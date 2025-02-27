Почему Россия и США не смогут заставить Зеленского уйти в отставку?

Раньше выборы на Украине если и обсуждались, то были разговорами о далеком будущем. Однако последние события, вроде российско-американских переговоров и конфликта между администрациями в Киеве и Вашингтоне, во весь рост поставили вопрос о судьбе Владимира Зеленского.

Сближение России и США взвело курок на «чеховском ружье», которое повесили на стену еще 20 мая 2024 года. Обе стороны фактически согласились с тезисом о том, что Зеленский — нелегитимный и непопулярный президент Украины, которому надо доказать свои полномочия на выборах, прежде чем что-то подписывать. По отдельным заявлениям представителей РФ и США складывается впечатление, что если по итогам выборов Зеленский уйдет со сцены, такой расклад устроит всех.

Означает ли это, что будущее Зеленского как президента предрешено? Вовсе нет. Для отставки президента Украины должны выполняться хотя бы два из трех условий. Во-первых, ухода Зеленского должны хотеть ключевые участники украинского конфликта. Во-вторых, его ухода должны хотеть сами украинцы и, прежде всего, политические элиты. В-третьих, необходимость этого должен осознавать сам Зеленский.

Сейчас ни по одному из этих пунктов нельзя сказать наверняка, что он выполняется. Позиции США и России за последние месяцы вроде бы сблизились — в инфополе даже появилась трехступенчатая схема «перемирие-выборы-мир», которую Москва и Вашингтон якобы уже согласовали. Однако публично стороны не говорят о том, что у них есть некая консолидированная позиция. И это понятно, ведь переговоры пока идут лишь о восстановлении двустороннего взаимодействия, а Украину они пока даже не затрагивали.

К тому же в международной схеме есть еще третий игрок — Евросоюз. Его позицию в Кремле и Белом доме упорно игнорируют, но она есть и заключается в том, что Украину надо поддерживать, с Америкой или без нее. Поэтому даже в случае полного согласия США и РФ у Зеленского будет отдушина, которая может убеждать его держаться за пост.

В намерениях украинцев тоже нет уверенности. Согласно опросам, с 2023 года рейтинг Зеленского неуклонно снижался, но после критики со стороны Дональда Трампа магическим образом вырос. Непонятно, говорит ли это о сплочении украинцев в условиях внешнего давления, или на Банковой просто включили антикриз, чтобы показать заокеанским друзьям народную поддержку. В любом случае соцопросы, которые проводят во время вооруженного конфликта, нельзя назвать достоверным мерилом общественных настроений.

То же самое можно сказать и об украинском политикуме. Там остается много людей, которые хотели бы отомстить Зеленскому за прошлые обиды. Иногда они даже умудряются больно уколоть президента Украины — как, например, на недавнем голосовании в Раде о признании Зеленского легитимным лидером, где нардепы потопили документ на глазах у представителей ЕС. Но их способность системно оппонировать выстроенной Зеленским вертикали власти под большим вопросом.

Многие оппозиционеры зачастую еще менее популярны, чем президент Украины, и не имеют объединяющей фигуры, которая могла бы сделать из разношерстных групп единую силу. Их единственной надеждой остается экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Но даже спустя год после отставки он так и не проявил политических амбиций, а без него недоброжелатели Зеленского предпочитают пакостить, но не переходить красные линии.

К тому же за годы правления Зеленского на Украине сложилась группа, которая заинтересована в его нахождении у власти. Самая известная фигура в ней — это глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который при Зеленском стал этаким серым кардиналом. Сохранение статус-кво для него — это гарантия сохранения положения. Поэтому он и его соратники будут бороться за то, чтобы президент Украины оставался у руля.

Наконец, сам Зеленский. Он, судя по всему, искренне верит, что коней на переправе не меняют, а его лидерство — это единственное, что удерживает Украину от капитуляции. Он категорически отвергает возможность ухода, а если и допускает ее, то делает это в форме словесных манипуляций. Например, заявляя, что уйдет только если Украину возьмут в НАТО (хотя все уже согласились, что это нереально). Словом, добровольно в отставку он ни за что не уйдет.

Впрочем, уже в ближайшем будущем все может круто поменяться. Напомню, ситуация на фронте для ВСУ не улучшается, ресурсы для сопротивления на международном уровне у Киева крайне ограничены, да и новая администрация США не отличается стоическим терпением.

Если Зеленскому не удастся обернуть вспять негативные для Украины тренды (а предпосылок для это нет), то рано или поздно перед ним встанет нелегкий выбор: или соглашаться на выборы до того, как ситуация станет критической, или затянуть с решением и вылететь из Банковой в результате «дворцового переворота» , когда украинские элиты поймут, что сохранение Зеленского у власти больше не гарантирует им безопасность.

Второй вариант, кстати, это вообще характерная судьба лидеров военного времени, которые оказываются на проигравшей стороне и до последнего не хотят признавать поражение. И тут Зеленский рискует не быть исключением.

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