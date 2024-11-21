Безумие на одного: почему Байден разрешил Украине бить по России западным «дальнобоем»?

Решение США одобрить использование западных дальнобойных ракет на территории «старой» России — это, пожалуй, самый серьезный эпизод эскалации украинского конфликта за два с половиной года противостояния.

Поле боя пока не прочувствовало изменений в полной мере. Однако на уровне риторики нагнетание достигло небывалых масштабов: Москва тут же достала из рукава «ядерную карту», консервативная часть Запада обвиняет уходящего хозяина Белого дома в развязывании третьей мировой, а либеральная вроде бы одобряет шаг, но делает это очень неуверенно. Полностью удовлетворенным выглядит только один человек — Владимир Зеленский. Он ведет себя так, будто уже победил, хотя объективно поводов для радости немного.

Есть действительно большие сомнения, что разрешение Джо Байдена окажет серьезное влияние на ход украинского конфликта. Даже советники президента США признают, что ВСУ нужны не новые системы вооружений, а солдаты. Да и ныне разрешенные «вундерваффе» показали себя не шибко эффективно.

ВСУ используют Storm Shadow/SCALP с 2023 года, ATACMS — с весны 2024-го . Но до сих пор атаки на объекты ВС РФ на новых территориях и в Крыму не дали им ощутимых преимуществ. Сколько осталось ракет у Украины — неясно, но подозреваю, что мало. Газета The Times писала, что ATACMS сейчас 50 штук. Издание The Telegraph в сентябре оценивало количество Storm Shadow/SCALP как «относительно немного» (допустим, это около сотни).

То есть надолго запасов не хватит. И непонятно, какие результаты они могут дать. Предположим, Киев нанесет три-четыре относительно крупных удара, но потом придется переходить в режим жесткой экономии. Стоит ли игра свеч, особенно с учетом нервной реакции Москвы и риском «получить по самое не балуй»? Определенно нет.

Если продолжать рассуждать в таком ключе, решение Запада выглядит каким-то уж совсем безрассудным и нелогичным. Но такая политика не в духе США и лично Джо Байдена, который всегда отличался предельно осторожным подходом. Значит, в основе его действий лежит определенный расчет — просто его надо искать не в военной, а в политической плоскости.

В России и на Западе популярна точка зрения, что Байден пытается сорвать планы Дональда Трампа вывести Киев и Москву на переговоры, как только вернется в президентское кресло. Дескать, Владимир Путин испугается репутационных издержек, поднимет градус конфликта на новый уровень, чтобы умаслить российских «ястребов», и Трампу не останется ничего, кроме как продолжать поддерживать Украину, дабы избежать клейма «неудачника, который сдает интересы Америки».

Вот только этот расчет вполне может проиграться в обратную сторону. Что будет, если возмущение американцев действиями уходящей администрации (которое, к слову, уже проявляется) окажется слишком сильным? Тогда избранный президент США получит лишний аргумент в пользу того, что украинскую лавочку пора сворачивать. И он будет уже не неудачник, а герой, спасший мир от третьей мировой. Вряд ли усиление Трампа входит в планы Байдена и его союзников по Демпартии.

Как по мне, куда логичнее выглядит такой вариант. На Западе прекрасно понимают, что Украина в ее нынешнем состоянии все равно сядет за стол переговоров. Приход Трампа в этом смысле ничего не меняет — он может разве что ускорить начало мирного процесса.

Единственное, что можно сделать в такой ситуации, — это помочь Киеву выиграть время, чтобы к началу переговоров он подошел в как можно менее слабой позиции. На практике это значит удержать кусок Курской области, чтобы потом использовать его как разменную карту. Не исключено, что ВСУ попробуют рискнуть и атаковать на другом участке границы.

Тогда стремление Байдена вооружить Украину всем, чем только можно, в последние месяцы правления не звучит таким уж безумным. Ни о какой эскалации ради перелома не идет речи — у них задача просто дотянуть до определенного момента. На это выделенных Киеву ресурсов точно хватит, а там будь что будет.

Тем более в политическом отношении этот шаг относительно безопасен для уходящей администрации США. На выборы он уже не повлияет — Демпартия их и так разгромно проиграла. А маячащая впереди перспектива урегулирования по идее должна удержать Кремль от жесткого ответа. Ну, во всяком случае, так могут думать в Белом доме. Наверняка, конечно же, не знает никто, кроме Байдена и его ближайшего окружения.

Ну, а как будет отвечать Россия? Поскольку провокация политическая, то на нее дадут чисто политический ответ. Отчасти мы его уже видели — это сильно ужесточенная ядерная доктрина. Второй компонент — это вероятный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, о котором сообщили 21 ноября. Этакая демонстрация силы. Возможно, кто-то скажет, что мем про «красные линии» не потерял актуальность. А как по мне, этого вполне достаточно, чтобы остудить горячие головы на Западе. В нынешней ситуации большего и не надо.

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