ему не место, — то, видимо, да. Пару лет назад я слышала его не только от теле- и радиоведущих, но и видела в книгах и на выставках в государственных музеях: «Стилистика интерьера», «стилистика картины такого-то художника». Это как сказать «температура вкуса» или «ритм света» — вроде красиво и по-умному, но непонятно, о чем речь.

В общем, ждем изменений с 1 марта 2026 года.

Пока предприниматели сбиты с толку и пытаются разобраться, что именно попадает под требования, можно пофантазировать: Wildberries станет «Дикой ягодкой», Stars Coffee — «Звездным кофе», а Pims — «Пимсом». Хотя, конечно, если название — зарегистрированный бренд, его трогать не нужно. Но малому и среднему бизнесу, у которого торговая марка может и не зарегистрирована, придется тратиться: переделывать вывески, логотипы, полиграфию, соцсети.

А вообще, мы давно возвращаемся к истокам. Пару лет назад я была в Рыбинске и с удовольствием гуляла по обновленному центру города, где каждая вывеска была стилизована под дореволюционную. Никаких англицизмов — только родные яти. Получилось неожиданно органично и красиво. Без крика и китчевого «русского стиля», а с уважением к языку и месту. Это не выглядело как «переобулись» — скорее, как вернулись к родным и удобным туфлям. Причем без каблука, без пластика — с кожаной стелькой и душой.

И да, в какой-то момент Россия действительно перегнула с англицизмами. Помню, что мы с удовольствием покупали футболки с английскими надписями. Заходишь в магазин — и читаешь: «Urban youth», «Live your vibe», «Soft essential», «Don't grow up», «Sad but cool» и мой личный фаворит — «Emotionally unavailable». В какой-то момент стало казаться, что эти майки — просто способ сообщить миру, что вы в терапии. Хорошо, если владелец был в курсе, что у него написано на одежде, ведь бывали случаи, когда бабушка выходила в магазин в свитшоте с надписью «Hot chick».

Несколько лет назад на полках начали появляться футболки с русскими словами. Сначала это казалось мне странным, но потом даже понравилось. Заглядываю иногда в новые коллекции от отечественных брендов: и уже приятно видеть на худи не что-то про broken dreams, а названия родных городов или просто доброе «Привет». Оказалось, на русском тоже можно делать стиль — и даже с чувством юмора.

Но закон, конечно, не только о вывесках и принтах. Он — про отношение к языку в целом. Наконец-то хоть кто-то будет следить за тем, что и как мы говорим. Когда я только начинала работать в офисе, была сбита с толку «митингами», «коллами», «асапами» и прочим. Ничего не поделаешь — это часть культуры «белых воротничков». Но если честно, иногда хочется просто сказать: «Давайте созвонимся завтра» — и не чувствовать себя динозавром в эпоху agile.

Теперь же каждое новое слово, появившееся в публичной речи, будет проходить фильтр: можно или нельзя. Отвечать за это будет специальная комиссия. И тут возникает другой вопрос: а как вообще развивать язык, если все должно быть заранее одобрено? Пушкин, например, ввел в обиход множество слов, без которых трудно представить наш язык: «привлекательность», «машинально», «равнодушие», «впечатление». А еще он активно продвигал букву Ё — и тоже, скорее всего, без согласования в профильной комиссии.

Получилось бы у него это все в 2025-м? Или его строку: «Минутных жизни впечатлений не сохранит душа моя» — вернули бы в редакцию с пометкой «неоднозначная стилистика»?

Новые слова — это вечный спор между прескриптивистами, которые придерживаются строгих языковых норм, и дескриптивистами, описывающими речь такой, какая она есть. Я — где-то посередине. Потому что, с одной стороны, язык должен развиваться. А с другой — жить в хаосе из кальки, штампов и канцелярита уже невозможно.

Если этот закон даст хотя бы небольшой повод переосмыслить то, как мы говорим, читаем и пишем, — это уже победа. И пусть русский язык наконец-то будет не только велик и могуч, но и жив и любим.

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