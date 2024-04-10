Работаем на инопланетян: кому нужна реклама в космосе?

Суть проста. Тульскому оружейнику Левше поручили починить танцующую аглицкую блоху. И Левша постарался… Много дней молился, а потом подковал блоху всем на удивление.

Видимо, эта стратегия близка нашему «Роскосмосу». В настоящее время США запускают 3 тыс. спутников в год, Китай — около 2 тыс., а Россия — 40. Но, как говорит пословица, «мал золотник, да дорог, велика Федура, да дура». Пусть немного, но зато какие!

Конечно, есть пессимисты. Нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов полагает, что последние десятилетия наша космическая отрасль проедала советское наследие, что эта сфера неконкурентоспособна и что надо много и напряженно работать, чтобы выйти из нынешнего кризиса.

Но он упускает из виду несомненные достижения. Например, предыдущий глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дал сотрудникам десять заповедей, некоторые из которых они, по его мнению, должны были знать лучше, чем «Отче наш». Есть ли в НАСА или в китайских организациях что-то подобное?!

Другая блестящая идея Рогозина — свезти сотрудников космических институтов и конструкторских бюро в одно здание, которое должно по форме напоминать космический корабль. Логично! Сотрудники ведь ездят туда-сюда, а на творчество времени и не остается. Какие проекты подали архитекторы на конкурс — загляденье! Но и то, что строят, смотрится достойно. В космической отрасли все должно быть прекрасно — и здания, и руководители, и зарплаты. Правда, президента небольшая величина зарплат в космической отрасли удивляет. Но тот же Рогозин уверенно говорил, что для нас космос — это религия. А религия и зарплаты, как говорят, две большие разницы.

Россия — женская страна. Поэтому, очевидно, женщины и поднимут наш космос. Следовательно, еще одна идея Рогозина — о подготовке группы женщин-космонавтов, — конечно, давно назрела. Да и ведь от прекрасных слов удалось перейти к конкретным делам. Юлия Пересильд в космосе! Были ли Софи Лорен, Одри Хепберн или Дженнифер Лопес в космосе?! Конечно, нет! А Юлия была! Знай наших!

Казалось, что больше и придумать нечего. Ан нет! Авторитетная группа предложила размещать на космических кораблях… рекламу.

И эта инициатива дошла до депутатов! И ведь за рекламу можно будет брать деньги! Прямо как в окаянные 90-е годы: «Ракета туда, реклама сюда — пройдите к кассе, господа».

Помнится, в эти годы дела с финансированием науки были нехороши. Высказывалась логичная мысль — взять те же здания исследовательских институтов, которых немало, и переформатировать их. Днем пусть в них по-прежнему обитают ученые, а вечером пусть там будут увеселительные клубы. И опять же, финансировать науку будет намного легче. Не удалось тогда пробить эту интересную инициативу. Но времена меняются…

С другой стороны, наивные люди никак не могут взять в толк, кто же будет смотреть эту рекламу. На космодром простым смертным не пробиться. В космосе ее не рассмотришь, да и взлетают ракеты как-то очень быстро. Честно говоря, и меня волновал этот вопрос.

Но ведь на самом деле все очевидно. Ученые твердят, что должны существовать цивилизации, которые на миллионы, а то и на миллиарды лет старше нашей. И, судя по интернету, пришельцев и «попаданцев» у нас уже сейчас пруд пруди. Остается удивляться, как летающие тарелки не сталкиваются друг с другом. Не будем говорить об «Ангаре-18» и секретных музеях Ватикана. Выдающийся физик Энрико Ферми считал, что отсутствие пришельцев и Великое Молчание других цивилизаций — одна из главных загадок.

Но реклама способна ее разрешить.

Очевидно, что она рассчитана на инопланетян! Они летают или прячутся в подземельях Луны и Марса и никак не могут понять, хотим мы с ними общаться или нет. Реклама рассчитана именно на них. Ждем! Приветствуем! Готовы сотрудничать!

Отсюда ясно, что такое изображения на плато Наска (группа гигантских геоглифов в южной части Перу. — «Газета.Ru»). Это, конечно, же реклама одних пришельцев для других, чтобы сориентировать их на земные реалии.

Мне кажется, что очень важно, как назвать космическую рекламу. Кажется, еще капитан Врунгель говорил, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Злоключения его команды были связаны с тем, что их яхту хотели назвать «Победа», а получилась «Беда». Очень важно, чтобы с космической рекламой этого не произошло.

Наверное, эту деятельность разумно назвать «кослама» или «рекса». «Кослама» напоминает о чем-то мягком, косматом, пушистом. В «рексе», напротив, — сила, резкость, неожиданность. Надо выбирать. Может быть, стоит устроить голосование между депутатами.

Понимаю, что нелегко сейчас космической отрасли России. Страна, открывшая миру дорогу в космос, тратит 1/90 от мировых расходов на развитие космической отрасли. Тем не менее от варианта Левши с комической рекламой и другими «задумками» стоит отказаться. Нужны реальные результаты и возвращение статуса космической сверхдержавы, а не имитация всего этого.

Царь выдал аглицкую блоху Левше, чтобы русские мастера чем-нибудь англичан удивили. И мастера оправдали надежды. Блоху подковали и на подковках выбили свои имена. И царь порадовался, и англичане поразились, да только блоха после работы наших мастеров перестала двигаться — подковки тяжелые…

Конечно, радует, что инициативная группа и депутаты смогли поднять рекламу на космическую высоту, но сейчас другое время. Нужны не реклама, а результаты. И если результаты будут, то похвалить себя мы как-нибудь сумеем.

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