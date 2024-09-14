Почему осенью нам так тревожно и не хочется работать

Лето закончилось, но это скорее хорошая новость, которая заключается в том, что мы его пережили. Лично я не был уверен, что сложится так благополучно. А лето было хорошим, и теперь нужно двигаться дальше короткими перебежками. В современных условиях горизонт планирования не то чтобы завален, а скорее неразличим.

Говорят, существует особенная осенняя депрессия. Вроде бы это состояние не клиническое, но неприятное, среди симптомов — тревога, потеря аппетита, ощущение безысходности, сонливость, сниженная работоспособность. Похоже, это просто обычное рабочее состояние взрослого человека. Но если обратить внимание на эти симптомы именно как на сезонные, то, вероятно, получится справиться с ними и в целом.

Тревога усиливается с сокращением светового дня. Тут надо вспомнить о том, что современный городской житель от светового дня зависит довольно условно. Солнце, конечно, нужно для настроения, но на качество жизни оно влияет весьма опосредованно. Можно занять себя какой-нибудь книгой по истории человека. Так проще увидеть огромный путь, который наши предки проделали к нынешнему положению, в котором мы можем позволить себе круглосуточно наслаждаться любыми благами цивилизации.

Чтение книг для лечения сезонной депрессии более продуктивно, чем перелистывание тревожных новостей в ленте, и вот почему. Человеческий мозг изначально сформирован для обработки огромных объемов информации, и наше время не то чтобы сильно его нагружает. Скажем, традиционный охотник-собиратель, пройдя сто метров по лесу, информации получал не меньше, чем сегодняшний офисный работник, читающий социальные сети за утренним кофе. Тут дело скорее в том, что информация, которую мы привыкли получать сегодня, в большинстве случаев нам просто не нужна — мы ее никак не обрабатываем, не обсуждаем, не применяем. Где-то что-то упало, где-то что-то сбили, где-то кто-то что-то заявил. Просто посчитайте, сколько времени уходит на то, чтобы об этом прочитать. И каков результат? Очередной приступ тревоги. Чтение же книги как целостной единицы информации по крайней мере расширяет кругозор и позволяет взглянуть на известные вещи под разными углами. Кроме того, всегда можно будет найти еще одну тему для беседы, а приятная коммуникация тоже положительным образом влияет на эмоциональное состояние.

Потерю аппетита стоит воспринимать как подарок. Я, конечно, утрирую, но если посмотреть на разнообразие заведений общепита в крупных городах, можно подумать, что люди только и делают, что едят. Нет аппетита? Ничего, можно немного пожить и с этим. Если вы обратите внимание на светские хроники, то увидите, что звезды мирового уровня тратят десятки тысяч долларов на модный сегодня препарат, снижающий аппетит.

Если самовнушение не работает, имеет смысл обратиться к уже упомянутому разнообразию. Вроде бы в Москве можно найти даже эклеры с крабовым мясом. Сам факт существования такого изыска уже немного снижает депрессивный градус настроения. Это и нелепо, и интересно.

Ощущение безысходности вообще не конструктивно просто на уровне своей формулировки. Как писал Ярослав Гашек — «Никогда не было, чтоб никак не было. Как-нибудь да было». В том смысле, что любые периоды сменяются, любые исторические события заканчиваются, конфликты затухают, а прогресс неостановим хотя бы потому, что людям свойственно стремление к более комфортной жизни.

Конечно, нет никакой гарантии, что нынешний период сменится более благополучным, но и обратное никто не обещает. В этой ситуации, будь она сезонна или перманентна, человеку стоит подумать о том, как ему повысить свои шансы на выживание и продление своей приемлемой жизни. Осень в этом смысле самое время пройтись по врачам. В городских поликлиниках, как я выяснил, легко выдают направление на все общие анализы, если просто пожаловаться на изжогу. С этого стоит начать, а там, глядишь, и втянетесь, найдете себе полезное занятие. Действительно полезное — о здоровье нужно заботиться.

Сонливость лечится ходьбой. Точнее так: если много ходить, то, вероятно, спать меньше и не захочется, зато будет ощущение, что спите вы не зря, а потому что много ходили. Все же сейчас стараются вышагивать эти свои обязательные 10-15 тысяч шагов в день. Вот и вы пройдитесь до работы или по другим делам пешком.

Конечно, на фоне тревожности развивается бессонница, которая и есть причина той самой сонливости. Но надо начать с очевидного соблюдения рутинной гигиены сна — исключить алкоголь, не есть за два часа до желаемого времени засыпания, а за час выключить все гаджеты. Если в психике человека не наблюдается патологий, скорее всего, соблюдение этих простых правил поможет ему наладить сон. Звучит слишком просто, чтобы быть правдой. Но это просто мы привыкли отовсюду ждать волшебных рецептов на чудодейственные таблетки. Реальность же довольно гибка и изменчива, если работать с ней не спеша и самыми простыми способами.

Сниженная трудоспособность в списке возможных симптомов осенней депрессии стоит на особенном месте. Видимо, потому что она редко связана с сезоном. Нежелание работать — совершенно нормальное состояние большинства людей. А если нет желания, то и способность будет сниженная. Но тут на помощь могут прийти предыдущие симптомы — тревожность и ощущение безысходности. Если все так тревожно и безысходно, то не имеет ли смысл взять и все поменять? Например, сменить работу или поле деятельности вообще. Конечно, есть вероятность невезения и вообще не самого удачного исхода такого решения. Но подумайте: что вы теряете? Одно нежелание просто сменится другим. А там, глядишь, и осень закончится, и новый год наступит. Дальше пока что планировать не нужно.

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