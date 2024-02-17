Когда уже наконец прекратится снег?!

Заметила — люди сейчас отчаянно ждут весну. Просто дня не проходит, чтобы кто-то где-то не написал, сколько осталось дней и как надоела зима. Это милое интеллигентское бормотание про усталость от зимы было всегда. Можно даже сказать, что это необходимый элемент смол-толка. Снег, метель, постоянно темно, потом снова — снег и метель. Все хотят уже снять валенки, размотать павлопосадские платки и поменять резину на колесах. Но сейчас какое-то массовое помутнение от ожидания весны. Что случилось-то?

Стон стоит уже с середины января: когда? Ну, когда же весна? Недавно Москву засыпало снегом — эка невидаль в феврале-то! — так все удивились. Куда еще? Какой снег? Сколько уже можно?

На днях наблюдала такую картину: не очень трезвая дама с не очень полной бутылкой водки ехала со мной в трамвае, грустно смотрела в окно и постоянно громко задавала всего три вопроса: «Когда это закончится? Когда весна? И когда Светлановская площадь?». Про Светлановскую ей сердобольные граждане сказали сразу: через шесть остановок, поэтому оставшееся время она спрашивала: «Я приехала?». Ей говорили: «Нет», и начиналось по новой: «Когда все это кончится? Когда весна? Я приехала?». В конце концов кто-то ей ответил: «Вам еще до марта тут кататься».

В принципе разговор о весне можно вести с февраля по апрель, потому что в нашей огромной стране климатическая весна во многие регионы приходит отдельно от календарной. А на Камчатке в мае еще снег лежит. Как спасет людей 1 марта, когда начнется календарная весна, я понять не могу. Будет точно так же идти снег на 70% территории России. Краснодарский край и Сочи — там все понятно, они за отдельной партой.

Откуда вообще взялся этот инфантилизм и нытье? Что такого сложного в нынешней зиме с паровым отоплением во всех квартирах? И даже газ не только обещают, но и проводят везде.

Сейчас уже не надо топить снег, чтобы получить воду, потому что колодец замерз. Не надо кипятить воду на печке, чтобы потом постирать белье. Не надо идти на речку, чтобы там прополоскать белье голыми руками. Не надо потом развешивать на морозе это мокрое белье, когда еще любая простыня норовит съездить по лицу. Ничего такого нет. Даже ледяного уличного туалета на дачах уже у многих нет. Так в чем дело?

Почему вдруг уже в середине февраля становится невыносимо от всего и хочется весны?

Вы наверняка слышали претензии психологов и социологов к нынешнему поколению Z? Что они не могут долго быть сосредоточенными и потребляют информацию только в стиле TikTok: коротко и быстро. Они не могут смотреть советское кино, потому что все очень долго. Надо все очень быстро, чтобы события сменяли друг друга стремительно.

И мне кажется, что вот это истеричное ожидание весны уже в начале февраля — это что-то от современного подростка. От невозможности сконцентрироваться. От желания быстрее скролить ленту, чтобы бесконечно получать дофамин.

Но дело в том, что на нынешних подростков и их запросы работают все медиасервисы мира. На вот со сменой времен года так не получится, потому что это зависит от вращения Земли вокруг Солнца. Невозможно крутить ее быстрее, чтобы порадовать скучающих эстетов в соцсетях. И, наверное, они бы и сами это знали, если бы не прогуливали уроки в школе.

Так что вне зависимости от того, ждете вы или нет, — Земля сделает свой оборот и докрутится. Весна все равно наступит. Так и знайте.

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