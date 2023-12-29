Подростки, алкоголь и долгие выходные. Как выжить родителям?

Новый год — это не только праздничный стол с оливье, но и беспощадная встреча со своей семьей на все длинные выходные. Если вы не успели позаботиться о развлечениях заранее и у вас впереди неделя с детьми или подростками, то стоит принять не только успокоительное, но и какие-то меры по этому поводу.

Скажу как мама двух подростков 19 и 16 лет: нет разницы сколько детям лет — шесть или 16. Потому что на каникулах они будут спать до полудня, постоянно есть, валяться с телефоном и смотреть кино. Разница лишь в том, что, когда им шесть, вы можете дать им лопатку и отправить играть на горку. А когда им 16, то отправить куда подальше они могут вас.

Более того, подростки больше всего на свете любят играть в «Царя горы» — то есть доказывать родителям, что они уже взрослые и состоявшиеся люди. Однако это никак не влияет на то, что они по-прежнему не моют посуду, словно им все еще шесть лет. Ну и, конечно, подростки могут приходить домой пьяными. Это запрещено УК и родительским комитетом, но давайте бесстрашно посмотрим на ситуацию: новогодние праздники наравне с выпускными — это время, когда подростки употребляют алкоголь.

Моя подруга — хороший и неравнодушный классный руководитель — каждый декабрь проводит с родителями беседу о том, что «ваши дети выросли и могут попробовать алкоголь, будьте готовы». И знаете что? Две трети родителей регулярно так сильно удивляются этому факту, словно они не ожидали, что дети вырастут и захотят чего-то, кроме творожка «Агуша». И начинается: это не про нашего ребенка; мой так не будет; это вы наговариваете на нашу деточку. И только единицы говорят: «Спасибо, мы поговорим дома».

Почему родители зачастую отрицают этот момент взросления, хотя именно у мальчиков он выражен и происходит очень ярко? Впрочем, не будем сексистами, девочки в последнее время не отстают.

Итак, если Надя обнаружила совершенно чужого человека — Женю Лукашина — в своей квартире 31 декабря, то у вас произойдет почти то же самое, но чуть позже.

Где-то 2-3 января родители понимают, что в их квартире живет совершенно неизвестный им человек. Раньше это был милый и славный ребенок, который капризничал, не ел кашу, засовывал детальки от конструктора в ухо. А теперь это конфликтный подросток, всем недовольный, непослушный и неуправляемый.

Если жизнь подсунула тебе лимоны — сделай из них лимонад. Если вы проводите длинные выходные со своими повзрослевшими детьми — пообщайтесь с ними, наведите мосты. Поинтересуйтесь, чем и как они живут. Только поинтересоваться — это не уточнить программу школьной литературы. Это больше про невербальное. Предложить закупить пиццу и устроить просмотр кино дома, чтобы снова почувствовать себя семьей. Предложить поиграть в настолки или в доту, отложив телефоны на три часа. Результаты могут быть просто удивительными. Потому что не только вы хотите узнать своего ребенка, но и он тоже хочет узнать вас. Это тот случай, когда есть шанс сломать его убеждение, что вы скучный и замшелый пень. Второго такого шанса может не быть.

Что еще можно сделать, кроме игр и разговоров? Можно оставить подростка в покое.

Вы устали от подготовки к празднику, сдачи годового отчета, поиска подарков и пробок? Так и подростки устали. У них тоже контрольные, конец сессии, зачеты — все это давит не меньше, чем атмосферный столб. Да плюс еще гормоны, переходный период. Еще не ясно, кому сложнее — вам или подростку. Так что пусть он валяется. Когда он восстановится и будет готов — придет общаться.

Наверное, единственный совет, который бы я дала себе снова, оставаясь с детьми на каникулах, — обрати на них внимание.

…Когда мои дети только начинали заниматься спортом, то я часто ездила на их соревнования, и всегда там была такая картина: у маленьких полно зрителей — мамы, папы, бабушки, дедушки. Все они переживают, болеют за юных спортсменов, фотографируют каждое движение. Но чем старше спортсмен — тем меньше у него группа поддержки. Дети от 12 лет вообще часто просто приезжали с командой без всяких мам и пап. И это было так… печально, что ли. Да, конечно, они уже не маленькие, и их не надо контролировать. Но это не значит, что их не надо поддерживать. Возможно, именно для этого и пригодятся эти долгие выходные с оливье.

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