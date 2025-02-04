Как 20-летние не умеют жить эту жизнь

Недавно в соцсетях я наткнулась на видео, где девушка плакала и рассказывала о том, как несправедлив и жесток окружающий мир. Это видео было просто везде, миллионные просмотры. Километры комментариев: люди не жалели сил, средств, букв в алфавите и трафика сотовых операторов. Героиня задавалась вопросами гамлетовской глубины и высказывала инициативы, с которыми можно баллотироваться в Госдуму, но выполнить их невозможно.

Вот ее слезный монолог: «Почему я должна *трудиться* на работе все свое время и зарабатывать только на еду? Почему цены на еду такие космические? Я искренне считаю, что такая потребность, как квартира, должна предоставляться человеку при рождении. Каждому должно давать квартиру государство! Мне завтра опять на работу, а я не хочу туда ходить! Я не понимаю, как выживают люди с зарплатой меньше, чем у меня».

А в пару к ней другая девушка написала полный трагедии пост о том, что она ждала курьера с готовой едой, а вместо этого ее заказ оказался отменен. Дословно там было так: «Как же меня бесит, когда дико хочешь есть и тут вдруг твой заказ отменяют на последнем моменте (!), когда курьер уже у дома. ты ждал полчаса, и теперь тебе еще полчаса ждать, класс )) или что еще лучше: пишут, что заказ доставлен, ты идешь его счастливый забирать, с мыслью, что сейчас поешь, выходишь, А ЗАКАЗА НЕТ (пунктуация и орфография сохранены. — Прим. «Газеты.Ru»)».

Столько всего навалилось на несчастных зумеров! Ты не идешь три километра в дождь по грязи, утопая в лужах, до ближайшего сельпо, чтобы купить себе хлеба, молока и масла, а просто сидишь дома, тычешь в телефон и ждешь всего 30 минут, чтобы тебе привезли боул с пропаренным бурым рисом и смузи со спирулиной. Ты обеспечен работой, не стоишь на рынке с перепродажей польских курток, не едешь с огромным клетчатым тюком в автобусе. Но многие все равно недовольны.

Точнее, даже не недовольны, а искреннее не понимают: как такое происходит и почему мир не крутится вокруг них.

Социологи еще напишут сотни исследований на тему, как люди, пережившие 1990-е, воспитали такое инфантильное «зумерское поколение». Наверняка там будет что-то про то, что мы задаривали их игрушками, которых не было у нас; слишком старались быть понимающими и принимающими родителями. Я бы наверняка указала еще на то, что совершенно канула в небытие такая форма воспитания, как: «Иди-ка постой в углу и подумай над своим поведением». А кроме того, медитация во время разглядывания ковра заменилась на мультики круглые сутки, а сами мультики перестали быть какой-то ценностью.

Поколение зумеров — это первое поколение, которое выросло в дефиците дефицита.



Этому поколению, родившемуся в условиях глобальной цифровизации, предрекали огромное будущее. В числе прочего обещали нам людей с новыми навыками и сильно отличающихся от прошлых устаревших моделей. Ну что ж, не соврали.

Зумеры и их манера поведения, общение и стиль работы настолько отличаются от всего, что уже вошли в фольклор.

Типичное требование молодых — никаких сверхурочных, переработок, никакой «пятилетки в четыре года». С одной стороны — это вроде и правильно. Ведь, как известно, в колхозе больше всех работала лошадь, но председателем так и не стала. И второе правило: работать надо не восемь часов, а головой. Но с другой стороны, иногда только работая по-стахановски, выполняя больше, чем можешь, ты получаешь шанс добиться большего. Ну или, например, сделать карьеру. Но — как мне сказали — так думают и трудятся только бумеры и другие отставшие поколения.

«Больше денег — это больше работы, больше ответственности, контроля, а зачем?» — объяснили мне представители нового поколения.

Зачем тратить силы на работу, на достигаторство, когда можно отлично чиллить дома, смотреть киношку, заказывать еду, а не совершать подвиги?

Зумеры высмеивают старшее поколение: альфы и бумеры рады, если им (нам) платят в срок; согласны на сверхурочные; могут работать в выходные и не отключают телефоны.

А уж сколько обсуждений вызывает тема, что некоторые начальники орут на сотрудников! Ущемляют! Нарушают границы! И потом даже не извиняются!

И вроде зумеры тут правы: орать и оскорблять людей не хорошо, часто не конструктивно. А потом ты спрашиваешь, почему начальник орал, и оказывается: документ уже пятый день не отправлен; систематические опоздания на работу; уход с работы без предупреждения и при этом игнорирование телефонных звонков. То есть такие вещи, за которые мало наорать — можно с чистой совестью и уволить. И тогда они запишут рилс о том, что их выгнали за какую-то неважную ерунду вместо того, чтобы пожалеть и выписать купон на бесплатные печеньки, как это всегда делала мама.

А когда этого всего не происходит, потому что мир ведь не состоит из летающих единорогов, то многие сильно удивляются и становятся не просто зумерами, а взрослыми. А когда ты взрослый, то вообще не очень важно, из какого ты поколения.

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