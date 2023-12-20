Дональд Трамп исследует «банановую» сущность США

20 декабря в США произошло экстраординарное событие — верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в президентских праймериз.

Случай с Колорадо — уже третья связанная с Трампом беспрецедентность в этом году. До этого экс-президенту США беспрецедентно предъявили обвинение по уголовному делу. Затем его все так же беспрецедентно обвинили в попытке захватить власть.

Все это время СМИ писали статьи про «неизведанные территории» американской политики, Трамп писал истеричный пост, называя США «банановой республикой», а простые американцы хихикали над ним. Сейчас происходит примерно то же самое, только всем уже как-то не до смеха.

Но обо всем по порядку. Колорадский суд вынес вердикт, ссылаясь на 14 поправку к конституции США. Она запрещает занимать избираемые должности всем, кто участвовал в мятежах. Суд постановил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года был мятежом, а Трампа, как его зачинщика, можно снять с выборов. Решение вступит в силу 4 января. Если его не опротестуют, имя Трампа не появится в бюллетени на ближайших праймериз Республиканской партии в Колорадо. На самих президентских выборах, следовательно, тоже.

Вроде бы логично. Но если копнуть немного глубже, то все становится не так просто. Сейчас мы опустим юридические вопросы к заключению суда Колорадо — они есть, и очень серьезные. Остановимся лучше на «неизведанных территориях», о которых пишут американские обозреватели.

Первая: что будет с верховенством права в США? Суд Колорадо принял решение четырьмя голосами «за» и тремя «против». Поддержавшие запрет судьи — ставленники демократов, которые плотно контролируют исполнительную и законодательную власть в Колорадо и очень не любят Трампа.

Команда Трампа анонсировала, что подаст в апелляцию. Рассматривать ее будет Верховный суд США. А там — сюрприз, сюрприз! — сидят ставленники самого экс-президента. Ни у кого нет сомнений, что они встанут на его сторону.

То есть проблема политизированности судов в США сама по себе повисает в воздухе. Кажется, что американские судьи решают политические дела, руководствуясь партийной дисциплиной. Конституция в этом случае нужна только для обоснования заведомо принятого решения. И с каждым скандалом вокруг экс-президента грань между правовой системой и политикой стирается все больше.

Вторая «неизведанная территория»: как решение Колорадо повлияет на отношения между федеральным правительством и штатами? Вообще за расширение полномочий штатов топят консервативные республиканцы. Права регионов были одним из главных аргументов Верховного суда, когда тот отменял конституционное право на аборты летом 2022 года.

Демократы из Колорадо перехватили эту идею и довели ее до абсурда. Дескать, если штаты могут решать, рожать женщине или нет, то пусть они сами решают, кого им выбирать в президенты. Логика в этом есть: организация федеральных выборов и так лежит на штатах. Однако игры с полномочиями выводят Америку на скользкую дорожку.

Вслед за Колорадо демократические штаты Калифорния и Мэн тоже заинтересовались возможностью исключить Трампа из бюллетеней. Республиканский Техас заявил, что, если они сделают это, он запретит избираться Джо Байдену.

Если Верховный суд не вмешается, все придет к тому, что в США состоятся два параллельных голосования, в которых будет два победителя с крайне сомнительной легитимностью. А это — прямая дорога к гражданскому конфликту.

Наконец, третье: насколько далеко готовы зайти республиканцы и демократы в политической борьбе и могут ли они поставить на кон государственные институты? Конечно, использование институциональных и административных ресурсов — не новость для США. Те же республиканцы бессовестно джерримендерят избирательные округа и придумывают завуалированные цензы, чтобы лишить нелояльный электорат права голоса. Так они удерживают власть в подконтрольных штатах.

Колорадские демократы обращают суды против Трампа в надежде удержать власть на федеральном уровне. Но они делают это настолько топорно и очевидно, что их действия начинают угрожать престижу всей судебной ветви власти. Все это в условиях, когда у институтов власти в США и так налицо проблемы с доверием. К чему приведет дальнейшее повышение ставок — можно только догадываться.

Если резюмировать, жителям США сейчас не до смеха, потому что они в прямом и переносном смыслах открывают для себя Америку. Политики долго рассказывали им о независимых институтах и верховенстве права в США. Однако происходящее с Трампом заставляет задавать вопрос: насколько все это соотносится с действительностью? «Неизведанные территории» становятся слишком опасными, а «банановая» сторона Штатов — слишком очевидной, чтобы ее можно было игнорировать.

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