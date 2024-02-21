Как плохая память Байдена стала национальной проблемой США

Возраст кандидатов в президенты США становится все более значимым фактором для избирательной гонки. Последние пару недель американские медиа только и обсуждают, сможет ли Джо Байден выдержать президентскую кампанию в 81 год.

Казалось бы, в чем сенсация? В 2021 году 78-летний Байден стал старейшим человеком, когда-либо заступавшим на президентский пост в США. О возрасте президента Америки иронизировали с первого дня, когда он занял Овальный кабинет. Примерно столько же длятся дискуссии о том, каким будет потенциальный второй срок Байдена, которому на момент его начала будет уже 82 года. Но все эти годы его возраст не становился проблемой национального масштаба. А сегодня стал.

Проблема вот в чем. В начале 2023 года Байдена обвинили в ненадлежащем хранении секретных документов времен его вице-президентства. Расследование шло около года, и 8 февраля спецпрокурор Роберт Хур представил заключение по делу. Президента США оправдали, вот только обоснование привело его сторонников в ужас.

Спецпрокурор на всю страну заявил, что президент страдает от провалов в памяти. Во время дачи показаний политик не мог вспомнить, когда был вице-президентом, и забыл год смерти своего старшего сына Бо. В конце Хур заключил, что Байден оставил документы в неподобающем месте не специально. Он просто «благожелательный пожилой человек с плохой памятью».

Белый дом тут же запустил антикриз (хотя лучше бы этого не делал). Байден решил лично показать Америке, что с его головой все в порядке. На пресс-конференции президент США 12 минут доказывал репортерам, что никаких проблем с памятью у него нет и вообще он — самый компетентный президент Америки последних лет. Правда, в пылу перебранки Байден перепутал президентов Мексики и Египта, а затем забыл об основном цвете своей партии и назвал «синие» штаты под контролем демократов «зелеными».

И все бы ничего, но в ту же самую неделю Байден допустил еще два публичных ляпа. В одном выступлении он перепутал Эммануэля Макрона с умершим в 1996 году президентом Франции Франсуа Миттераном, которого к тому же назвал канцлером Германии. В другом президент США перепутал Ангелу Меркель с канцлером Гельмутом Колем, который умер в 2017-м. И это при том, что в обоих случая речь шла об одном и том же разговоре, состоявшемся в 2021 году.

Итог был закономерным: американцы, до этого шутившие про «неконтролируемую машину ляпов» Байдена, всерьез забеспокоились, что их президент может быть по-настоящему недееспособным. Опросы общественного мнения показали ошеломляющие результаты. Телеканал ABC News выяснил, что 86% жителей США считают Байдена слишком старым для еще одного президентского срока. По данным агентства Reuters, 53% американцев согласились с утверждением, что в ситуации с секретными документами он получил «особое обхождение» из-за своей должности.

На скандал слетелась оппозиционная Белому дому Республиканская партия. Там быстро смекнули, что тема возраста очень токсична для Байдена, и, как пишут СМИ, уже придумали целый план, чтобы заставить американцев говорить об этом как можно дольше.

Демпартия, напротив, взялась перебивать негатив — ее члены отправились в СМИ лично свидетельствовать об остром уме президента США. Но часть сопартийцев Байдена разделяет беспокойство публики и в кулуарах пытается отговорить его от второго срока, пока еще не поздно.

На этом фоне активизировалась даже вице-президент Камала Харрис — в первый год правления Байдена ее называли «спящим президентом», но после череды политических провалов списали со счетов. Теперь она пытается представить себя достойной альтернативой для демократов.

Впрочем, отступать Байдену почти некуда. Для снятия кандидатуры остается очень мало времени — уже 5 марта в Америке состоится «супервторник», когда голосование на праймериз пройдет сразу в 15 штатах. А к 12 марта первичные выборы пройдут уже в более чем половине штатов. После этой даты к легитимности любого сменщика Байдена будет много вопросов. Да и раскручивать нового кандидата будет уже поздно.

В таких условиях команде президента США остается одно — доказывать, что он здоров и может выполнять обязанности главы государства не хуже Дональда Трампа, которому, на секундочку, тоже идет уже 78-й год жизни. Сделать это, правда, будет непросто.

Прежняя стратегия Белого дома заключалась в замалчивании проблемы и попытках представить ее как теорию заговора. Теперь, когда разговоры о здоровье Байдена стали мейнстримом, она уже не сработает. Поэтому придется искать новые рецепты.

Байден может развеять сомнения двумя способами: пройти тест на когнитивные способности либо доказать свою правоту усилением публичной активности. Правда, в обоих случаях есть риск, что вместо удачного антикриза президент США в очередной раз облажается. В условиях напряженной избирательной кампании оппоненты Байдена будут под лупой разглядывать любое его действие. Это значит, что президент США просто не может позволить себе еще одну оговорку.

Вот только остановит ли угроза проиграть выборы его «машину ляпов»? Сомневаюсь.

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