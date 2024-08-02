Что ждет 100 детей Павла Дурова

Миллиардер и эксцентрик нашего российского розлива на днях, как говорится, взорвал танцпол своим сенсационным признанием не только в отцовстве целых ста детей и донорстве спермы, но и сообщением, что ценный биоматериал и сейчас доступен к употреблению в одной из московских клиник. И ссылочку в своем посте прикрепил.

С миром Павел с недавних пор общается только по-английски, поэтому на кого рассчитана реклама медицинского заведения, не понятно. Вероятно, Дуров все-таки надеется на читательниц англоязычного сегмента мессенджера, число которых растет, по заверениям Павла, не по дням, а по часам. Не удивлюсь, если лет через десять еще более помолодевший и похорошевший за эти годы Дуров объявит себя родоначальником репродуктивного туризма в Россию. Ну а что, сколько раз на наших глазах этот бывший недоучившийся студент и житель двушки в Приморском районе Санкт-Петербурга замышлял что-то совершенно невероятное? И всякий раз сбывалось же. Так и сейчас, почему бы и нет?

Цель в своем посте Дуров объявляет самую благородную — дестигматизировать сдачу спермы, в России в том числе. Заботится, значит, о нашем народонаселении. Но согласитесь, одно дело точно знать, кто так сказать, автор биоматериала, и совсем другое — выбирать донора по описанию каких-то признаков. Лет пятнадцать назад, очевидно, одновременно с Павлом, тем же благородным делом занимался один мой коллега. Делал он это вовсе не с целью спасти человечество от вымирания и даже не потому, что считал свой генетический материал таким же превосходным, как Дуров.

Саша (назовем его так) просто хотел заработать немного денег — зарплаты у журналистов что тогда, что сейчас были весьма скромными. При этом Саша характер своей экзотической подработки не скрывал, наоборот, можно сказать, пропагандировал. Надо сказать, что внешность у него была довольно неприятная. Несмотря на средний рост, он был каким-то тщедушным, прыщавым, с вечно сальными волосами, узкими плечиками и какой-то плотоядной улыбкой озабоченного. Писал он тоже так себе. Одевался и пах соответственно. Словом, девушки его не любили, и он активно сидел на сайтах знакомств. Потом Саша уволился, следы его затерялись, и вспомнили мы о нем исключительно благодаря новостям от Павла Дурова. «Представьте, что написано в анкете нашего Саши в банке спермы: голубоглазый блондин, рост средний, образование высшее», — рассуждали мы с коллегами. Сколько бедных женщин прочтут такое описание и польстятся на него и как потом будут разочарованы результатом!

Совсем другое дело Павел, скажете вы. А если взглянуть поближе? 15 или 20 лет назад русский Цукерберг выглядел совсем не так аппетитно, как сегодня. В ванных со льдом не сидел, вместо густых волос имел легкую плешивость, идеальный торс тоже особо не демонстрировал в соцсетях. Склонностью к точным наукам Павел никогда похвастать не мог, поэтому совсем недавно в интервью Карлсону Такеру честно признался, что все коды и программы для принесших миллиарды мессенджеров писал и пишет брат Николай — действительно гениальный человек, математик и программист. Было бы несправедливо не признавать талантов самого Павла: нужно быть тоже своего рода гением, чтобы придумать одну из самых популярных и быстрорастущих соцсетей в мире. Ну а о методах самопиара я вообще молчу — тут Дурову практически нет равных, разве что Илон Маск на пятки наступает. Но после сенсационного признания о ста детях в 12 странах мира Дуров явно вырвался вперед в странной борьбе двух эксцентриков. Илон, конечно, пытался пошутить про Чингисхана и не забыл о собственных двенадцати отпрысках, но по числу потомков победил Дуров.

Представляю, сколько женщин, родивших от анонимного донора спермы с темными волосами и глазами, стали искать в детях черты Павла Дурова. Говорят, та самая столичная клиника испытывает дикий наплыв дам, желающих во что бы то ни стало завладеть ценными биоматериалами. Видно, не знают, что интеллектуальные способности не передаются вместе с генами. Зато у матерей детей Дурова есть надежда на безбедную старость. По заявления миллиардера не совсем понятно, признает ли он всю сотню существующих плюс неизвестно сколько будущих наследников, и если да, что это за собой повлечет. Организует ли Павел виртуальную «встречу с папой» или и вовсе построит для своих детей какой-нибудь элитный небоскреб в Дубае — покажет время. Думаю, Дуров обязательно что-нибудь придумает — с его безграничными возможностями скучно точно не будет.

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