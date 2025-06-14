Тегеран за две недели: чем закончится война Израиля и Ирана?

И почему этот конфликт может пойти не по плану Нетаньяху

Дней без вооруженного конфликта на Ближнем Востоке — ноль. И снова страсти кипят вокруг Израиля. Правда, на этот раз все очень серьезно, ведь еврейское государство сцепилось не с какой-то околоповстанческой прокси-группировкой, а с Ираном — своим главным геополитическим соперником и перспективным обладателем ядерного оружия.

Строго говоря, ирано-израильская война — а по-другому ее не назовешь — началась далеко не 13 июня.

Впервые Тегеран и Тель-Авив обменялись прямыми ударами чуть больше года назад, в апреле 2024-го. А прокси-конфликт между ними, также известный как «теневая война», длится вот уже несколько десятилетий.

Сейчас с подачи Израиля стороны перешли от борьбы спецслужб к открытому вооруженному противостоянию. Сами же удары, в отличие от прошлогодних, вышли далеко за пределы «бутафорских обстрелов» и «имиджевых посланий». Под огнем — центры принятия решений, стратегические объекты и города. И с каждым новым залпом маховик войны раскручивается все сильнее.

Впрочем, противостояния по типу украинского конфликта ждать не стоит: у Израиля и Ирана нет общей границы. Вероятно, оно так и продолжится в формате «воздушной войны». Проиграет в ней тот, кто исчерпает военный и политический ресурс, понесет непоправимый ущерб, а вместе с ним потеряет возможность продолжать боевые действия.

Какая из сторон «закончится» первой — вопрос дискуссионный. Тегеран обладает крупнейшим ракетным арсеналом на всем Ближнем Востоке, зато за спиной у Тель-Авива стоит мощный спонсор в лице США. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает на то, что военные неудачи спровоцируют коллапс ослабленного «режима аятолл». Правда, у него самого куча проблем, и далеко не факт, что нынешний израильский кабмин переживет затяжной конфликт.

Для Израиля предпочтительным исходом было бы повторение быстрой войны с «Хезболлой», когда он несколькими стремительными ударами обезглавил группировку и вынудил ее сдаться.

Судя по характеру его действий, на это был расчет и в этот раз. Амбициозные планы подтверждаются вбросом в СМИ от израильских чиновников, что операция против Ирана продлится две недели.

Но есть нюанс. Иран — это не «Хезболла». Да, 13 июня иранцы крупно облажались, но у Тегерана объективно больше организационных и военных возможностей. Иран в несколько раз больше Израиля и по размерам, и по населению. Соответственно, запас прочности у него тоже выше. Да и с политической точки зрения Израиль не оставляет противнику иных вариантов, кроме как продолжать боевые действия.

Многое говорит о том, что стремительно сломить Иран не выйдет. И если израильская задумка не оправдает себя и война затянется, то эта авантюра может выйти боком уже самому Нетаньяху. Лично я ставлю на то, что так оно и будет.

Кстати, впросак может попасть не только Нетаньяху. Еще один кандидат на почетное место в списке лузеров — это Дональд Трамп. Его поддержка Израиля уже вызвала шквал негодования в MAGA-движении. Сторонники Трампа теперь обвиняют его в нарушении обещаний, опасаясь, что Америку втягивают в ненужную войну.

Значит, президенту США предстоит столкнуться с той же дилеммой, что и Джо Байдену. Что для него предпочтительнее: интересы произраильского лобби, которое глубоко укоренилось в Республиканской партии и его ближнем окружении? Или же мнение ядерного электората, способного опрокинуть его партию на выборах 2026 года? И если он выберет Израиль, то будет ли готов к последствиям?

Ведь если война затянется, то мировые цены на нефть поползут вверх. А Трамп обещал снизить их, чтобы удешевить американцам бензин. Еще президент США говорил, что в его вахту ближневосточный конфликт закончится. Получается, и тут соврал. А если по итогу Иран ускорится и получит первую ядерную бомбу, это будет крах всего политического курса Трампа по отношению к этой стране с 2017 года. Напомню, именно он в свое время развалил готовую ядерную сделку.

Раз вспомнили про США, надо бы поговорить и про Россию. Перспектива роста цен на нефть, возможность устроить бардак в лагере соперников и отвлечь их внимание от Украины — все это звучит безумно «вкусно». К тому же Иран — наш стратегический партнер, и мы вроде как должны быть заинтересованы в том, чтобы он оставался в игре как можно дольше.

С другой стороны, сможет ли Россия повлиять на ход событий? Получится ли оказать Ирану материальную поддержку в том объеме, в котором ему потребуется? Поскольку СВО в самом разгаре, предлагаю считать это спорным. Плюс, у Москвы нет никаких юридических обязательств перед Тегераном — в недавнем договоре о стратегическом партнерстве говорится лишь о том, что стороны не должны помогать агрессорам.

Так что для нас будет предпочтительнее остаться в стороне и надеяться, что иранские товарищи не оплошают. В конце концов, они достаточно быстро пришли в себя после первого удара.

Теперь многое будет зависеть от способности Тегерана адаптироваться к израильской тактике ударов, выстроить эффективную контрразведывательную борьбу и самим пристреляться к территории противника.

Но куда пойдет конфликт дальше, станет ясно чуть позже. Возможно, через те самые пару недель, которые отвел себе Израиль.

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