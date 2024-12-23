Надеть на голову, забросить левой ногой на люстру и сказать «поперло»

Вообще-то я планировала выступить с обличительной речью. Развенчать миф о красных трусах и призвать всех не тратить деньги на ерунду, прислушаться к голосу разума, закатать рукава и начать наконец-то пахать, работать, вкалывать вместо того, чтобы заполнять корзины на маркетплейсах разной дребеденью. Но потом решила все-таки исследовать вопрос, так сказать.

Про волшебную силу алого белья я узнала несколько лет назад. Сначала не поверила, думала стеб. Ну серьезно: не могут же взрослые люди, находясь в здравом уме и трезвой памяти, верить в то, что нижнее белье определенного цвета может принести им удачу и богатство. А самым невероятным мне показалось, что трусы должны висеть не абы где, а именно на люстре. Якобы именно там, и больше нигде, активируется их волшебная сила.

Кто придумал этот странный обычай, почему именно трусы, а не носки, люстра, а не книжная полка или кактус, история умалчивает. Как водится, интернет предлагает несколько вариантов возникновения мифа. Пересказывать их здесь я не буду: легенда имеет самое широкое толкование — от древних или современных китайцев до каких-то супругов-психологов, придумавших «юмористическую школу волшебства» с целью высвободить позитивную и креативную энергию человека путем совершения разных абсурдных действий вроде закидывания белья на люстру.

Но это я уже сейчас все знаю, а тогда — ну поржали и забыли, как говорится. Мы же все уже большие девочки и мальчики, нас всякими глупостями не заманишь.

Три года назад я лишилась части постоянного дохода и стала это довольно остро ощущать. Тут-то и вспомнились красные трусы, и я уже почти решила поддаться минутной слабости и испытать их волшебную силу, но возникла другая проблема — у меня в комнате нет люстры. В общем, как вы уже догадались, я снова отложила красные трусы в долгий ящик — можно сказать, в буквальном смысле этого слова. И вот пару дней назад коллега рассказала, что все маркетплейсы буквально заполнены тем самым аксессуаром. Полезла убедиться — и точно! Примерно за 600 рублей можно приобрести целый магический набор — собственно красные женские трусы (несправедливо, кстати, про мужчин никто не подумал), пузырек масла пачули и подробную инструкцию к применению. Не веря своим глазам, ознакомилась. И поняла, что не зря когда-то не довела дело до конца — я же не знала ритуала, поэтому и чуда бы не произошло бы. Зато теперь все ясно и понятно.

«Загадайте необходимую вам сумму, постирайте трусы в теплой воде с добавлением масла пачули, включите любимую музыку, танцуйте», — пишут неведомые авторы инструкции. Дальше фантазия продавцов счастья разыгрывается по полной — трусы предлагается сначала надеть на голову, а потом закинуть на люстру предпочтительно левой ногой, при этом приговаривая: «Трусы на люстру — деньги в дом» . Когда изделие китайской трикотажной промышленности как следует закрепится на люстре, скажите шепотом: «Поперло!» — и ждите. Желаемая сумма должна появиться у вас примерно через три месяца.

Смешно, скажете вы? Еще как. Возмутительно? Ну конечно! Дурят народ почем зря, отвлекают от реальных дел. Ложную надежду дают опять же и учат рассчитывать на какие-то подозрительные чудеса вместо собственных сил. Посмотрела комментарии под товаром — была уверена, что бдительные граждане разоблачат шутников с трусами. Опять ошиблась — там у всех все работает! Какие-то деньги людям поступают (откуда, хотелось бы знать), а некоторые даже замуж выходят. Есть и такие, которые все еще не разбогатели, но не сдаются — ждут и верят. И не только женщины, кстати, мужчины там тоже встречаются, хотя их, конечно, меньшинство. То ли они стесняются, то ли более трезво смотрят на жизнь.

Лааадно. Все-таки комментарии на маркетплейсах, сами знаете, дело темное. Мало ли там кто-что пишет — сложно верить.

Стала говорить с подругами — самостоятельными, серьезными, обеспеченными женщинами, — оказалось, среди них полно любителей двойных стандартов! Бред бредом, говорят, а трусы тихонечко на какую-то лампочку нет-нет, да и пристроят. Ногами не закидывают, конечно, потому что если у тебя такой батман, простите, ты и без красных трусов вполне себе обойдешься — мужчины скорее всего уже в очереди стоят. Да, руками, да, без пачули, и даже «поперло» не говорят, но ведь работает, блин!

В общем, теперь я сомневаюсь. С одной стороны, я по-прежнему верю, что в жизни человек должен прежде всего рассчитывать на себя и прикладывать максимум усилий для достижения оптимального результата в любом деле. С другой — кому и когда мешали красные трусы на люстре? В конце концов, в любой момент можно прекратить эксперимент и использовать этот предмет по прямому назначению. В общем, теперь дело за малым — приобрести люстру и начать после работы тренироваться закидывать на нее хоть что-то, да еще левой ногой для достижения оптимального результата. Дело это непростое, попробуйте сами, если не верите. Когда научусь и куплю красные трусы, сообщу. Наверняка вам тоже нужно, чтобы наконец-то «поперло».

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