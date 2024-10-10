Shaman, Бондарчук, Канье. Почему развод больше не роскошь, а способ существования

Как говорит моя драгоценная подруга, на нашем веку не стоит надеяться на покой, надо лишь быть готовым к тому, что один кошмар вытесняет другой. Война вытеснит эпидемию, а затем может последовать засуха, голод и нашествие лягушек с неба. Если не дойдет дело до ядерки.

Но это не значит, что надо унывать. И человек ведь такая скотина — ко всему привыкает, приспосабливается, везде находит поэтику (даже в радиоактивном пепле). Как там в финале «Золотого храма» у Мисимы? «Я закурил. На душе было спокойно, как после хорошо выполненной работы. Еще поживем, подумал я». Мисима считал, что гибель делает Прекрасное еще более совершенным. Все порядочные рок-группы уходят на пике своей славы. Может, и нашей планете пора?

На планете сейчас много чего тревожного, еще и отношения у нас не выходят. Как гром среди ясного неба прозвучали мрачные вести: Shaman и Бондарчук разводятся. Ну, в смысле, по отдельности. И даже Джей Ло и Бен. Столпы наши… и те упали.

А Владислав Бакальчук развернул настоящие боевые действия против бывшей жены в двух шагах от Кремля. Есть жертвы. Песков говорит: без комментариев. Глядя на них, думаешь: так вот какой бывает цена развода!

У Темы Лебедева ситуация патовая: в суде достали его брачный контракт и прилюдно разорвали на мелкие клочки. Недействителен! Почему? Да потому! Перед Богом нет контрактов. Неугомонная Решетова поет песню Алсу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Шнуров и Давидыч тоже тихонько разводятся.

А глядя на мамочку-сталкершу, которая преследует бедного Пашу Дурова, любой мужик подумает: если завтра увижу живую женщину, пожалуй, перейду на другую сторону улицы. Мамочка со странной фамилией Болгар еще и фотошопит себя до такой степени, что многие решили, будто она нейросеть. А вот раннего Пашу совсем не фотошопит, чтобы показать его нам еще не оперившимся, беззащитным, худым.

И как теперь кому-то доверять? Сегодня вы вместе детей нянчите, а завтра бывший возлюбленный ломится к тебе с автоматом или выкладывает на всеобщее обозрение твои проплешины. Все это очень плохая реклама брака. А ведь с браком как с самоубийствами — когда кто-то читает про разводы, сам собирается с духом и шагает в неизвестность. Чужой пример укрепляет в мысли, что так и надо. Рвать без сожаления!

И развод — всегда как будто неравноценная история. Если мужик ушел к молодой, а ты как бы в этот момент уже выброшена на свалку истории, списана, то это акт эйджизма и сексизма одновременно. Ты борешься с надвигающимся старением и каждый день в зеркале наблюдаешь боди-хоррор (о чем снята в меру гениальная «Субстанция» с Деми Мур), а он до семидесяти лет женишок (если доживет, конечно, а мужички у нас мало живут).

Хотя статистика как раз говорит об обратном: почти в 70% случаях инициатором развода выступает женщина. Высшая школа экономики утверждает, что средняя длительность брака сейчас колеблется в районе 9,5–10,5 года и есть тенденция к ее снижению (Бондарчук продержался в последнем браке пять лет, а Shaman семь). Среди причин для развода у наших сограждан лидируют бедность, измены и непонимание между супругами (46%, 22% и 21% соответственно). Shaman говорит, что они с женой — занятые люди со сложными графиками, которые мешают личной жизни. Ну тут действительно надо выбирать — или провести концерт в Ставрополе за 15 млн рублей, или провести вечер с любимой. Жена Shaman заявляет: решение обоюдное.

И вновь обращаюсь к статистике, собранной ВШЭ. За последние 30 лет россияне чаще стали говорить о том, что если решение о разводе принято, то факторов, способных повлиять на него, нет (36% в 2019 году против 29% в 1990 году). Вот так — и никак иначе.

Я вот чуть ли не каждую неделю была на грани развода. А муж вроде ничего дурного не делает, просто грустит и «ускользает». А грустит, потому что ему школьная любовь снится. И он думает: а может, все было бы сейчас иначе? И смотрит в запретной ныне (и поделом) соцсети, и вздыхает по Жанне Шамаловой, чью недееспособную яйцеклетку потом Собчак предъявит на всю страну. И пьет мой благоверный горькую. И все думает: а вдруг я свернул не туда? А вот если бы Листьев был жив? А вот если бы с Гусинским все иначе сложилось? И мне в тот период стал сниться то мой львовский ухажер (имеющий ныне российский паспорт и твердые пропутинские убеждения), то уже покойный ныне Костя Могила (напророчил он своей кликухой!).

Люди в «развитых» странах и развитых миллионниках России развращены фантазиями, мнимым выбором и упорно не хотят размножаться.

А если и хотят, то полагают, что дети — это решение их семейных проблем, что после детей они «остепенятся», добавив в свои отношения щепотку сладостной вины. И на этой вине протянут какое-то время.

