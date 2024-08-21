Полис в помощь: как уйти на больничный с пользой

Если вы работаете официально, то имеете право на оплачиваемый больничный лист. Однако не всегда сумма выплат соответствует ожиданиям, ведь она зависит от стажа работы и среднего заработка. Есть способ, который позволит уберечь себя от потери дохода и получить дополнительную финансовую помощь в самый непредвиденный момент жизни.

Как правило, оформить больничный («листок нетрудоспособности») могут те работники, чей работодатель перечисляет взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Индивидуальные предприниматели и самозанятые получают компенсацию только в том случае, если оформили договор добровольного страхования.

По данным исследования СберСтрахования жизни, 75% россиян оформляют официальный больничный, чтобы спокойно пролечиться. Однако треть сообщила, что не делает этого из-за сниженной оплаты трудового дня в период больничного.

Сумма выплат по больничному листу напрямую зависит от официального трудового стажа работника и от его заработка. Если его стаж менее пяти лет, то выплата составит 60% от средней зарплаты. При стаже от пяти до восьми лет выплата составит до 80% средней зарплаты, а при стаже более восьми лет ​​— до 100%.

Однако есть ситуации, когда объем выплаты по больничному может превысить положенную норму. Одна из них — дополнительная выплата в связи со страховым случаем, относящимся к покрытию в рамках полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). Чаще всего к таким событиям относятся травмы или особо опасные заболевания. Страховая компания фиксирует страховой случай и осуществляет дополнительную выплату к листку временной нетрудоспособности. При этом с полным перечнем страховых покрытий в рамках полиса ДМС стоит ознакомиться заранее.

Второй, дополнительный способ выплаты, — это добровольное страхование жизни. Оно позволяет получать выплату ежедневно, а в некоторых страховых программах даже установить ее размер самостоятельно.

Сумму перечисляет страховая компания на счет клиента. Рассмотрим подробнее, как работает этот альтернативный инструмент финансовой защиты.

Не все знают, что временная нетрудоспособность тоже может быть страховым случаем в рамках добровольного страхования жизни. Страхуя здоровье от этого риска, можно получить выплату не только по болезни (включая особо опасные заболевания), травме, но и по уходу за ребенком или родным членом семьи.

Но важно учесть два момента. Риски, связанные со здоровьем, делятся на две большие группы по степени величины (опасности). Самые серьезные — например, выявление онкологического или сердечно-сосудистого заболевания (инфаркт или инсульт) — предусмотрены в расширенных программах. А если речь идет об оформлении обычного больничного, можно воспользоваться и базовой программой, в которую этот риск включен наряду с другими. Важно знать: если болезнь, которая относится к особо опасной категории, уже была диагностирована ранее, то страховая выплата за больничный по ней не предусмотрена. Если же это сезонная простуда, которая была не долечена или появилась спустя некоторое время снова, то выплата может производиться неоднократно, согласно условиям договора.

Дополнительная страховая защита на случай временной нетрудоспособности не имеет ограничений по статусу граждан и работает, например, как для людей с инвалидностью или подверженных аутоиммунным заболеваниям, так и для абсолютно здоровых. Она особенно актуальна для семейных пар с детьми или с престарелыми родителями, одиноких мам и отцов и так далее.

Страхование жизни и здоровья на время больничного включено в различные продукты, например, в программы кредитного или рискового страхования жизни. Все зависит от индивидуальных потребностей.

Первый способ — если вы заемщик потребительского кредита или владелец кредитной карты. В этих случаях страховка больничного поддержит заемщика, когда он не сможет вносить обязательные платежи в установленном размере. Например, если его заработок снизится из-за больничного.

Страховую защиту при потребительском кредите можно подключить только в момент его оформления, а в случае с кредитной картой — в любой момент. Во многих современных финансовых учреждениях это удобно делать онлайн в мобильном приложении, так как при подключении выбранной опции страхования можно сразу увидеть стоимость страховки и сумму будущей выплаты.

Второй удобный инструмент защиты на время больничного — независимо от кредита и других обязательств — страхование здоровья. Такой полис защищает от тех же рисков в рамках больничного листа, при этом это удобный вариант для тех, кто хочет сам определить для себя сумму страховой выплаты в день. Некоторые компании предлагают в формате калькулятора на этапе оформления страховки онлайн рассчитать ее стоимость, исходя из желаемой выплаты.

Например, если человек хочет получать 1000 рублей в день, пока находится на больничном, стоимость такой страховки составит 6400 рублей в год. Согласитесь, что цена полиса не так чувствительна для годового бюджета, сколько важнее здоровье и сохранение дохода.

Объясню на примере. Представим, что Инна решила в мобильном приложении банка оформить кредит на ремонт на сумму 300 000 рублей сроком на два года. Ее ежемесячный платеж, включая ставку по кредиту, составляет 10 771 рублей. С учетом того, что у женщины есть ребенок, она решила подключить опцию защиты здоровья на случай больничного по уходу за ребенком. Приложение показало, что при указанных параметрах кредита при реализации страхового события Инна будет получать дополнительно 1665 рублей в день. Стоимость страховки будет включена в общий платеж кредита и составит 11954 рублей в месяц (на 1183 рубля больше).

Преимуществом страховки на время больничного также выступает отсутствие ограничений по количеству больничных листов. Если в семье ребенок и болеет, например, каждые две недели — значит, столько и будет выплат. Но следует помнить, что подтверждающие документы нужны в каждом конкретном случае, а выплаты по больничному не могут превышать 21 день.

Это дополнительные деньги к тем, которые ей должны перечислить работодатель и Социальный фонд России. Потратить выплату можно на лечение, погашение задолженности по кредиту или любые другие цели. Инне эти деньги помогли погасить часть долга по кредиту.