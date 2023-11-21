Почему многодетные семьи становятся вымирающим видом и как это исправить

В мире Инстасамки и Хаги Ваги, а также успешного успеха и популяризации богатой и беззаботной жизни многодетные семьи становятся вымирающим видом, как динозавры. И сегодня по случаю Всемирного дня ребенка я хочу разобраться, в чем же причина.

Даже при том, что в России становится больше многодетных семей, нас все равно очень мало. И обычно мы вызываем повышенное внимание окружающих. Особенно — где детей больше трех. Табор, толпа цыган, оборванцы — вот как заклеймили многодетных в 1990-е годы. Они вызывали раздражение. И это не стерлось из памяти многих россиян, хотя сейчас ситуация меняется. Но не настолько, чтобы многодетность стала мейнстримом. Хотя правительство и оказывает поддержку семьям с детьми. Но достаточную ли и что сейчас происходит в обществе по отношению к семьям с тремя и более детьми?

Я, будучи матерью четверых маленьких детей, отлично чувствую поддержку государства моей семье. Различные сертификаты, выплаты, бесплатный детский лагерь и музей во второй четверг каждого новолуния. Но хотелось бы поддержки и от общества. Ее нет, потому что интересную позицию выбрало само государство.

Чтобы получать ощутимые выплаты на ребенка, надо доказать, что ты бедный. Вот как портовая мышь. Или какая там — церковная? Ниже всех прожиточных минимумов третьих стран. Прозябать в нищете почти. И только тогда государство берет тебя на баланс, так сказать. Почему? Как мы будем поддерживать рождаемость в стране и популяризировать многодетность? Государство само ставит клеймо на многодетных семьях — что они бедные. И оно, государство, их спасает и держит на плаву. Вот только что выберет современная, здоровая и энергичная женщина? Родить одного ребенка, приставить к нему няню и выйти на работу и иметь при этом стабильный доход? Или родить пятерых, самой их воспитывать и жить на зарплату мужа и социальные выплаты?

Многодетные семьи могут, точнее даже, должны быть обеспеченными. Мамы не должны думать, хватит ли баланса на «Детской карте» для покупки подгузников. Такие размышления не создают здоровый микроклимат в семье.

Если государство продолжит работать и дальше на поддержку многодетных семей и начнет поддерживать все семьи, имеющие детей независимо от дохода, то детей станет в разы больше.

Ведь многодетная семья равно богатая семья. Богатая традициями, богатая любовью, обеспеченная, счастливая. Мы — многодетные современные и энергичные люди. Мы так же строим свой бизнес, платим налоги и зарплаты сотрудникам. Работаем на предприятиях и в сфере обслуживания.

Мы не нуждаемся в жалости и подачках от государства. Мы нуждаемся в уважительном отношении и реальной поддержке.

На самом деле, нам нужна не только материальная поддержка, но и моральная и медицинская. Почему бы родившей женщине не оказывать услуги по послеродовому восстановлению организма и обязательным ежегодным обследованием психолога? Чтобы восстановить женщину физически и поддержать морально, исключить послеродовую депрессию. Дать возможность получить бесплатно новую профессию онлайн или предоставить возможность продолжить работать удаленно, не теряя пособия по уходу за ребенком. Возможность приглашать государственную няню на несколько часов в неделю, чтобы заняться своими делами или получить помощь по хозяйству. Я вас уверяю, это поднимет число многодетных семей в стране кратно.

Многодетная семья может стать брендом России. Визитной карточкой нашей страны. Мы, матери, — не хуже гимнасток или хоккеистов. Наш ежедневный труд в воспитании детей такой же нелегкий, как ежедневные тренировки спортсменов. У родительства нет выходных.

Надо показывать по телевизору счастливые многодетные семьи, которые живут и в больших городах, и в маленьких селах. Брать интервью у людей эпохи, спортсменов и политиков, деятелей культуры — выходцев из многодетный семей или таких, кто сам создал такую семью.

Возможно, стоило бы зайти и с другой стороны: если ты богатый — у тебя должно быть много детей, иначе к чему это богатство. Много ресурсов, много возможностей ими делиться, много знаний и умений, которые ты мог бы передать. Надо создавать этот образ в медийном пространстве, надо представлять детей не как обузу, а как реальное богатство. С образом несчастных многодетных семей, которые могут только выпрашивать вашу штопаную зимнюю куртку и просить уступить им место в транспорте, пора бороться.

Мы молодые, красивые, энергичные и веселые. Нас не надо жалеть. Нам нужна поддержка и уважение.

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