Смотрю я на корейцев, которых очень люблю — и наших, и южных, и северных. Они пока хуже всех в мире брачуются. Южные очень редко приглашают друг друга на свидания. Обычно корейцы начинают встречаться гораздо позже, чем западная молодежь. Мужчины младше 21 года и женщины младше 21 года могут вступать в брак только с согласия родителей или опекунов. Причем это по лунному календарю — то есть на один или два года больше, чем возраст «по Солнцу». Верховный суд Кореи не может разрешить развод, если заявитель признан виновным в распаде брака. Если один из супругов совершил «акт разврата», другой супруг может подать на развод. Только 9 лет назад Конституционный суд постановил, что статья, квалифицирующая прелюбодеяние как преступление, нарушает основной закон.

У нас тоже развестись будет сложнее. Депутаты с 1 января 2025 года резко — в восемь раз — увеличили пошлину за развод: с 650 до 5000 рублей. А еще в Госдуму внесли законопроект, который усложнит развод. Согласно документу, пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога. Добровольно не пошли к психологу? Значит, пойдут принудительно.

В южнокорейском Пусане обещают начать платить парам, которые решат встречаться. Мера отчаянная. Управа административного округа Саха города Пусан предусмотрела специальную статью бюджета на «свидания вслепую», которые состоялись в сентябре. Если по итогам мероприятия мужчина и женщина решат хотя бы начать постоянно встречаться, то управа пообещала выделить такой паре по одному миллиону вон (около 720 долларов) на расходы для свиданий. Если же дело дойдет до знакомства родителей обеих сторон, то обещана более крупная премия — 2 млн вон, ну а если все закончится созданием семьи путем регистрации брака, то управа округа Саха выделит более 14 тысяч долларов. В дальнейшем в течение пяти лет власти обещают оплачивать и часть расходов по аренде жилья для таких молодых семей. Было также обещано создать специальное министерство, которое займется решением этого вопроса. Но специалисты считают, что дело уже зашло слишком далеко, и решить проблему падения рождаемости, старения населения и уменьшения численности населения в Южной Корее будет очень непросто.

Почему не хотят вступать в брак? Среди преимуществ одиночества люди называют самостоятельную жизнь и возможность принимать независимые решения, свободное время для себя и для учебы, отсутствие домашних обязанностей. Рынок не отстает и закрепляет привычку. Появляются товары, которые ориентированы на одного человека. Возникают специальные понятия. «Хонпап» — есть в одиночестве, «хонноль» — отдыхать в одиночестве, «хонсуль» — пить одному. Возникают новые кафе, рестораны, магазины для одиночек.

Помнится, в мае этого года Милонов направил обращение на имя министра цифрового развития РФ Максута Шадаева с предложением создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Идея в южнокорейском стиле. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. В конце июня провели опрос. Выяснилось, что 23% россиян готовы знакомиться через «Госуслуги». Примечательно, что среди поддержавших идею большинство — это люди в возрасте до 34 лет и с доходом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Представьте, что выбор супруга превратится в алгоритм. Вот есть у тебя некий социальный рейтинг, ты со своей анкеткой (уже автоматически заполненной наполовину) выходишь в интернет, там тебе искусственный интеллект подбирает идеальную пару. С учетом ваших генов и наследственности. Конечно, немного похоже на «Черное зеркало» или, хуже того, евгенику, но, согласитесь, что-то в этом есть.

Или можно просто признать «серийную моногамию» законной и извлечь из нее пользу для демографии. Вот Илон Маск практически во всех своих отношениях спешит завести ребенка. И ведь это не только он. Если у женщины уже есть дети, в новом браке она, как правило, хочет иметь детей от нового мужа.

Кстати, другие тренды в духе «Черного зеркала» уже с нами. Не только на Западе уже принято проводить бракоразводные вечеринки, мода дошла и до нас — «невесты наоборот» сжигают свои свадебные платья и кладут обручальные кольца в гроб, «немолодые» заказывают пиццу и целуются с кем хотят, пока гости кричат «сладко». Такая вот осень в Год семьи.

Быть одному или предпочесть «серийную моногамию» — это роскошь нашего времени. Все последние 40 тысяч лет брак и деторождение были необходимостью, условием выживания нас как вида. Родился человек, вступил в брак в 13 лет, родил шестерых, трое из которых умерли в младенчестве, в 25 сам умер от гнилого зуба или чумы и передал эстафету дальше. Не успел никого родить до 25 — подвел свой вид. Сегодня для размножения даже не нужно спаривание. В будущем роды будут выглядеть так — взяли немного ДНК у мужчины или женщины, отредактировали, клонировали и засунули в резиновую матку. Потом робот с очень мягкими руками и приятным голосом воспитает и поможет с уроками в школе. А люди, впервые за 40 тысяч лет освобожденные от роли отцов и матерей, будут думать, что им делать дальше. Например, как бежать с репликантами на Марс. Правда, некоторые будут прятаться в канализации, чтобы избежать налога на бездетность или штрафа за пропаганду чайлдфри.

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