Хуситы показывают, что США уже не торт

США и Британия больше недели бьют по Йемену. Однако пока нет и намека на улучшение обстановки в Красном море. Напротив, ракетные удары только раззадорили хуситов. Атаки на морские суда продолжаются, и ситуация стремительно заходит тупик.

Военная операция против хуситов с громким названием «Страж процветания» с самого начала выглядела скверной затеей. США анонсировали ее 18 декабря. Цель была простая — послать флот, чтобы защитить морской торговый путь через Суэцкий канал от нападений повстанцев. Помимо Штатов в операцию вписались еще порядка 20 стран.

Скоро выяснилось, что из 20 номинальных членов международной коалиции единицы собираются реально помогать США. Большинство послали в регион воинские контингенты со смешными размерами от двух до 11 человек. Военные корабли направили лишь Великобритания, Греция и Дания.

К тому же ограниченное вовлечение США и их союзников абсолютно не впечатлило хуситов. Повстанцы продолжили нападать на суда, несмотря на перехваты ракет и дронов и уничтожение катеров. Видимого результата от ударов по объектам в Йемене тоже пока не просматривается, хотя американцы рапортуют об уничтожении 25% ракетного потенциала хуситов. На этом фоне уж совсем смешно выглядело решение Белого дома вернуть повстанцев в список террористов и обозвать это «гибкой формой экономического давления».

При этом с чисто экономической точки зрения операция развивается как раз не в пользу союзников. Им приходится разменивать дорогое, почти штучное вооружение на дешевые и многочисленные ракеты и дроны. Французы, которые действуют в Красном море независимо от американской коалиции, сбивают беспилотники стоимостью в $20 тыс. ракетами за $1 млн. То же самое делают британцы — причем их единственный эсминец в Красном море HMS Diamond скоро истратит боекомплект и будет вынужден уйти с дежурства.

Вскоре к американцам и британцам может подойти подкрепление. ЕС как раз обсуждает отправку собственной военно-морской миссии в Красное море. Свежие силы, без сомнения, помогут защищать торговлю еще какое-то время. Но кардинально ситуацию не переломят — для этого нужен другой подход.

В принципе, решение очевидно: для разгрома хуситов нужно полномасштабное вторжение в Йемен. Вот только оно требует огромных ресурсов, поддержку региональных союзников и политическую волю.

Ресурсов у союзников мало. Американцы не в состоянии концентрировать военную мощь в одном месте, потому что разрываются между Европой, Азией и Ближним Востоком. США несколько месяцев не могут провести ротацию кораблей в ближневосточной группировке из-за нехватки моряков — это уже серьезный показатель того, насколько ограничены их возможности. У Британии дела и того хуже — за последние годы королевский военно-морской флот сократился настолько, что Лондон не смог направить в Красное море даже один авианосец. Сейчас британцы наносят удары по Йемену с авиабазы на Кипре.

На региональных партнеров тоже рассчитывать не приходится. США сильно бы помогло присоединение к коалиции Саудовской Аравии и ОАЭ — активных участников гражданской войны в Йемене, которые держат там войска и поддерживают антихуситские силы. Однако несмотря на все попытки США привлечь их, Эр-Рияд и Абу-Даби увиливают от конфликта из опасений прослыть друзьями Израиля в глазах арабской улицы. То же самое делает и Египет, хотя он, как владелец Суэцкого канала, должен быть крайне заинтересован в возобновлении безопасного судоходства.

Без ресурсов и ключевых союзников у Вашингтона нет и политической воли идти на эскалацию в Красном море. Значит, вариант военной интервенции в Йемен можно отложить в сторону.

А есть ли альтернативы? Ну, американцы могут уйти. Правда, перед этим Джо Байдену желательно подыскать убедительное объяснение, почему первая армия мира бросает союзников в беде и отступает перед иранским прокси (группировкой, которую использует Тегеран для защиты своих интересов. — «Газета.Ru») (даже не самим Ираном). Иначе афганские флешбэки с огромным репутационным ущербом президенту США обеспечены, а у внутренней оппозиции появится повод съесть его живьем. И это меньше чем за год до выборов.

Можно еще заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа, чего требуют хуситы. Правда, правительство Беньямина Нетаньяху готово лишь снизить интенсивность боевых действий. Полностью выходить из региона оно, судя по всему, не намерено. Да и президент США слишком сильно повязан с произраильским лобби, чтобы радикально усиливать давление на партнеров.

Какой вывод тут можно сделать? История с хуситам показывает, что роль «мирового жандарма» дается США все хуже. Раньше Вашингтону хватало одного намека на вмешательство, чтобы усмирить строптивых. Сейчас на его угрозы не обращают внимание, даже когда он реально вступает в конфликт. А после операции, подобной той, что разворачивается в Красном море, на мнение Америки будут ориентироваться еще меньше. Вот так, глядишь, и наступит постамериканский миропорядок.

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