Как теории заговора воплощаются в жизнь

Как известно, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами никто не следит. Мы долго и успешно смеялись над выражениями вроде «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров», над шуткой о том, что во главе мирового правительства стоят рептилоиды, над тем, что люди обсуждают шапочки из фольги как универсальное средство от разрушительного влияния вышек связи.

Но давайте представим, что в 2019 году нам с вами рассказали о том, что произошло с миром в последующие пять лет. И обратите внимание, ничто из того, что произошло, не кажется нам теперь чем-то сверхъестественным. Даже словосочетание «черный лебедь» стало чем-то, набившим оскомину.

2019 год, осень, вы гуляете по парку или встречаетесь с друзьями в ресторане, а лучше — ждете в зале аэропорта посадки на рейс, скажем, в Венецию. Тут рядом с вами садится человек с беспокойным взглядом, не очень аккуратной прической и в странной одежде какого-то никому пока не известного российского бренда. Человек говорит:

— Через полгода никаких рейсов в Венецию из Москвы не будет. Более того, не будет рейсов в Венецию ниоткуда.

Вам скучно, вы понимаете, что перед вами сумасшедший, вы решаете коротко поддержать разговор:

— Да, да. Венеция уходит под воду, это мы слышали, скоро летать будет некуда.

— Летать будет некуда! — отвечает человек. — Вот именно. Но не потому что она уходит под воду, а потому что самолеты перестанут летать. Страшная пандемия накроет весь земной шар, и авиасообщение прекратится.

— А Земля налетит на небесную ось! — шутите вы цитатой из Булгакова.

— Какая ось? Нет. Закроются все отели, аэропорты и рестораны. Вместо них откроются новые морги и больницы. Люди перестанут выходить на улицы, многие потеряют рабочие места, остальные будут работать из дома, все совещания будут проходить по Zoom! Тех, кто выходит на улицу, будут штрафовать за то, что они не носят масок! Вирус придет из секретной биолаборатории.

— Какой еще биолаборатории? — вы уже слышали о каком-то новом китайском вирусе, вроде бы его подхватили люди, съев летучую мышь. А биолаборатории — это уже конспирология для сумасшедших. Впрочем, вы же и разговариваете с умалишенным.

— Всемирная организация здравоохранения будет стимулировать производство вакцины, ей заставят прививаться всех, чтобы получать сертификаты, по которым можно будет покупать авиабилеты.

— А, значит, авиабилеты? То есть авиасообщение все-таки будет? — пытаетесь вы подловить на несоответствии вашего собеседника.

— Авиасообщение восстановится. Но только не для России. Самолеты из России перестанут летать в Европу и Америку. Долететь в Будапешт или ту же Венецию можно будет только через Стамбул или Дубай. Но для этого нужно будет получить визу, а подтвердить наличие средств на счету вы не сможете, потому что карты российских банков не будут принимать в 190 странах мира.

— Ну да, вы еще скажите, что начнется война!

— Не хотелось бы вас расстраивать. И, представьте себе, среди левонастроенных интеллектуалов Запада станет модным и даже обязательным называть израильтян военными преступниками. А премьер-министра Израиля объявит в розыск международный уголовный суд.

Вы понимаете, что это уже проявления шизофазии, но вам становится интереснее.

— После того как президентом США станет Дональд Трамп, выяснится…

— Минуточку, он же и сейчас президент США.

— Да, но через шесть лет выяснится, что предыдущая администрация выделяла деньги на революцию на Украине, закупала ботов для соответствующих групп в социальных сетях, спонсировала постановку трансгендерного мюзикла в Ирландии и поставку персонализированных контрацептивов в арабские страны. Новое правительство закроет организацию под названием USAID, созданную в начале пятидесятых годов прошлого века для осуществления политических целей международной политики США. Выяснится, что эта организация напрямую много лет спонсировала правительство Украины и сепаратистов на Северном Кавказе. И даже запрещенную террористическую организацию «Аль-Каида». При этом станет ясно, что деньги выделялись таким образом, чтобы по ним невозможно было предоставить или восстановить отчетность, то есть вероятно, эти деньги просто разворовывались коррупционными методами, не покидая юрисдикции США. Ах да, чуть не забыл, китайский автомобиль будет признаком благосостояния.

Все это, разумеется, неважно, ведь сейчас осень 2019 года, а через четыре часа вы будете в Венеции, Париже или Милане. А кто сидит перед вами? Сумасшедший, ясно же.

И все-таки, что мы можем извлечь из такого фантастического умопостроения?

Мы видим, что мир весьма подвижен, и так же подвижно наше восприятие действительности.

То, что казалось конспирологическим хаотичным бредом всего пять лет назад, сейчас выглядит как актуальная новостная повестка, а через год будет поводом для ностальгических воспоминаний. И хорошая, и плохая новость состоит в том, что нет ничего невозможного. Жизнь с каждым годом, по крайней мере, становится все интересней. Рано или поздно количество безумных событий должно породить период благоденствия — когда-то же должно стать хорошо? Значит, до этого «хорошо» нужно дожить. Для этого понадобится здоровая психика. И парадокс заключается в том, что сохранять психику здоровой получается у тех, кто не назначает окружающих сумасшедшими.

Нужно смотреть на мир шире, тогда в нем будет меньше шокирующих неожиданностей. Иными словами, шапочки из фольги мастерить еще рано, но и фольгу выкидывать не стоит.

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