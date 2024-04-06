Как страховка поможет избежать стресса

Технологический прогресс позволяет современному человеку оптимизировать рутинные задачи и сократить время на их решение. Парадокс заключается в том, что объем более важных и ответственных задач только возрастает. Все это может привести к перегрузке информацией, что в свою очередь способно вызывать стресс. В погоне за ритмом жизни мы плохо концентрируемся на своем ментальном и физическом здоровье. В преддверии Всемирного дня здоровья напоминаю, как важно не забывать о себе.

Связь между ментальным и физическим здоровьем очень сильна. Во-первых, физическое здоровье может влиять на ментальное состояние. Например, зачастую хронические заболевания в стадии обострения, например, такие как диабет или артрит, могут вызывать стресс и беспокойство, что в особых случаях может приводить к тревожности или даже депрессии. С другой стороны, хорошее физическое здоровье и забота о себе, включая правильное питание, регулярные упражнения и достаточный сон, может способствовать улучшению настроения и снижению уровня стресса.

Во-вторых, ментальное здоровье может влиять на физическое состояние. Депрессия, тревожность и другие психические расстройства могут вызывать такие симптомы, как, например, головные боли, боли в животе, бессонницу. Доказано, что позитивное ментальное состояние — оптимизм и чувство удовлетворенности жизнью — может способствовать укреплению иммунной системы и общему улучшению физического здоровья.

По данным Агентства стратегических инициатив, в состоянии депрессии находятся почти 10% граждан России.

Самыми часто упоминаемыми сложными ситуациями для россиян становились длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека, наличие крупного кредита и проблемы в семье.

Давайте разберем несколько шагов и составим шаг-план на день, который поможет не только дисциплинировать себя, но и уберечь от возможных проблем со здоровьем.

Шаг №1 — сон и подъем. Сон играет важную роль в поддержании общего здоровья человека. Во время сна тело восстанавливается и готовится к следующему дню. Недостаток отдыха может привести к различным проблемам: сердечно-сосудистым заболеваниям, снижению памяти и концентрации, плохому настроению и т.д. Вспомните, когда в последний раз вы хорошо спали и каким был день. Для большинства взрослых оптимальное время для сна составляет около 7-9 часов.

Вы наверняка слышали о том, что в определенные часы суток у человека вырабатываются гормоны. Так, с 4 до 6 утра в организме вырабатывается гормон счастья — серотонин. Вставая в это время, вы помогаете себе быть более счастливым. В 21:00 начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин, с 22.00 — эндорфин, так что если вы заснете в это время, ночной отдых будет особенно приятным.

Возьмите листок и составьте план на вечер. За два часа до сна разгрузите рабочие и бытовые моменты, уделите время прогулке на свежем воздухе, медитации, любимому хобби или общению с близкими. Таким образом, вы позволите организму снять стресс и перейти в режим отдыха.

Шаг №2 — физическая нагрузка. Занимайтесь спортом или любой другой активностью регулярно. Рекомендуется тратить на это не менее 30 минут в день, пять дней в неделю. Лучше встать пораньше утром и выделить на зарядку 30 минут. Также отличная нагрузка — ходьба. Попробуйте удлинить пешую часть маршрута, когда едете на работу или домой.

Шаг №3 — правильное питание, залог сил и энергии. Старайтесь употреблять разнообразные продукты, богатые питательными веществами, например, сезонные фрукты и овощи, белки, сложные углеводы и здоровые жиры. Постарайтесь ограничить потребление обработанных продуктов, особенно, содержащих сахар, и насыщенные жиры.

В интернете есть множество статей и рекомендаций по правильному питанию, однако к этому вопросу стоит подходить внимательно. Лучше всего, если вы обратитесь к специализированному врачу, например, к нутрициологу.

Шаг №4 — цифровой детокс. Сегодня в жизни каждого из нас очень много технологий и экранного времени. Бесконечное пролистывание новостных лент, социальных сетей, видеороликов несет большой поток информации и выработку быстрого и «некачественного» дофамина. Все это может привести к психологическому истощению. Поэтому следует ограничить использование гаджетов и отвлечься на физические задачи. Например, если вы дома — переключить внимание поможет уборка, чтение любимой книги, игра с любимым животным и упражнения.

Шаг №5 — чекапы и страхование. Следует регулярно проходить профилактические осмотры у врача, чтобы обнаружить любые потенциальные проблемы со здоровьем или заболевания на ранней стадии. Делать это необходимо раз в год или в полгода. Проходить их можно в рамках ОМС, ДМС. Альтернативным решением здесь могут стать медобследования в рамках программ страхования жизни и здоровья. Плюс таких программ — индивидуальный подход к каждому пациенту, а также отсутствие ожиданий по срокам приемов и результатов анализов.

Страхование также выступает надежной защитой и дает уверенность в будущем, если человек имеет финансовые обязательства перед банком. Например, если у него кредит или ипотека. Механизм такой страховки работает так, что, если со здоровьем и жизнью заемщика что-то случилось, страховая компания поможет погасить финансовые обязательства. Таким образом, человек и его семья останутся под финансовой защитой, а качество их жизни не снизится. Например, по данным страховой компании, в 2023 году с проблемами со здоровьем и жизнью столкнулись 154,7 тыс. заемщиков. Компания урегулировала их страховые случаи и выплатила суммарно 17,8 млрд рублей. Все эти люди даже не предполагали, что с ними могло что-то произойти. Многие заболевания были диагностированы впервые. Поэтому и прохождение чекапов, и страхование играют важную роль в жизни каждого человека.

Принимая во внимание все эти шаги, вы защитите свое ментальное и физическое здоровье, а также повысите уровень качества жизни.