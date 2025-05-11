Как отдыхать на отдыхе и не чувствовать себя виноватым

Замечали ли вы, что в современном мире человек все меньше и меньше умеет расслабиться и отдохнуть? Наоборот, отдых совмещается с работой. В результате нет полноценного переключения внимания: вроде бы вы и на природе, а мысли все равно крутятся вокруг привычных рабочих тем.

Конечно, этому способствует и развитие систем связи. Мы информационно стали доступны для огромного числа людей. А сигналы мессенджеров для многих становятся аналогом щелчка кнута: как только слышим знакомый звук из телефона, бросаемся к нему. И снова наш мозг не отдыхает, а переваривает информационную смесь из новостей, сообщений от друзей, рабочих задач.

Получается, что технологии, созданные для большего удобства и комфорта, парадоксальным образом создают все больше проблем с отдыхом. И в данном случае единственная возможность — это волевое усилие, чтобы перестать быть рабом телефонного рингтона. Надо отключать оповещения, откладывать гаджет, выходя на улицу, оставлять телефон в машине и так далее.

Однако с точки зрения психологического метода реалопрактика, существует и другая причина, мешающая отдыхать, — так называемые ограничивающие убеждения, которые формируют людям негативные состояния во время отдыха, заставляя нас находиться в постоянном напряжении, не давая нам переключиться. Давайте разберем несколько таких убеждений.

Первое: сделай дело — гуляй смело.

Многие убеждены, что отдыхать можно только после того, как ВСЕ дела завершены. Казалось бы, народная мудрость не может быть чем-то неправильной. Но список дел бесконечен, а значит, и права на полноценный отдых человек не имеет, если будет руководствуется таким убеждением. Оно заставит человека думать о нерешенных задачах и на отдыхе.

Здесь очень важно вспомнить, что невозможно делать все всегда и полностью так и в те сроки, как вы хотите! Но сделать меньше, чем планировалось, — это не тоже самое, что сделать мало. Постарайтесь выключить внутреннего неврастеничного перфекциониста и разрешить себе быть менее эффективным, чем хотелось бы. Ведь меньше, чем хочется, не значит мало. И уж тем более не значит ноль.

Второе: отдых — это лень и безделье.

Так зачастую учили нас наши бабушки и мамы. Дескать, лучший отдых — это смена деятельности. А просто полежать с книжкой на солнышке — это лень, которую необходимо искоренять, выжигать каленым железом… Но важно помнить, что речь не о безделье. Отдых — это важное и нужное дело по перезагрузке организма и психики. Если не уделять времени этому делу, очень вероятно, что и отдыхать будет некому, ведь перегнуть палку очень легко. А значит, если вы взрослая личность, придется выбирать: потерять здоровье без необходимого отдыха или вложить (именно, вложить, а не потерять) какое-то количество времени в свой отдых, чтобы потом трудиться более эффективно.

Третье: без меня ничего не получится, все только на мне держится.

Иллюзия собственной незаменимости свойственна людям, считающим свою занятость чрезвычайно важной, а себя — высшим судией, который знает, как все должно быть устроено в этом мире. И даже не важно, кто этот человек: чиновник, предприниматель или домохозяйка. Такими людьми управляет тревожная потребность все контролировать, вызванная ошибочным мнением, что если что-то будет сделано не так, как делают они сами, то мир рухнет.

Гражданам с такой повышенной тревожностью и гиперответственностью показано почаще задавать себе два вопроса: «Почему по-другому, чем я хочу, — это плохо?» и «Почему обязательно должно быть так, как я хочу?». Вот прямо сесть за стол с листом бумаги и написать ответы на эти два вопроса. Обычно, когда я даю это задание своим клиентам, они с легким недоумением приносят мне следующие ответы: «должно быть так, как я хочу, потому что это хорошо. А хорошо так, как я хочу, потому что по-другому плохо». Но ведь такие формулировки — это детский лепет. Взрослый человек использует обычно больше аргументов, чем простое топанье ножкой в магазине игрушек и крик: хочу-хочу-хочу!

Взрослый человек понимает, что не обязательно бывает так, как хочешь, но это не беда, а просто по-другому.

Четвертое: отдыхать надо не хуже других.

Люди, которым свойственно отдыхать напоказ, как у знакомых или блогеров из соцсетей, конечно же, толком не могут расслабиться. Они постоянно все фиксируют на фотокамеры телефончиков и выкладывают-выкладывают-выкладывают это на витрину тщеславия — социальные сети. Ведь все должно быть не хуже, чем у других! Конечно, такое поведение связано с внутренним напряжением. Люди теряют возможность просто понаблюдать за закатом, сидя на берегу моря, или увидеть блеск глаз своего ребенка, ведь они заняты фото-видеофиксацией. Между реальным миром и человеком в данном случае находится кривое зеркало в виде экрана, мешающее ему быть здесь и сейчас. Ведь внимание такого человека обращено на качество картинки.

Важно разрешить себе неидеальный отдых! Вы человек и имеете право что-то упустить, не увидеть во время путешествия, не побывать там, где были знакомые. Упущенные возможности — это нормально. Невозможно прожить жизнь и ничего не упустить. И уж тем более нормально не хвастаться своими фотками перед другими, даже если эти другие именно так и поступают.

Вряд ли человек, который уважает и ценит себя, будет фанатично гоняться за количеством лайков на фотографии и чувствовать себя несчастным, если у других отдых выдался лучше.

Ну и конечно же, не забывайте, что обжорство, пьянство, ночное бдение перед сериалами и лентой соцсетей — это так себе отдых, хотя многие так и думают, к сожалению. Все перечисленное, наоборот, создает дополнительную усталость и апатию перед выходом на работу.

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