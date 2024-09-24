Почему женщинам платят меньше и когда закончится это неравенство

Уже почти четверть XIX века позади, а мы все никак не можем разобраться с очень простой проблемой — почему и как в нашем современном, развитом, высокотехнологичном и гендерно равноправном обществе по-прежнему существует разрыв в заработных платах между мужчинами и женщинами.

И не просто существует, а еще и растет.

По результатам недавнего исследования специалистов ВШЭ, в 2023 году этот разрыв побил очередной рекорд и в некоторых отраслях и регионах составил целых 45%. Самая большая разница в зарплатах у работников IT, самая маленькая — у строителей. Но и там, и там мужчины впереди. И даже в сфере образования доходы представителей сильного пола волшебным образом хоть и не очень сильно, но опережают женские показатели. И это при том, что учительниц в российских школах в разы больше.

Подобная вопиющая несправедливость существует во многих странах, но у нас с этим не слишком-то и борются. Не вводят, например, никаких квот на присутствие женщин в управляющих органах корпораций и организаций.

Всем известно, что в креслах начальников большей частью у нас восседают мужчины. В этом легко можно убедиться на любых торжественных собраниях представителей любой профессии. Если это не завод шарикоподшипников, то в зале с большой долей вероятности будут в основном женщины, а в президиуме — мужчины. И зарплаты у них тоже соответственно отличаются. Да что там далеко ходить — посмотрите на правительство или верхнюю и нижнюю палаты нашего парламента — женщины там скорее экзотика, и мы почти всех их знаем в лицо.

Понятно, что мужчине нужно больше зарабатывать для того, чтобы содержать семью в случае, если жена домохозяйка. А если она проводит на службе те же восемь часов ежедневно, что и он?

Часто доходит до того, что на одной и той же должности мужчина и женщина получают за свой труд разные деньги, причем женщина об этом даже не догадывается. Мужчинам легче и чаще повышают зарплату (сложнее отказать приятелю, особенно в курилке), им реже хамят начальники (можно нарваться на жесткий ответ), их легче и быстрее продвигают по служебной лестнице (опять смотри курилку или совместные возлияния). Получается, разница в доходах между представителями полов образуется только из-за разницы в физиологии?

Да, я в курсе, что из-за рождения детей женщине приходится периодически делать паузы в карьере, но это не должно иметь решающего значения, если женщина хочет и может выполнять свои рабочие обязанности в полном объеме.

В чем же тогда причина? Моя версия заключается всего в двух словах, в этом извечном нашем «баба-дура», которое прочно засело в мужских головах еще со времен «Домостроя» и продолжает каким-то странным образом передаваться из поколения в поколение, несмотря весь культурный слой и достижения цивилизации. Такому отношению способствуют все эти обязательные три тюльпана на 8 Марта или совершенно неуместные во время деловых обедов тосты «за прекрасных дам».

Установка «баба-дура» регулярно срабатывает в общении, например, с мужчинами старше 50 лет. Взять, например, хоть нынешних или бывших мужей моих подруг или даже случайных соседей по джакузи в фитнес-клубе: все они не диалог с тобой ведут, а просто изрекают какие-то мысли. Само собой разумеется, мысли эти гениальные и очень ценные. Отвечать на эти изречения не обязательно, главное — слушать и кивать. Получается мужчины с самого начала не видят в тебе равноправного собеседника, просто потому, что ты женщина. С девушками такие умники общаются со снисходительной улыбкой, с ровесницами и старше — с плохо скрываемым раздражением. Ну еще бы: он же все видел, все знает, лишние глупые бабские советы ему совершенно не нужны.

За время моей трудовой биографии начальниками были в основном мужчины. И у каждого из них в разной степени, но был вот этот оттенок снисходительности в голосе, это нетерпение в моменты, когда ты пытаешься что-то объяснить, этот поучительный тон.

Исключения можно пересчитать по пальцам одной руки — как правило, это очень обеспеченные, самодостаточные, добрые и умные мужчины с прекрасным чувством юмора и собственного достоинства.

Им не нужно было самоутверждаться за женский счет, как делают все адепты постулата «баба-дура» (потому что за мужской счет поди попробуй самоутвердись).

Сравняются ли в ближайшее время доходы мужчин и женщин в нашей стране? Думаю, это возможно, только если эта сфера начнет регулироваться в области трудового законодательства, когда за разницу в оплате на одной и той же позиции руководство компаний начнут наказывать, а сама система назначения на руководящие должности станет до предела прозрачной. Другими словами, обижать женщин должно стать невыгодно, и тогда разрыв в доходах начнет сокращаться сам собой.

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