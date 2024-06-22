Жизнь в избе с таинственным Пятном и ребенок-монстр: главные литературные новинки

«Под рекой», Ася Демишкевич. Изд. Альпина.Проза

История о дочери Дивногорского маньяка, которая боится, что ей передался ген агрессии, на первый взгляд покажется читателю тру-краймом, однако уже спустя несколько страниц станет понятно, что текст намного глубже. В этом безусловно реалистичном тексте Ася Демишкевич работает и с мифологическими мотивами, завязанными на образах воды — реки, панических атак героини (она задыхается), затопленных деревень, утопленников, — которые становятся своего рода переходом между «реальным» и «потусторонним», а точнее — между «сознанием» и «подсознанием». «Под рекой» — глобально книга вовсе не о маньяках и не о социальных проблемах, а о внутреннем мире человека, о конфликте уровней психики. О том, как не бороться со своей, говоря терминами Юнга, тенью, а принять ее и научиться контролировать.

«Счастливого дня пробуждения», Анастасия Калюжная. Изд. МИФ

Неоготика, которую мы заслужили — «Франкенштейн» на современный лад, пронизанный эстетикой оскароносного фильма «Бедные-несчастные». Сюжет об искусственном монстре-ребенке двенадцати лет и докторе-создателе. В руках Анастасии Калюжной история становится вечной, вращающейся вокруг темы отцов и детей, поиска бессмертия. Но в то же время, несмотря на готический флер — ворчливые слуги, большой особняк, жуткие эксперименты — это абсолютно современная и актуальная проза, поднимающая вопросы этики, связанные в том числе и с биомеханикой, и с генной инженерией. «Счастливого дня пробуждения», написанная на плодородной почве проработанной научной базы, остается увлекательным романом с элементами детектива. И, конечно, главный вопрос, который задает книга: что значит быть человеком? Откуда берется человечность? И может ли ее испытывать чудовище?

«Вербы Вавилона», Мария Воробьи. Изд. Полынь

История о жрице Шехмет, которая застает падение древнего Вавилона и теряет всех, кого любила вопреки религиозным запретам. Это бережная реконструкция канона шумеро-аккадской литературы. Мифы и легенды о древнем городе здесь бережно сплетены с историческими фактами. Мария Воробьи мастерски работает и на стилистическом, и на смысловом уровнях романа. «Вербы Вавилона» — это, во-первых, очень ритмичное и напевное повествование, обращающееся к образам, метафорам и звукописи, присущей тексту шумеро-аккадского канона. А во-вторых — печальная и щемящая история о том, как несмотря ни на что удержаться в рушащемся мире и сохранить себя, а еще — историческую память о своей родине.

«Пятно», Анна Пестерева. Изд. Альпина.Проза

С одной стороны, дебют Анны Пестервой — это увлекательный и динамичный современный магический реализм в духе «Дома в котором» о девушке, запертой в деревенской избе с таинственной сущностью — Пятном. С другой — роман, где волшебное допущение необходимо лишь для обострения социальных подтекстов, на которых автор делает акцент: от умирающих деревень до дурной русской привычки «молчать о всех проблемах». Это мир «России хтонической», мир, где внутренние состояния главной героини непосредственно влияют на внешний мир — и никакого волшебства, речь именно об ощущении тотальной незащищенности: и психологической, и социальной. Не просто так слова «Не выноси из избы» рефреном звучат через текст. Это не только гипнотическая фраза, задающая особый ритм повествования, но и один из главных ключей к разгадке истинной сути романа.

Екатерина Звонцова, «Желтые цветы для желтого императора». Изд. Эксмо

Долгожданная новинка от одного из главных авторов современного русскоязычного фэнтези основана на истории Китая и Японии, но в тоже время здесь много элементов из поп-культуры, наподобие отсылок к «олдскульному» аниме. «Желтые цветы для желтого императора» — прежде всего роман о социально-политических распрях, которые связаны с некой Волшебной Вишней, разочаровавшимися вояками и уставшими правителями. Здесь множество Богов и Героев, но это вовсе не современное переосмысление эпоса, а нечто более личное, пусть и выстроенное на сбруях политики, философии, социологии. Глубокий, насыщенный и сложный, этот роман подойдет тем, кто ценит правдоподобные устройства выдуманных миров. Но все это, конечно, просто большая метафора, потому что новинка — как и другие книги Екатерины Звонцовой, — прежде повествование всего о людях в непростых ситуациях.

«Язычник», Александр Кузнецов-Тулянин. Изд. МИФ

Этнографический роман об острове Кунашире, одном из самых дальних на Курилах, продолжает серию издательства МИФ и книжного сервиса LiveLib «Читаем Россию». Читателя ждет самый качественный пример так называемой «прозы регионов», ведь «Язычник» — прежде всего роман социальный. Автор пытается показать дикие места, где все иначе, изнутри, но в тоже время заставляет и героев, и читателей задуматься: а действительно ли актуально говорить то самое «все иначе»? Нормальна ли весьма примитивная (если смотреть через городскую оптику) жизнь обитателей этого острова с простыми радостями, вроде алкоголя и сигарет, или их существование — девиация, общественная язва, пережиток прошлого? Мрачный и серьезный, «Язычник» относится к тому типу прозы, которая заставляет думать над каждой страницей.

«Грим», Анастасия Худякова. Изд. Полынь

Главный герой этого романа — норвежский адвокат-убийца, преступления которого грозится раскрыть некий таинственный персонаж. С ним тоже не все так просто. Он — существо демоническое. «Грим» — книга в духе скандинавских детективов наподобие Ю Несбё, разбавленная, однако, важным для текста фантастическим допущением. Это весьма жесткий и мрачный — и за счет этого увлекательный, — психологический роман, где развитие сюжета равно пропорционально динамике психологических проблем героев, мистика добавляет происходящему остроты, а жизнь адвоката-убийцы пронизана гнетущим одиночеством.

«Четыре всадника», Антон Мамон, Николай Ободников, Андрей Поляков, Гектор Шульц. Проект книжного сервиса «Литрес».

Амбициозный проект четырех авторов мистики, хорроров, детективов и социальных драм — новое прочтения мифологемы четырех всадников апокалипсиса — это не просто книга. Авторы самостоятельно создают большой мультимедийный продукт с комиксом, иллюстрациями, собственным саундтреком и аудио-перформансом. К тому же читателю предложат угадать, кто из писателей скрывается за личиной каждого всадника. Проект обещает быть динамичным, остросоциальным, пугающим, а местами — по-особому чарующим. У Шульца, Ободникова, Мамона и Полякова есть талант удерживать читательское внимание до последней страницы. Не важно, о чем они пишут, и не важно — кто из них у клавиатуры. «Четыре всадники» появятся на Литрес в виде электронной публикации.

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