Почему в январе бывает грустно и что с этим делать

А вы знали, что январь считается самым грустным месяцем в году? Придумали это вездесущие британские ученые, но тут я готова с ними согласиться. Все же логично.

Бой курантов и бенгальские огни позади, оливье, шуба и икра доедены, пить уже практически невозможно, все сериалы посмотрены, друзья и родственники поздравлены, дети уже порадовались подаркам под елочкой и сходят с ума от безделья. Наверное, примерно так же себя ощущают марафонцы, которые все силы отдали для того, чтобы пересечь финишную прямую, и теперь не знают, куда себя деть, чувствуя легкое опустошение. Не поймите меня превратно: я обожаю ничегонеделание, но примерно на третий–пятый день такого состояния, когда, казалось бы, бесконечные запасы новогодней провизии подходят к концу, вдруг выясняется, что для того, чтобы качественно ничего не делать, тоже нужны деньги.

Да, доставка у нас, слава богу, почти везде бесплатная, но продукты сами себя не купят.

И вот начинается опять это колесо сансары — выбрать, заказать, разложить, приготовить, съесть, убрать со стола, помыть посуду. В этом ощущается какой-то обман. Только что же загадывали желания, чокались и были уверены, что в новом году все будет по-новому — конечно, лучше, чем в старом. А тут оказывается, что нет, ни фига: 3 января 2025-го совершенно ничем не отличается от 3 декабря 2024-го, вернее, отличается в худшую сторону. В начале декабря ты еще думал, какую гирлянду купить на елку, и предвкушал, что тебе принесет Дед Мороз, а через месяц — и елочка уже начала осыпаться, и пара лампочек перегорела, и пара бокалов разбилась. Дом заполнен ненужными подарками вроде мыла ручной работы, листового чая, фигурок змеи и всевозможных календарей.

Впереди только суровая реальность, на улице все еще темно, до 8 марта далеко. Остается надеяться на День всех влюбленных, который умудрился прочно пустить корни в нашей культуре, несмотря на очевидную буржуазность.

Лично мне, как человеку, не отмечающему ни 14 февраля, ни 8 марта, январь вообще дается с трудом. Кто-то говорит, что благодаря длинным каникулам он пролетает, а там уж и до весны недалеко. Завидую этим оптимистам. Мне январь кажется не только самым грустным, но и самым длинным месяцем в году. Столько всего он успевает в себя вместить — и буйное обжорство в первые дни года, и такое же бурное раскаяние в содеянном, толчею на ярмарках, горках, катках и выставках, походы в театр, в котором цены на бутерброд и бокал игристого в буфете приближаются по стоимости к ужину в хорошем ресторане. Каждый день нам кажется, что мы должны куда-то ехать, идти, бежать — ну не валяться же все праздники на диване в самом деле, особенно если живешь не один. Заканчивается вся эта вакханалия каждый год одинаково — возвращением к реальности и выходом на работу.

Вы никогда не замечали это странное ощущение, когда в первый раз выходишь на улицу в новом году? Почему-то кажется, что мир должен был измениться, а на самом деле все осталось как было. Только людей на улице очень мало — и ходят они с такими же, как у тебя, удивленными лицами. Еще бы — столько надежд, пожеланий, сил затрачено, а посмотришь вокруг — все те же на манеже, только какие-то взъерошенные.

Могу поделиться небольшим рецептом сохранения приподнятого настроения, если вам вдруг взгрустнулось в январе. Мы с коллегами уже несколько лет его практикуем — новогодние корпоративы устраиваем не до нового года, а после. На первый взгляд, странное решение, но если вдуматься, идея гениальная. У всех после праздника впереди рабочие будни, но только не у нас. У нас как раз наоборот — праздник продолжается. Тем более, в нашей стране Новый год при желании можно отмечать практически бесконечно. В этом году, помимо традиционных двух Новых годов 1 и 14 января и одного Рождества, можно встретить Год зеленой деревянной змеи 29 января — вместе с Китаем. А если хочется еще немного продлить себе праздник, пожалуйста, все для вас — российские буддисты в 2025-м отметят Новый год только 1 марта.

Так что прочь уныние, готовимся загадывать желания весь январь. Самые активные и стойкие уже 2 января бегут в спортзал — таких очень уважаю, но это не я. Просто активные осваивают катки и прогулки. Если же взбодриться никак не удается, то и не надо. Иногда можно себе позволить и погрустить — британские ученые по этому поводу молчат, но я уверена, что кто-то умный наверняка сказал бы, что позволить себе замедлиться и перестать изображать энтузиазм и вечный двигатель очень даже полезно. Все постоянно говорят о том, что надо прислушиваться к себе — вот наконец-то у нас есть совершенно легальное время для того, чтобы это сделать.

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