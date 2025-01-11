Бодипозитив мертв: почему в моду вернулась худоба

Маски сорваны. Бодипозитив мертв. Кажется, одна из величайших пиар-кампаний XXI века стремительно движется к финалу. Больше никаких соблазнительных толстушек, отфотошопленных до состояния свежей сардельки моделей оверсайз, миллионных компаний мировых брендов, рекламирующих естественность и несовершенство, а также корпулентных обладательниц престижных кинопремий.

Все, финита ля комедия.

Отныне склонная к полноте часть человечества будет делиться только на два лагеря — тех, у кого есть деньги на «волшебные таблетки», и тех, у кого их нет. Последние на создание маркетинговых образов красивой и успешной жизни никакого влияния не оказывают, следовательно, в моду снова возвращается худоба.

О знаменитом лекарстве для лечения диабета говорят уже несколько лет, но только сейчас результаты, наконец, проявились в полной мере. Это бросилось в глаза во время недавней церемонии вручения престижной американской кинопремии «Золотой глобус». Как раз прошло достаточно времени для того, чтобы дружно постройневшие звезды смогли наконец продемонстрировать миру свои усовершенствованные формы. Эпидемия улучшайзинга охватила Голливуд. Те, кто еще вчера пытался задрапироваться в дорогие хламиды, с гордостью выставили на всеобщее обозрение глубочайшие декольте и голые плечи.

Больше не нужно притворятся и придумывать целые сценарии об инклюзивности и красоте: худеют все, даже самые стойкие и бодипозитивные толстяки и толстушки.

Не буду утомлять вас иностранными именами, скажу только, что из всех лауреатов «Глобуса» «в теле» осталась только актриса из сериала «Олененок» — и то, возможно, потому, что Джессика Ганнинг живет в Британии и до нее пока не докатилось всеобщее американское помешательство. Конечно, во время вечера в Беверли Хилз она контрастировала с остальными — и, честно сказать, не в лучшую сторону.

Да что там далекие от нашей реальности голливудские звезды? Вы на наших вечнозеленых посмотрите. Я тут случайно где-то увидела Филиппа Киркорова и обомлела. Что стало с человеком, всю жизнь боровшимся с лишним весом самыми разными способами и никогда не добивавшимся стопроцентного успеха?

Вдруг взял и постройнел!

Да настолько, что штанишки и курточка просто висят на нем, как на вешалке. А остальных вы видели? Бабкину, Долину и т.д.? Одна Лариса Гузеева еще держится, но, может быть, это ненадолго. А как повезло разным косметологам и пластическим хирургам? Ведь те, кто худеет с помощью волшебного средства, не потея в спортзале, буквально вынуждены бежать и что-то решать с обвисшей кожей лица и тела — это же какие деньжищи текут рекой! Все в выигрыше, что и говорить.

Смотрю я на все это и думаю: а кто через пару лет в кино вообще будет обычных людей играть, если все богатые и знаменитые станут стройными и вечно молодыми кипарисами?

Вот проблемы начнутся у режиссеров! Ведь в кино-то реальные люди ходят, и они хотят видеть на экранах таких же, как и они сами. Сами вспомните, в последние годы актрисы с пышными формами были буквально нарасхват: в каждом сериале — и нашем, и импортном — обязательно находилась аппетитная или не очень толстушка без комплексов с бурной при этом личной жизнью. Конечно, когда это началось, все смеялись, потому что каждый знает, что в нашей стране стройной девушке найти себе пару раз в 200 легче, чем ее ровеснице с объемом талии больше 80 сантиметров. И не надо со мной спорить, пожалуйста, и приводить примеры каких-то мифических толстых подруг, вышедших замуж за стройных и богатых красавцев: конечно, всякое бывает, я тут пишу о ситуации в целом. И вот только общество, убаюканное песнями маркетологов про бодипозитив, более или менее смирилось с тем, что быть чуточку полноватой можно, как качели стандартов красоты резко взлетели в другую сторону.

Когда Деми Мур, которая в 62 года выглядит максимум на 40 благодаря пластической хирургии и все той же «волшебной таблетке», в серебряном платье с глубоким разрезом и таким же декольте, принимая «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Субстанция», с жаром говорит, что каждая женщина должна любить себя такой, как есть, мне становится за нее стыдно. Хотя кто знает, может быть, Деми не виновата: ведь она обычных людей, наверное, не встречала уже лет 45 и забыла, как ее обычные ровесницы выглядят.

Вполне возможно, что лет через 50 проблема исчезнет сама собой и вовсе никакого ожирения не будет — волшебное средство станет доступным всем по цене витамина С.

Настанут прекрасные времена: вместе с лишними килограммами человечество лишится целого букета опасных болезней, начиная с диабета второго типа и заканчивая сердечно-сосудистыми проблемами. А пока этого чуда не произошло, нам с вами, кто не хочет ставить над собой дорогущие фармакологические эксперименты, надо что-то делать. Иначе и в депрессию впасть недолго. Да знаю я, знаю, что нельзя себя сравнивать с другими, что с лица воды не пить, что стройная корова еще не газель и что хорошего человека должно быть много. А, и не родись красивой еще. Но все-таки, есть какие-то рабочие идеи?

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