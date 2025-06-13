Что будет, если выгорят 10% россиян?

Недавно глава Института исследований проблем современной политики Антон Орлов обратился к министерству труда с предложением добавить по семь дней к оплачиваемому отпуску всем сотрудникам, которые страдают от эмоционального выгорания на работе. Выгорание нужно будет подтвердить, пройдя ряд психологических тестов.

Не касаясь личности Антона Орлова и не выясняя подробно, что такое Институт исследования проблем современной политики, вспомним, что раньше эта связка ньюсмейкеров появлялась в сообщениях об инициативе запретить подросткам покупать фастфуд. На сайте Института есть цитата Орлова: «Политический вес — это вес, который стоит постоянно набирать». Да, чем старше человек, тем больше ему лет. Не того же ли автора мудрость?

Это я к тому, что подобные инициативы не имеют никаких реальных перспектив, но заслуживают некоторого обсуждения.

QD85 — это эмоциональное выгорание на работе по Международной классификации болезней. При этом эмоциональное выгорание считается не болезнью, а фактором, влияющим на состояние здоровья. То есть основанием для оформления больничного листа выгорание послужить не может, если только не прибавить к нему клиническую депрессию. Но это уже совсем другой разговор, при клинической депрессии человеку будет безразлично, прибавили ему к отпуску семь дней или нет.

У эмоционального выгорания три основных признака-симптома: чувство истощения, ментальная отстраненность или негативизм, снижение эффективности. Симптомы не просто знакомые, а распространенные повсеместно.

Буквально вчера наткнулся на высказывание казахстанского теннисиста Александра Бублика, сейчас он, кажется, входит в топ-20: «Я ненавижу теннис от всего сердца, ненавижу каждый день, когда мне нужно играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно. Мне нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для меня невыносимо». Кажется, это исчерпывающее описание и того, что такое эмоциональное выгорание, и того, как с ним жить.

Не нравится работать? Так, если честно, никому не нравится. А что ты любишь? Деньги, вещи, еду, жилье, развлечения? Значит, надо работать. Другие стратегии не показывают эффективности на длинных дистанциях, что бы нам ни рассказывали социальные сети в нашем обществе спектакля и условиях капитализма возможностей.

А если эмоционально выгорает шахтер, вахтовик в Заполярье, оператор атомной станции? Да они и выгорают, просто что из этого следует?

Выгорел? Утром снова идешь на работу. Зарплата сама себя не заработает.

И тут мы переходим к экономической стороне вопроса. В России 75 миллионов человек — трудоспособное население. Допустим, 10% из них воспользуются возможностью, пройдут психологические тесты и докажут наличие у себя эмоционального выгорания. Каждый из них получит по семь дополнительных дней к оплачиваемому отпуску. Медианная зарплата в России в 2025 году — примерно 41 тыс. руб. в месяц, при 21 рабочей смене получается почти две тысячи рублей в день. Не буду утомлять читателя калькуляциями, но выходит, что 102,5 млрд руб. в год работодатель будет тратить на тех, кто эмоционально выгорел. Напомню, главным симптомом выгорания выступает снижение эффективности. С позиции работодателя получается, что он тратит огромные деньги на тех, кто и так ему не нужен, потому что ничего не приносит.

Естественно, ни один работодатель такого себе позволять не захочет, даже если сможет. Но можем ли мы себе подобное позволить в масштабах страны? Напомню, что производительность труда в России примерно $30/человекочас, что в три раза ниже, чем в США, зато немного выше, чем в Китае. Это связано с низкой автоматизацией процессов производства и относительно слабым управлением на предприятиях. Иными словами, экономика России держится на живой рабочей силе, и просто раздать всем побольше отпускных дней без нанесения значительного ущерба не получится.

Означает ли это, что эмоциональное выгорание перестает быть серьезной проблемой? Разумеется, нет. Более того, разговоры о нем и обсуждение этого явления в медийном поле постепенно дестигматизируют тему психического здоровья. Так исторически сложилось, что у нас не принято говорить об эмоциональном и психологическом дискомфорте.

Грустно? Ну, развеселись, выпей, другу расскажи. Какая депрессия? Вон бабки с дедами страну подняли, в войне победили и вас вырастили, слова такого не было — депрессия! И так далее. Это знакомо почти каждому и в любом возрасте. Многие годы у нас было принято загонять ментальные проблемы поглубже на периферию как индивидуального сознания, так и общественной дискуссии.

Теперь мы наверстываем упущенное со значительным перехлестом — в кого ни ткни, в психолога попадешь. Быть психологом модно и прибыльно. Но помогает ли это людям?

Вместо бездумных инициатив хорошо бы спустить практическую и клиническую психологию на места для службы людям — кабинеты психолога на производствах и в учебных заведениях, а также регулярное тестирование сотрудников вполне могли бы помочь людям справиться с опасными эмоциональными переживаниями.

Да, где-то они уже есть, но если бы внедрить их повсеместно, а главное, донести до людей, что посещать психолога не только не стыдно, но и необходимо, то, может быть и разговоров об эмоциональном выгорании на работе удалось бы избежать?

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