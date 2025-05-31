Назад в СССР: почему стоять в очередях стало стильно, модно, молодежно

Спасайся кто может: в тренды соцсетей стремительно врывается такой, казалось бы, давний пережиток прошлого, как многочасовые очереди. «Вчера стояла два часа за латте с карамельной пенкой», — сообщают довольные собой гражданки. «Всего полтора часа — и ролл мой! Это божественно вкусно, я счастлива», — добавляет другая. И никто не крутит пальцем у виска и не задает очевидный вопрос: «Люди, вам что, делать нечего?»

Что и говорить, любят у нас отдельные граждане поностальгировать по советским временам. И солнце было ярче, и трава зеленее, и мир, труд, май, и автоматы с газированной водой, туда же коммунистические субботники, пятилетку за три года и навечно отпечатавшееся в памяти «Пионеры всей страны делу Ленина верны».

Самое интересное, что советскую жизнь вовсю романтизируют те, кто в то незабываемое время не жил и даже еще не родился. Ну нравится людям советская эстетика, что тут поделаешь. Не стояли они в очередях за серой колбаской, не ходили с ожерельем из туалетной бумаги на шее, как туземцы из племени мумба-юмба, не носили ботинки на размер меньше, потому что нога выросла, а новые просто не купить — тотальный дефицит всего на свете был привычным фоном позднего Союза, а стояние в очереди неизбежным для выживания злом.

В те далекие времена курьеры не приезжали домой после нажатия волшебной кнопки, а за пропитание и одежду приходилось побороться. Супермаркетов же тоже не было. Поэтому стояли все. Сначала полчаса за хлебом, потом за кефиром, потом — о чудо, в уличном лотке «выбросили» зеленые бананы! Тут если в полтора часа уложишься — уже счастье.

Казалось бы, уже лет тридцать, как очереди исчезли навсегда и можно не тратить время на такое бессмысленное времяпрепровождение, но мы рано радовались — они возвращаются.

Причем в новом формате: теперь стоять в очереди не скучно и неприятно, а совсем наоборот — стараниями блогеров, инфлюэнсеров и, конечно, маркетологов в этом появился совсем новый смысл. Теперь это тупейшее занятие позиционируется как «медитация», возможность замедлиться, снять стресс и даже познакомиться и пообщаться. В соцсетях даже появился новый хэштег «за чем стоим».

Я не говорю сейчас о давно уже существующих в России очередях на выставки художников — это, так сказать, пища духовная, за ней и постоять не грех. Про недавнее американское безумие — очередь за монстриками Labubu тоже рассуждать не буду: групповое помешательство — оно такое. Предлагаю сосредоточиться на еде.

Как вам, например, двухчасовая очередь за чашкой карамельной матчи-латте? Каким же божественным должен быть напиток, ради которого люди готовы уже в семь утра выстроиться в гигантскую очередь? Смотрю на фото-видео в запрещенных и не очень сетях и вижу мамаш с колясками (прекрасная прогулка для ребенка) и кучу модной молодежи (простите, но опять в основном девушки) — все те, кто, в отличие от старшего поколения, не успел насладиться вынужденным стоянием за самым необходимым.

Дошло до того, что бренды нанимают специальных людей, гейткиперов, задача которых — обеспечивать и поддерживать очередь. При этом сам магазин может быть и пустым — тут важно создать иллюзию бешеной востребованности.

Люди, как выяснили маркетологи, — животные стадные, и у них прекрасно развит соответствующий инстинкт. Если кто-то стоит в огромной очереди неважно зачем, то и я хочу, и мне надо. Пусть это даже будет чашка кофе с молоком — но не простого, а популярного, всем известного. Ведь самая важная часть нахождения в любой очереди — это ее фото- и видеофиксация для моментального выкладывания в соцсети.

Смотрите, завидуйте, я тут! Я тоже приобщился к прекрасному! Я в тренде!

Самое странное, что авторы картинок сами признают, что так тратить свое время — это просто бред, но что-то почти против воли толкает их на новые испытания. Все это, конечно, до России в полном объеме пока не дошло, хотя на полпути мы уже были. Живы еще воспоминания о диких очередях в московский магазин яблочной техники накануне начала продаж очередного телефона. Народ тогда чуть ли не в палатках спал, причем многие участников этого перфоманса гаджетов не покупали — они создавали массовость и ажиотаж или держали место для какого-то заказчика, не бесплатно, конечно. А теперь нам даже и не потолкаться нигде в очередях как следует. Куда ни придешь — ну максимум человек семь перед тобой, а если, не дай бог, десять, то все, мы в таких огромнейших очередях не стоим, лучше закажем — привезут домой. Вот как нас цивилизация с цифровизацией разбаловали.

Бывают, конечно, исключения. Например, знаменитая пышечная в центре Петербурга: местным туда путь давно заказан, потому что очередь из туристов начинаются еще на Невском проспекте и стоит метров триста до дверей самого заведения. Но эту очередь я не считаю, потому что она состоит из гостей города, которые никуда не торопятся, а сами пышки рассматривают как часть культурного наследия, а не горячий пончик в сахарной пудре.

Может быть, мы отстали от жизни и уже очень скоро благодаря соцсетям поймем всю крутизну и ценность двухчасового ожидания стаканчика кофе с горячим молоком или кусочка пиццы, кто знает?

В общем, я вас предупредила. Не попадайтесь на удочки хитрых маркетологов, гейткиперов и прочих товарищей, мечтающих получить от вас как можно больше денег. Все они пытаются заставить нас забыть о самом ценном ресурсе — времени. Верю, что кому-то реально нравится часами простаивать в очередях, но надеюсь, что это не мы с вами, а какие-то далекие чужие граждане, которым настолько скучно, грустно и нечем заняться, что они готовы играть в эти игры.

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