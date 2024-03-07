Почему Западу и Украине не нужен мир

Недавно папа Римский снова попал под перекрестный огонь из-за Украины. На этот раз поводом для всеобщего возмущения стали его слова о мирных переговорах.

Франциск призвал Киев проявить мужество и искать возможность для переговоров вместо того, чтобы вести страну к самоубийству. Однако Украине и Западу этот призыв пришелся не по вкусу. Политики дружно набросились на понтифика из-за того, что в своей речи он использовал выражение «белый флаг». Ему даже пришлось объясняться, что «белый флаг» — это призыв не к капитуляции, а к прекращению боевых действий.

Папе не впервой оправдываться за пацифистскую позицию. И в 2022-м, и в 2023-м Киев тоже критиковал понтифика, когда тот заикался о дипломатии или просто позитивно высказывался о россиянах.

Тогда бесцеремонные заявления украинского руководства объяснялись просто: в Киеве были глубоко убеждены, что они могут победить Россию, поэтому не видели альтернатив военному решению конфликта. Сейчас найти подходящее объяснение сложнее. Кажется, что после того, как контрнаступление 2023-го провалилось, а на фронте для ВСУ сформировался позиционный тупик с перспективой обвала, в Киеве должны были осознать, что военными методами вопрос не решишь и пора двигаться к мирному урегулированию.

Но осознание не пришло, а реакция Украины становилась все более нервной. В этот раз слова папы прокомментировал лично Владимир Зеленский, который обвинил его в «виртуальном посредничестве за 2500 километров». Ему вторят и лидеры западных стран. Глава евродипломатии Жозеп Боррель, например, грозно показал понтифику на выход из «сада» (вероятно, того самого, европейского). В дикие джунгли не зачислил, но до этого, судя по всему, тоже недалеко.

На первый взгляд кажется, что отказ от переговоров и стремление во что бы то ни стало затянуть конфликт — это позиция из разряда «назло маме уши отморожу». Если ее сохранять достаточно долго, то можно серьезно пострадать, а взамен не получить ничего другого, кроме сомнительного морального удовлетворения от того, что «не прогнулся».

Впрочем, если в ближайшее время на фронте не произойдет качественных изменений, то Украина рано или поздно придет к катастрофе, на которую и намекал папа Римский. Западным странам, которые говорят о военном строительстве, но не хотят заморачиваться с ним, тоже должно быть выгодно прикрыть лавочку, сохранить от Украины то, что еще можно сохранить, и жить как жили. Так почему бы не остановиться?

Проблема в том, что мир выгоден государствам. Но не элитам, которые глубоко завязли в этом вооруженном конфликте.

В 2022 году многие западные руководители с проблемными рейтингами поправили свое положение на теме СВО и противостояния с Россией. Борис Джонсон, у которого на горизонте уже маячила отставка, сподвиг Киев на разрыв стамбульских соглашений — это позволило ему продержаться в премьерском кресле до июля. Эммануэль Макрон воспользовался всплеском популярности, чтобы выиграть второй президентский срок. Джо Байден на время отвлек американцев от внутренних проблем США. Олаф Шольц долго осторожничал, но как только дела у его коалиции пошли плохо, он тоже стал педалировать тему помощи Украине. Список можно продолжать.

К настоящему времени западные политики вложили в украинский конфликт уже столько денег и материальных ресурсов, что никто не готов просто так отступать. Признать поражение означает, что европейцы зря терпели энергетический кризис, страдали от инфляции, наблюдали падение экономики и отдавали свои кровные на продвижение «высоких идеалов». Такое осознание вряд ли хорошо скажется на рейтингах.

Это же справедливо и для украинских властей. Правда, в их случае ситуация еще сложнее. В начале 2022 года Владимир Зеленский был «хромой уткой» — президентом с низкими рейтингами и плохо контролируемым парламентом, который к тому же едва не довел Украину до конституционного кризиса. Когда началась СВО, его поддержка улетела в небеса. С тех пор продолжающиеся боевые действия были залогом того, что Зеленский оставался надежно защищен от нападок недругов.

После 20 мая 2024-го, когда истечет конституционный срок полномочий президента Украины, конфликт с Россией и вовсе станет единственным источником его легитимности. Стоит боевым действиям прекратиться, Зеленский останется один на один с политическими оппонентами и населением, которое обязательно спросит с него за все ошибки. Исход этого противостояния будет зависеть от того, в каком качестве в него вступит президент Украины — победителем на коне или побитым неудачником. В первом случае есть шанс, что украинцы закроют на многое глаза. Второй, скорее всего, обернется очередным майданом.

И до тех пор, пока ситуация не поменяется, тема мира останется табуированной для Запада и Украины.

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