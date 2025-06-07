Яркая одежда и своевременный звонок: что делать, если вы потерялись в лесу

Управляющий директор методологии и компетенций СберСтрахования жизни Наталья Тарасова о том, как один звонок спас парня и напомнил нам о правилах выживания

Наступление теплого сезона неизменно влечет многих россиян к активному отдыху на природе, прогулкам и походам. Однако такая свобода передвижения иногда сопровождается рисками, одним из которых является потеря ориентации в лесах. История недавнего происшествия в Подмосковье служит ярким примером того, насколько важно соблюдать элементарные правила безопасности.

В марте этого года силами вертолетного поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Ангел» при поддержке СберСтрахования жизни была проведена первая весенняя спасательная операция. Добровольцам удалось обнаружить и спасти молодого человека 23 лет с инвалидностью, потерявшегося в лесу Рузского района Подмосковья.

Молодой человек отправился на прогулку возле деревни, однако свернув с маршрута, оказался в густой чаще леса.

Осознавая опасность положения, парень оперативно связался с родителями, сообщив им о случившемся. Родители незамедлительно вызвали помощь по телефону 112, после чего стартовала поисковая операция с привлечением сотрудников МЧС, полиции и добровольцев из поискового отряда «ЛизаАлерт». Позже к ним присоединился и экипаж ВПСО «Ангел».

Удачный исход спасательной операции стал возможным благодаря ряду факторов: правильному поведению потерпевшего, его готовности следовать инструкциям и принятию мер предосторожности перед выходом на природу. В момент пролета над лесом экипаж смог обнаружить молодого человека по звуку винта вертолета через телефон парня, а также по его яркой одежде. Он был одет в оранжевую куртку и салатовые брюки.

Цвет одежды и собранность парня, несомненно, сыграли в пользу благополучного исхода спасательной операции. Добровольцы незамедлительно приступили к снижению на ближайшую поляну для эвакуации молодого человека, и вскоре доставили его в штаб здоровым и невредимым.

Этот пример напоминает каждому, отправляющемуся на природу, ряд простых, но жизненно важных рекомендаций.

Всегда берите с собой заряженное устройство связи и запасные аккумуляторы.

Надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить.

Передвигайтесь по известным маршрутам и старайтесь избегать незнакомых участков.

Сообщайте близким о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Возьмите с собой необходимые медикаменты и воду.

Компас, свисток и спички отлично помогут в ориентации пространства и сигнальном оповещении.

Старайтесь оставаться спокойными и собранными даже в стрессовых ситуациях.

По данным совместного исследования СберСтрахования жизни и медиахолдинга Rambler&Co, большая часть россиян (44% опрошенных), если заблудятся, то постараются найти дорогу домой самостоятельно. При этом 25% в первую очередь позвонят родным, 23% — в службу спасения 112 или спасательным отрядам напрямую, 8% — друзьям.

Если вы, или ваши близкие все же потерялись, первым делом позвоните на линию 112 или «ЛизаАлерт» (8 800 700 54 52).

Находитесь на открытом пространстве. Разведите огонь и ждите помощи. Отвечайте шумом на шум. Берегите заряд телефона, держа его в теплом сухом месте.

В лесу очень важно двигаться. Но слишком активное передвижение по лесу может обернуться неприятными последствиями, например, травмой. Всегда можно обезопасить себя надежной защитой, например, подключить в мобильном приложении страхование на время нахождения на природе, это может быть час или более. Если человек, например, споткнется о валежник и получит травму, он сможет оповестить страховую компанию и получить выплату для лечения травмы. Согласитесь, такое финансовое подспорье всегда будет не лишним, особенно когда оно дает чувство безопасности и спокойствия.

Каждое лето — это новые приключения и возможности. Главное — позаботиться о себе и своих близких, чтобы время, проведенное на природе, осталось в памяти приятным воспоминанием.