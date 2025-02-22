«Ты же мужчина — терпи»

Есть множество прекрасных моментов в традиционной модели общества: мужчина — добытчик, сильный и уверенный в себе и своем будущем, женщина — хранительница очага, которая направляет его и вдохновляет на свершения. Между ними царят любовь, гармония и согласие. Раньше, вплоть даже до конца советской эпохи, это работало стабильно и без сбоев: внешние условия, ограниченный выбор проведения досуга (по сравнению с днем сегодняшним), отнюдь не тепличные условия взросления и яркий пример образца поведения в лице старшего поколения давали путь мальчикам и девочкам, по которому они и следовали по жизни. Однако ситуация изменилась. И сейчас поясню, почему.

Выковываться мужской стержень начинает еще в юном возрасте, когда нас, еще чистых и невинных, погружают в среду общения со сверстниками. Это может быть песочница во дворе, детский сад, школьные проказы, футбол на «коробке» с пацанами с соседней улицы, после которого проигравшие получают мячом по одному месту. Все это воспитывает в мальчиках те качества, которые и принято считать традиционно «мужскими»: умение решать проблемы, надежность, уверенность, даже элементарное чувство юмора и способность достойно выглядеть в любой ситуации. Параллельно с этим нас учат тому, как взаимодействовать с девочками, начиная с самых детских лет. Когда тебя бьют лопаткой по голове — терпи, а не давай сдачи, ты же мужчина. Пожаловался? Ну что ты, как девочка, ей-богу. Держи в себе, ты же сильный. Помоги Маше (Лене, Свете, да неважно кому) написать диктант — ты же можешь.

И вот на этом этапе начинаются проблемы: современные мальчики уже растут по-другому, даже если мы говорим о поколении начала 2000-х. Меньше стало социальной активности в реальной жизни, а больше дистанционной сквозь экран компьютера или смартфона. Меньше возможности проявить себя, воспитать внутри сильные стороны. Если до повсеместного распространения интернета ребенок либо подросток мог проводить время на улице, сходясь стенка на стенку с ребятами из соседнего двора (не будем вспоминать здесь изрядно нашумевший сериал, это все же отдельные и весьма радикальные примеры), то теперь: уроки, общение в мессенджере, просмотр разного контента и видеоигры. Исследование еще из 2017 года показало, что почти 89% московских подростков обычно проводят свободное время дома.

Вдобавок к этому зачастую мальчики растут в семьях без отцов, когда ими изначально руководит женщина абсолютно во всем. Согласно статистике Минтруда, доля неполных семей в России за 19 лет выросла почти в два раза. И на 2021 год составила почти 39%. А всего так называемых «неполных семейных ячеек» в России насчитывается почти 5 млн.

И что получается: ориентиров часто нет, учиться не на чем, проявить себя тоже как-то не особо получается. Растет себе такой мальчик, растет. И ничего не понимает. Требования женского общества к нему практически не поменялись, а он просто физически не может быть таким. А за непослушание, попытки возмутиться и проявить все-таки каким-то образом характер его ругают и говорят, какой он плохой. Это не говорит о том, что надо бить девочек, которые тебя обижают, но проблема ведь существует, и имеет несколько граней. Неспособность постоять за себя, неумение общаться с противоположным полом, низкий уровень социализации и, как следствие, проблемы в дальнейшей жизни.

А потом мы видим такие истории: по ряду Telegram-каналов гуляет видео, как уже достаточно взрослого парня в классе за волосы таскает одноклассница и орет матом, на это смотрят и смеются остальные. О каких мужских качествах тогда может идти речь? Мужчина становится существом забитым, в бесформенной одежде, с лохматыми немытыми волосами и не имеющим даже надежды на благосклонный взгляд от девушки. И не способным себя защитить, потому что не знает, что делать. Я, конечно, немного утрирую, но ведь появилось же движение инцелов, просто обиженных на всех женщин без исключения. Могли ли вы представить такое лет хотя бы 15 назад? Поэтому, дорогие девушки, будьте же добрее к простым русским мальчикам. Им и так нелегко приходится.

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