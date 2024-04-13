Как выучить любой иностранный язык без курсов и учебников

Сразу начну с дисклеймера: этот текст не выступает рекламой какого-либо волшебного метода. Все, что вы здесь прочитаете, основано на реальных фактах моей жизни. Я не могу гарантировать, что ваша голова устроена так же, как моя, и мой опыт будет для вас полезным. Но поделиться хочу — вдруг кому-то это поможет.

До тридцати лет я прекрасно жила без иностранных языков — да, в школе у меня была пятерка по немецкому, но знания без применения надолго не задержались. Отсутствие языка в те далекие времена меня не беспокоило, пока я не встретила одного иностранца ирландского происхождения. Дэвид был фотографом и приехал учить моего коллегу, как надо интересно снимать скучные мероприятия. Мне этот невысокий веселый рыжий человек почему-то показался прекрасным заморским принцем, только вот я ни слова не могла понять из того, что он говорит. Глазами сверкал знатно, и этого мне хватило.

Когда он уехал, мы стали «переписываться». Вернее, переписывалась с ним вся женская половина редакции, из тех, кто мог хоть два слова связать по-английски. «Мои» письма Дэвиду были довольно короткими: во-первых, у переводчиков был довольно скромный лексикон, Google-транслейт тогда еще не изобрели, а во-вторых, моим коллегам вся эта лирическая тягомотина довольно быстро надоела, и я поняла, что английский придется учить. С нуля и срочно.

Тут, конечно, следует очевидный вывод: мотивация — это гарантия быстрого изучения любого иностранного языка. Обещанный лайфхак состоит в том, что мотивация должна быть железной.

Не просто «мне нужен язык для работы» или «хочу прочитать в подлиннике «Гарри Поттера». Нет, надо, чтобы подгорало. Из серии: он пишет что-то судьбоносное, а я понять не могу! И ответить не могу! А мне же срочноооо надоооо! Love of my life же под угрозой (любовь всей моей жизни то есть).

Первым делом я рысью побежала к учительнице английского и договорилась с ней на 10 уроков. Всего за 10 часов эта гениальная женщина сумела каким-то образом вместить в мою голову структуру языка. Остальное было делом техники. Чтобы вы понимали, я до сих пор не знаю названия времен и правила употребления артиклей. После освоения базы я каждый день смотрела фильмы — сначала на русском языке с английскими субтитрами, потом на английском языке с русскими субтитрами. И могу ответственно заявить, что это лучший способ выучить любой язык. Главное условие — чтобы фильм был любимым и вы знали его практически наизусть. Ну и читала письма со словарем.

Репертуар у объекта моих грез был примитивный, поэтому я довольно быстро освоила основную романтическую лексику.

Через полгода после знакомства Дэвида пригласили провести мастер-класс для фотографов в Нижний Новгород, и он умудрился взять с собой меня в качестве переводчика. На мое счастье, опозорилась я только однажды: в последний вечер в аудитории оказался мужчина, немного знающий английский язык. А до этого я с огромным воодушевлением «переводила» то, что говорил мой иностранец, — теперь бы это назвали «авторской интерпретацией».

Наш роман продлился почти десять лет. К концу этого периода я нашла работу в международной компании, писала по-английски без ошибок, делала презентации и выступала на конференциях и даже прочитала «Гарри Поттера» в оригинале. Побочным эффектом такого прогресса стал конец любви, потому что ругаться мы начали, как только позволил мой английский, — примерно через пару лет после знакомства. Еще лет через пять я осознала, что мой герой вовсе не такой умный, творческий и интеллектуальный человек, каким я его себе воображала. И чем слабее становился наш языковой барьер, тем больше я понимала, с кем связалась. Уже на закате отношений он любил мне напомнить, что я ему «обязана всем». Так и говорил: «Благодаря мне ты выучила английский и нашла хорошую работу». Признавать, что он прав, мне не хотелось, но и отрицать его основополагающую роль в моей карьере было бы глупо, без языка я бы далеко не уехала.

Никогда после этого мне не удавалось провернуть подобный трюк. Когда я увлеклась датчанином, я таким же наскоком попыталась покорить датский, но не тут-то было.

То ли язык был сложнее, то ли я стала старше, то ли любовь не была такой пылкой, но я промусолила несчастный датский три года, так и не начав говорить. Да и необходимости особой не было — мы прекрасно общались на английском.

К французскому, с которым у меня не связано никаких романтических отношений, я решила подойти систематически: выучить алфавит, правила и так далее, но завязла в нем уже лет на пять — прогресса практически нет.

Пробовала действовать прежними методами — смотреть фильмы, но без должной мотивации даже это работает плохо. Влюбиться же моем возрасте уже вряд ли получится, да и с французами сейчас напряженка.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.