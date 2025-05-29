«Вашингтонский обком» оказался правдой: как США уподобились позднему СССР

Давно не было новостей про старину Байдена, да? А между прочим экс-президента США снова обсуждает вся Америка.

В центр общественного внимания он попал благодаря целой череде событий. Сначала издание Axios выложило полную аудиозапись скандального интервью Джо Байдена прокурору Роберту Хуру. Именно после него Хур на всю страну объявил, что у тогдашнего президента США были тяжелые проблемы с памятью — и, как показала запись, сделал это вполне обоснованно.

Через пару дней прогремела новость о том, что у Байдена обнаружили агрессивную форму рака простаты. А закончилось все выходом «разрывной» книги «Первородный грех» под авторством журналистов Джейка Таппера и Алекса Томпсона.

Что сказали Таппер и Томпсон? Да ничего особенного — просто подтвердили, что последние четыре года Америкой правил не Байден, а черт знает кто.

Семью экс-президента США и его ближайших советников авторы назвали до боли знакомым русскому уху термином «политбюро». Именно они рулили всем, пока номинальный глава государства находился в невменяемом состоянии. От американской публики тщательно скрывали, что их президент, мягко говоря, не совсем здоров. А от Байдена утаивали плохие новости про падение рейтингов.

Забавно, что книгу написали журналисты CNN и Axios — либеральных СМИ, которые в 2024 году активно помогали разоблаченному «вашингтонскому обкому» строить потемкинские деревни вокруг фигуры Байдена.

Впрочем, сейчас я бы хотел поговорить не про внезапное прозрение либералов. Куда интереснее обсудить вопросы, которые прямо сейчас задает себе знатно прифигевшая американская публика. Как США следует обойтись с наследием 46-го президента? И почему вообще в 2021–2025 годах страна уподобилась позднему Советскому Союзу? Как там появились геронтократия и политбюро, хотя в Америке система как будто выстроена так, чтобы их не было?



Начну с последнего вопроса. Геронтократия рождается, когда политический истеблишмент отчаянно сопротивляется переменам. В СССР роль исторического тормоза играла верхушка КПСС, в США — поколение политиков, чей пик власти пришелся на 1990-е и 2000-е годы. Его можно назвать последним на сегодняшний день «поколением консенсуса». То есть эти люди имели общее представление о том, куда движется Америка. Были, конечно, нюансы, связанные с партийной принадлежностью. Но общий вектор оставался единым.

В 2010-х на Республиканскую партию оказало сильнейшее влияние консервативно-либертарианское «Движение чаепития». Из-за него молодые республиканцы оказались заметно правее своих старших коллег. Демократы, наоборот, пошли влево — сыграли роль ставка на нацменьшинства, которые традиционно выступали за социальную справедливость, а также политика Барака Обамы, имевшая ярко выраженный социал-демократический оттенок.

По-настоящему американцы ощутили раскол, когда к власти в первый раз пришел Дональд Трамп. К концу его первого срока стало понятно: политическая поляризация в США стала настолько сильной, что передай старички власть молодому, более радикальному поколению, как их семьи и приближенные мигом лишатся своего положения (при Трампе примерно это и произошло с мейнстримными республиканцами), а ультраправые и ультралевые попросту растащат страну по кирпичикам.

Для проблемы нашли, на первый взгляд, простое решение: вернуть все как было до Трампа. Уже из этой концепции выросло «чудище» по имени Джо Байден. Предполагалось, что избрание компромиссной фигуры, опытного переговорщика и яркого представителя «поколения консенсуса» поможет удержать истеблишмент в США от расползания по углам политического спектра. Но по итогу его президентство просто продлило агонию умирающей системы. Сам же Байден стал символом бесполезного сопротивления неумолимому течению времени — как и Леонид Ильич Брежнев до него.

Теперь к более сложному вопросу. Какой урок из судьбы Джо можно извлечь американцам, да и, в какой-то степени, нам с вами?

Перемены наступают всегда — вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. В случае с США их долго не пускали через дверь, но они все равно залезли через окно. Трамп снова президент. И хотя по возрасту он тоже вполне себе тянет на геронтократа, у него за спиной стоит целая плеяда молодых ярких политиков. Именно они поведут Республиканскую партию на следующих выборах.

А вот демократы урока явно не вынесли. Несмотря на разгромное поражение своего престарелого кандидата в 2024 году, старая партийная верхушка не спешит давать дорогу молодым, и это уже приводит к казусам.

Так, неделю назад республиканцы протащили в Палате представителе США «большой, прекрасный» налоговый закон Трампа с перевесом в один голос. Все потому, что незадолго до голосования умер 75-летний конгрессмен-демократ Джерри Коннолли. Кстати, он — уже третий демократ, отошедший в мир иной с начала года.

После истории с Коннолли и откровений про Джо Байдена в США стали шутить, что Демпартия умирает в буквальном смысле этого слова. Ну, и надолго ли ее хватит?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.