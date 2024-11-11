Что девушки думают о цветах на первом свидании?

Самым уместным на первом свидании подарком россияне считают цветы: за них проголосовали более 80% мужчин и женщин, опрошенных дейтинг-сервисом «Мамба». Однако этот пункт вызывает немало споров и претензий — от необходимости тратиться на незнакомого человека до требований к самому букету. Очень многие мужчины искренне недоумевают, почему девушки так трепетно относятся к цветам, ведь прикладного значения растения не имеют: ни съесть, ни надеть — совершенно бессмысленная трата. А мужчины более опытные и понимающие женскую психологию догадываются, что неподаренные цветы могут нанести избраннице лютую обиду.

Сами девушки далеко не всегда ждут цветов на первом свидании, но чем меньше их ждешь, тем приятнее получить. Особенно на встрече пары, которая познакомилась в сети. Если мужчина подарил цветы, видимо, он галантен и уверен в обаянии незнакомой дамы, которая может вообще не прийти. Надо ли напоминать о разочарованиях при знакомствах на сайтах? На первом свидании видеть в презенте кавалера серьезный настрой по меньшей мере странно. Кстати, о нем упомянули всего 9% опрошенных мужчин. Для большинства респондентов мужского пола подарок — это просто способ порадовать партнершу или возможность произвести впечатление. Однако некоторые кавалеры полагают, что подношение может увеличить их шансы на второе свидание. Но если мужчина не понравился, презент, тем более дорогой, поставит девушку в неловкое положение.

Нередко мужчины на первое свидание выбирают одну розу: вроде бы комплимент, но не обязывающий. Но и тут подвох: юные девушки раздражаются, когда им преподносят розу в целлофане, о чем снимают видео в TilTok. «Нет никакой проблемы, если парень придет без цветов. Я этого обычно не жду, но если так происходит — искренне радуюсь. Но если уж решил дарить цветы, то хотя бы приличные. Если бы мне подарили розу в целлофане, я бы подумала, что у молодого человека или вкуса нет, или он вообще меня не уважает как женщину. Просто непонятно, что этим подарком человек хочет сказать», — объясняет 22-летняя студентка Елена из Петербурга. Цветок для галочки и правда огорчит, как и мысль, что надо таскать букет во время прогулки в парке или тащить в час пик в метро.

Елена говорит, на первое свидание с цветами приходят молодые люди лет тридцати, а те, кто младше, обходятся без ботанических сюрпризов: к чему, да и на что? Куртуазные правила в эпоху победившего феминизма кажутся некоторым молодым людям устаревшими. А бывает, размышляет Елена, что мужчина не привык дарить цветы, не умеет их выбирать или считает это глупой обязаловкой, и вообще, зачем тебе, дорогая, этот мох. Чаще всего кавалеры предпочитают вначале присмотреться к избраннице, а потом уж что-то ей презентовать.

Мне дарили на первой встрече и изыски флориста, и один цветок, и книги, и духи — в дополнение к походу в ресторан. А один поклонник поставил перед фактом, что не будет дарить лютики-ромашки, потому что выращивание цветов — «каторжный труд», а он не хочет это поддерживать. Но среди вереницы кавалеров с цветами особняком стоит мужчина по имени Игорь. Мы познакомились на «Мамбе», выяснилось, что Игорь живет в Ленобласти и занимается ремонтом. В назначенный день в мой двор въехал минивэн, из которого вышел крупный, уютный мужчина. Он торжественно — как знамя — держал в руке пышный букет бесстыдно-красных роз с гипсофилой. Вся эта размашистая роскошь была украшена хрустящей упаковкой — для пущей пикантности. Не дав мне опомниться, кавалер достал вторую часть подарка — трехлитровую банку козьего молока. «Надо прокипятить», — прошептал он, потупился и зарделся в тон розам. Мой хозяйственный поклонник своей оригинальностью действительно сразил. После этого эпизода претензий к гипсофилам и красным розам я больше не предъявляла, оставив мужчинам право выражать эмоции на свой вкус. И кумачовые цветы помню до сих пор.

В начале года аналитики сервиса 2ГИС изучили средние цены в ресторанах и цветочных магазинах, чтобы понять, сколько денег жители разных городов потратят на свидание. Столица ожидаемо оказалась на первом месте по дороговизне. Рецепт «среднего свидания» довольно простой: по мнению аналитиков, достаточно чека в ресторане на двоих и букета из семи красных роз. Почему именно семи, не понятно. Хотя очевидно, что подобный жест могут себе позволить далеко не все мужчины что в Москве, что в других городах, тем более на первом свидании. В Москве, как посчитали аналитики, «семь роз» и ресторан подразумевают сумму около 7000 рублей. При этом другой опрос, проведенный ADG Group, показал, что 17% москвичей готовы потратить на свидание до 3000 рублей. И эта сумма кажется оптимальной. Кстати, по результатам опроса «Мамбы» выяснилось: 46% российских мужчин сами надеются получить подарок на первом свидании. Но на практике такое встречается крайне редко, все же девушки если и дарят милые пустяки, то далеко не сразу. Хотя логика есть: раз права равные, дорогая, где мой презент?

Сами дамы, ушибленные мыслью, что «мужчина должен вкладываться», начинают это требование предъявлять к подаркам, начиная с букетов, будто бы соревнуясь, у кого колокольчики гуще, а значит, и дороже.

Что, видимо, говорит о серьезности намерений кавалера и невероятных качествах самой девушки. От подобных заблуждений предостерегают коучи по отношениям, пытаясь образумить женщин: не в цветах счастье, а песня про миллион алых роз — нездоровая история. Не стоит измерять внимание в букетах по логике «большой букет — большое сердце и пламенная страсть». Цветы — это приятно, эффектно, ими можно похвастаться и еще они вкусно пахнут, но не букеты показатель внимания и глубины чувств партнера. Да и гадать о перспективе отношений по флористике — ну такое себе занятие.

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