Как бороться с онкологическими заболеваниями эффективнее

4 февраля отмечается Всемирный День борьбы с раковыми заболеваниями. Число онкобольных растет в мире с каждым годом, растет и потребность выбирать сервисы и услуги по лечению и защите здоровья. Например, для медицинской системы важно создать методы защиты населения от критических заболеваний, а также сделать лечение в коммерческих медучреждениях доступнее для большинства россиян.

По последним публичным данным института имени Герцена, в 2022 году в России выявили более 624 тыс. случаев злокачественных новообразований. Это больше на 7,6% по сравнению с 2021 годом. Парадокс роста заболеваемости онкологией в России и во всем мире заключается в том, что качество медпомощи и диагностирования сильно выросли. Чаще в России стали и находить онкологические заболевания на ранних стадиях. Это большой плюс, ведь на первой и второй стадии рак часто удается вылечить.

Кроме этого, люди чаще стали проходить медицинские чек-апы, диспансеризацию, больше времени уделяют спорту и вообще своему здоровью. Плюс, в стране растет продолжительность жизни, а вслед за ней — и статистика по критическим болезням.

За пять лет в России увеличили число онкологических коек с 59,4 до 63,2 в расчете на 1 тысячу случаев. Но ресурсы любой медицинской системы, хоть в России, хоть за рубежом, ограничены. О том, что нагрузка на медицинскую систему будет сильно расти, предупреждали и в Минздраве.

Встает вопрос: как в будущем при всех социально-экономических и демографических факторах наладить качественное и своевременное лечение онкобольных? Этот вопрос возник довольно давно, поэтому обратимся к международному опыту. В 1980-х в больницы ЮАР поступало много людей, которые не могли оплатить лечение. Один из хирургов, его звали Мариус Барнард, в 1983 году убедил южноафриканские страховые компании ввести новый тип страхования. Так была изобретена страховка от критических заболеваний. Сейчас этот продукт успешно развивается в разных странах мира. Однако в России этим видом страхования пользуются все еще редко, как и в принципе страхованием как инструментом для финансовой помощи в трудных обстоятельствах.

Например, уровень проникновения страхования жизни в России составляет около 0,4% от ВВП; в зарубежных странах, например, в США уровень проникновения только страхования жизни оценивается в 32% от ВВП, в Индии — 4% от ВВП. В Японии 80% населения имеют по три-четыре страховых полиса.

Хотя полис страхования от критических заболеваний в России достаточно доступный ― средняя цена такой страховки на год составляет 10-15 тысяч рублей, которые к тому же можно заплатить в рассрочку. При этом цена зависит от наполнения программы (наличие сервисов, страховые лимиты, исключения из страхового покрытия и т.д.). Как правило, защита от риска критических заболеваний также включена в программы страхования жизни, например, накопительное страхование жизни. Такая страховка покрывает риски не только онкоболезни, но и другие критические заболевания, как инфаркт, инсульт и т.д. Страховое покрытие позволяет человеку с заболеванием получить финансовую защиту от непредвиденных трат, а также обеспечивает лечение и реабилитацию в лучших клиниках.

Сегодня в России есть все предпосылки для развития сферы страхования, включая страхования в такой важной области, как критические заболевания. Дело исключительно в недостаточной страховой грамотности населения. Кроме того, россияне боятся приобретать подобные продукты — в том числе из-за суеверий. Многим кажется, что если не говорить о неприятностях, то они никогда и не случатся. Но на практике эти глубинные установки опровергаются. Именно поэтому стратегическая задача для всего страхового рынка — просвещение, повышение уровня страховой грамотности, и информирование о страховании от серьезных заболеваний как об эффективном инструменте защиты себя и своих близких.

Такой подход позитивно скажется и на системе здравоохранения. Развитие страхования повысит выявляемость болезни, количество людей, которые смогут получить качественную помощь на ранних стадиях заболевания, и благодаря этому победят недуг. Также если увеличится спрос на такие продукты, то страховщики будут способствовать и развитию современных медцентров для лечения в них пациентов.

Таким образом, страхование от критических заболеваний может стать эффективным инструментом, который позволит обеспечить качественной медпомощью онкобольных и дополнительно простимулирует развитие медицины и системы здравоохранения в стране.