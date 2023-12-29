Как искусственный интеллект меняет индустрию страхования

Как показало исследование, уже сегодня 61% опрошенных россиян регулярно используют сервисы с ИИ: навигаторы и онлайн-карты, умные колонки и голосовые помощники, чат-боты и многое другое. Страховая сфера не остается в стороне. Рынок страхования жизни консервативнее, чем, к примеру, банковский. И благодаря этому мы все шире применяем искусственный интеллект на всех этапах наших бизнес-процессов — от оценки объекта страхования (предстраховая экспертиза) до принятия решения об урегулировании убытков.

Благодаря ИИ нам уже удалось сократить срок урегулирования убытков с 30 дней до пяти. Следующая цель — урегулирование убытков за минуты.

Таким образом, благодаря внедрению технологий ИИ страховая компания всегда будет рядом с человеком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Такой wow-опыт я называю страхованием с человеческим лицом — именно к этой цели мы стремимся.

Кроме того, с этого года компании в сфере страхования жизни начнут внедрять скоринговую Al-модель, чтобы не просто точечно предлагать программы накопительного страхования жизни (НСЖ), но и обеспечить более справедливую тарификацию. Искусственный интеллект поможет страховым компаниям перейти к более гибким продуктам: человек сам будет собирать программу под себя, как конструктор, а цена будет рассчитываться автоматически исходя из его предпочтений и личных данных: образа жизни, места проживания, рода занятий, наличия вредных привычек и так далее. Способность ИИ к автоматическому анализу даст нам возможность предлагать каждому индивидуальный тариф.

Также благодаря ИИ появится ситуативное страхование: у человека будет его «цифровой профиль», который будет содержать детальную информацию о его личности. Это позволит ему в нужный момент подключать или отключать тот или иной набор страховых услуг либо рисков, которые покрывает страховка.

Одна из важнейших задач страхования жизни — повысить уровень благосостояния людей. Для этого нам необходимо качественно изменить подход к созданию продуктов, ориентируя их на актуальные потребности каждого человека в конкретный момент. Внедрение искусственного интеллекта поможет нам решить и эту задачу.