Почему женщины выбирают «папино тело»?

Недавно британский певец Олли Мерс опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию своего тела после двух недель строгой диеты, фитнес-программы и бокса. Обычная мужская фигура слева и рельефные мышцы справа. Мужская часть подписчиков отреагировала восторгом, а вот женская — неожиданной прохладой.

Согласно опросу, который провел эволюционный психолог Уильям Костелло в своем аккаунте X, почти 43% мужчин оценили новую форму певца как лучшую версию Олли. Женщины же в большинстве своем проголосовали за фото «до»: когда тело еще не было проектом, а просто было. Мужчины не поверили результатам и стали писать, что женщины нагло врут.

Что же сказали подписчицы? Большинство решило, что «папино тело» привлекательнее идеального пресса.

Что такое «папино тело»?

Термин dad bod, или «папино тело», не очень популярен в русском языке, но достаточно известен в англоязычном интернет-пространстве. Это не «пивной живот» или отсутствие тренировок. Это телосложение мужчины, который вроде бы ходит в спортзал, но и на шашлыки тоже. Он достаточно сильный, чтобы перенести диван, но не настолько, чтобы вести об этом блог.

Почему мужчины выбрали кубики пресса?

Мне кажется, логика здесь понятна. «Если я прокачался, значит, стал сексуальнее». В мужской системе координат выраженная мускулатура равно сила, дисциплина, конкурентоспособность. Это способ заявить: «Я контролирую свое тело и, возможно, твою бытовую технику».

Но вот незадача: женская оптика иная. Мы смотрим не на мышцы, а на то, что они транслируют. Чрезмерно рельефное тело... просто занятное. Лично я сразу думаю о том, как его обладатель зациклен на кубиках и как мало времени у него остается на другие вещи.

Мужчина с шейкером в руке и таблицей с тренировками в телефоне — это не тот, кто забудет о себе ради других. Это скорее тот, кто забудет других ради куриной грудки.

А «папино тело» — это телесный эквивалент пледа и горячего шоколада. Оно говорит: «Со мной тебе можно расслабиться». Оно не пугает возможностью совместного марафона, где приз — рис без соли. Оно предлагает комфорт, надежность и, что важно, чувство меры.

А почему женщины выбрали другое?

Как мне кажется, женщина рядом с мужчиной, который не зациклен на своей фигуре, сама чувствует себя спокойнее и свободнее. С ним не возникает ощущения, что каждый ужин — экзамен по ЗОЖу, а поход на пляж — дефиле на подиуме под строгим взглядом партнера. Такой мужчина не смотрит на еду как на врага и не отслеживает чужой целлюлит лазером перфекционизма. Он не живет в страхе отъехать от нормы по БЖУ, а значит, не ждет идеала от женщины. Ирония в том, что именно эта внутренняя расслабленность и доброжелательность делает мужчину куда более привлекательным вариантом для совместной жизни, чем того, кто пришел на свидание с контейнером отварной брокколи и планом тренировки на завтра.

Получается, что «папино тело» стало своего рода зеленым флагом, сигналом, что с этим мужчиной можно строить планы на жизнь, а не только ходить в спортзал. С таким человеком мы получаем не только физическую форму, но и эмоциональную доступность. Сначала он качает бицепсы, но потом несет этими руками новый диван в квартиру. Он не заботится о количестве калорий в круассане женщины, он его заказывает. А может и не один.

Теперь мужчинам забить на себя?

Я искренне считаю, что «папино тело» — не про лень. Это не «запустил себя», а «отпустил ситуацию». Есть разница между мужчиной, который состарился в своем теле, и тем, кто от него отказался. Уют и запущенность — вещи разные.

Хотите тренироваться — тренируйтесь. Но не ради отражения в зеркале, а ради того, чтобы быть крепким и здоровым. «Папино тело» — это про баланс: между нагрузкой и пиццей, между формой и человечностью.

И самое главное — мы не врем, когда говорим, что «папино тело» нравится нам больше, чем идеально накачанный пресс. Это честный выбор в пользу реальной, а не показной мужской привлекательности. Но это не значит, что мы не замечаем накачанных мужчин. Мы видим все, но когда дело доходит до отношений, близости и совместной жизни, полной спонтанности и круассанов, мы выбираем не пресс, а человека. И это, пожалуй, куда сексуальнее.

А кубики? Пусть остаются на шоколаде. Я его, кстати, очень люблю.

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