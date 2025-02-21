К России передом, к Европе задом: куда Трамп ведет США?

США выбивают репарации с Украины, требуют не называть Россию «агрессором», хотят присоединить Канаду и упрекают Европу в отсутствии демократии. Если бы год назад кто-нибудь рассказал мне об этом, я бы посмеялся и покрутил пальцем у виска. Но вот на дворе февраль 2025 года, и вся эта фантасмагория — реальность.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что на наших глазах происходит, пожалуй, самый большой сдвиг во внешней политике США с начала XX века.

Чуть больше столетия назад Штаты вступили в Первую мировую войну — тем самым они начали путь к глобальному доминированию и заложили основы либерального миропорядка. Сегодня Америка в лучших традициях Тараса Бульбы убивает свое же детище. На смену идеалистическому либерализму в Вашингтон приходит жесткий и бескомпромиссный Realpolitik.

Резкая смена курса возникла отнюдь не на пустом месте. Президент США Дональд Трамп открыто говорил о планах развернуть американский корабль на 180 градусов как минимум с 2015 года. Правда, тогда Трамп очень много говорил и очень мало делал, поэтому со временем часть людей совсем перестала его слушать, а другая начала воспринимать его слова как пустой треп демагога. Даже когда он начал буянить на международной арене на заре второй каденции, было сложно понять, всерьез он это или просто шутит.

По местам все расставила только недавняя Мюнхенская конференция по безопасности. После речи Джей Ди Вэнса, которую можно назвать исторической, стало ясно, что старые США закончились. А вот что несет с собой новая итерация Америки, еще не до конца понятно.

Но я попробую ее препарировать, чтобы последние виражи американской политики стали чуть более ясными. В понимании Трампа главный стратегический противник США — это Китай. Поднебесная «грабит» Америку торговыми дисбалансами и, что еще хуже, запускает щупальца в Западное полушарие — пространство, которое Штаты традиционно считают своим неприкосновенным «задним двором». Вашингтону надо сосредоточиться на этой «угрозе», но пока это мешает делать чрезмерная вовлеченность в дела регионов, которые вообще не представляют ценности для США.

Первое, что предлагает сделать Трамп, — избавиться от излишних обязательств по отношению к Европе. Это, в принципе, в духе его доктрины America First («Америка прежде всего»). США должны защищать только свои интересы и не обязаны бесплатно защищать европейцев только потому, что те разделяют их ценности. Однако нынче их не объединяет даже идеология. По мировоззрению европейские элиты безнадежно далеки от Трампа, к тому же нынешний президент США не забыл, как они насмехались над ним и подыгрывали демократам.

При сохранении статус-кво у Вашингтона нет ни одной причины продолжать аттракцион невиданной щедрости, считает Трамп. Поэтому он вдвойне решительнее требует от вчерашних союзников вносить справедливый вклад в общее дело и не скрывает, что рассчитывает привести к власти в Европе дружественные силы, которые будут более охотно платить за себя. Так США избавятся от лишней обузы и смогут сосредоточиться на более перспективной для себя Азии.

Конфликтуя с Европой, Трамп одновременно налаживает отношения с Россией. Здесь тоже ничего удивительного нет. Российско-китайский альянс — это главный стратегический кошмар для США. Примерно с такой же проблемой Штаты сталкивались и в прошлом веке, но в 1970-е Генри Киссинджер и Ричард Никсон решили проблему изящно: перетянули Китай на свою сторону, разведя по углам две главные коммунистические державы планеты.

Трамп, судя по всему, хочет повторить этот финт, в этот раз перетянув на свою сторону Россию. Ради этого он готов пожертвовать Украиной, которая не входит в зону национальных интересов США, и даже вернуть Москву в западные структуры, вроде G7. Для Трампа это малые жертвы, которые, однако, помогут ему одержать верх в большой геополитической игре.

К взаимодействию с нашей страной Трампа может толкать еще один мотив — нефть. Президент США считает, что экономика Америки не приходит в чувство из-за высоких цен на энергоносители.

За месяц у руля Трамп пытался решить проблему через американских нефтяников и саудитов, но все они по разным причинам отказались наращивать добычу. Дружба с Москвой же даст возможность подойти к проблеме с другого угла: нарастить импорт из нашей страны и заодно обеспечить американские фирмы контрактами на добычу полезных ископаемых в Арктике.

Взаимодействие с США по политическому и экономическому трекам в теории может быть выгодно и для России. Но это возможно только если между Москвой и Вашингтоном не будет концептуальных противоречий. С подходом Трампа, который мыслит вне категорий либерального морализаторства и глобального доминирования, шанс на улучшение есть. Вопрос только в том, как долго продлится новая эпоха в США?

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