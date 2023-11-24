Звонок с незнакомого номера: как распознать мошенника

Женщине позвонили из якобы спецслужб и сказали, что деньги с ее счета были переведены некой экстремистской организации. Чтобы предотвратить движение средств, ей нужно снять со своего счета все деньги, а также взять кредит и всю сумму положить на так называемый безопасный счет. Пока женщина шла из одного банка в другой, ее сбил автомобиль. Несчастный случай. Женщину доставили в больницу с травмами и полной сумкой денег. Но людям, звонившим от имени сначала спецслужб, а потом Центробанка, этого показалось мало. Тогда они отправили к женщине в больницу курьера, который забрал у нее деньги. Она отдала их добровольно. Никакого насилия, никакого грабежа. Пишут, что по факту мошенничества будет проведена проверка.

Это не сценарий юмористической передачи и не изложение абсурдистской комедии. Это новость. Новость этой недели. Пока они там будут проводить проверку, мы попробуем провести краткий урок по кибербезопасности.

Есть такое явление, как вишинг. Нет, это не опечатка. Вишинг — вид телефонного мошенничества. Все, наверное, слышали про фишинг — это когда вам приходит мошенническое письмо. Текст со ссылкой, по которой вы случайно загрузите вредоносную программу, или с текстом, содержащим какие-то требования финансового характера. Но, видите ли, пенсионеры мало пользуются электронной почтой. Они пользуются телефоном и мессенджерами. А пенсионеры для мошенников — очень благодатная аудитория. Во-первых, их легко запугать, они часто будут действовать по принципу «как бы чего не вышло», во-вторых, у них часто есть какие-то накопления, в-третьих, у них обычно неплохая кредитная история — им дадут кредит под небольшой ежемесячный платеж, потому что у пенсионера доход в виде пенсии по крайней мере стабилен.

А если где-то есть деньги, совершенно точно найдутся люди, готовые их забрать. В том числе и незаконным методом. Мы сейчас не будем углубляться в географию расположения этих мошеннических кол-центров. Они есть и в Европе, и в Забайкалье. Не так важно, откуда и с каким идеологическим посылом звонят для вымогания денег. Важно, что звонят, а еще важнее, что люди до сих пор становятся жертвами этого самого вишинга.

И каждый день мы видим новости о том, что люди в целом неглупые и даже знакомые с основами кибербезопасности отвечают на звонки с незнакомых номеров, верят, что им звонят из правоохранительных органов или из Центробанка, снимают все деньги со счетов и переводят их каким-то совершенно незнакомым людям.

Нужно запомнить несколько простых правил. Запомнить и передать их всем своим знакомым, а особенно пожилым родственникам.

Во-первых, звонок из «правоохранительных органов» (назовем этот обобщенно так) вам не нужен. Если вы зачем-то понадобились государству, оно пришлет вам повестку или уведомление на сайте госуслуг. И тогда у вас уже будет время разобраться, что к чему, касается ли это вас и требует ли от вас каких-то действий. Никакой «следователь Петров» вам звонить не станет. А если и станет, то пусть тот факт, что он не может до вас дозвониться, будет его проблемой. Не надо верить звонкам из якобы государственных органов, надо всегда по умолчанию думать, что вам звонят мошенники.

Во-вторых, из банков не звонят по важному для вас поводу. Если что-то не так с вашим счетом, вам его просто заблокируют, а узнаете вы об этом в банковском приложении. А сейчас все пользуются банковскими приложениями — потому что ну а как иначе перевести 235 рублей за овощи, купленные у метро? Из банка могут звонить с предложением кредита, но вы же взрослые люди, вы сами знаете, какой кредит и когда именно вам нужен. Сейчас вам нужен кредит? Нет? Тогда и не о чем вам разговаривать с банком.

В-третьих, вам никогда не будут звонить из Центробанка. Просто потому что не существует необходимости прямой коммуникации Центробанка и обычного гражданина. Вы им не нужны, а они не нужны вам, говорить вам не о чем. Если говорят, что позвонили из Центробанка, просто вешайте трубку.

В-четвертых, найдите в магазине приложений вашего мобильного телефона то приложение, которое показывает, может ли быть полезен входящий звонок. Понятно, что иногда нам приходится принимать звонки с незнакомых номеров — курьеры, доставка, такси, просто люди, которые еще не записаны в памяти вашего телефона. Специальные приложения — их много, не будем рекламировать — покажут вам, считается ли этот номер благонадежным или на него уже поступали жалобы как на мошеннический.

В-пятых, берегите себя и своих близких. Помните, что вишинг — страшное и масштабное зло. Никто точно не скажет вам, сколько денег люди отправили мошенникам, но по оценкам ЦБ РФ только в 2022 году — 15 000 000 000 рублей. Полагаю, что реальная сумма выше на порядок. Не будьте тем, кто ее еще немного увеличит.

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