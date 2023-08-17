Рост цен в новой упаковке

Закон об обязательном указании цены продукты питания за килограмм и литр планируют принять уже в октябре. Если это произойдет, многие не только узнают, насколько цены выросли на самом деле, но и получат еще один скачок стоимости еды как ответочку от производителей.

Первые упаковки молока по 900 мл вместо литра и пачки сливочного масла весом 180 г вместо 200 г стали появляться на прилавках лет 15 назад. Тогда это вызывало удивление, иногда понимание, но чаще всего раздражение. Со временем мы привыкли и только разводили руками, поражаясь жадности производителей. Например, когда килограммовые упаковки гречки и риса похудели до 900 г, а яйца стали продавать по 9 штук в упаковке.

В среднем за прошедшие 10 лет размер упаковок товаров повседневного спроса, в том числе бытовой химии, уменьшился на 7-20%. Производители объясняют это снижением наших доходов, а значит, и покупательной способности. Но если мы стали беднее, зачем мухлевать? Что мешает уменьшить упаковки и продавать, допустим, сливочное масло не по 200 г, а по 100 г, но с той же стоимостью за килограмм? Видимо, все-таки жадность, потому что стограммовую пачку масла можно продать с дополнительной наценкой, если 180 г продавать по цене 200 г. Одним словом, нас постепенно приучили к тому, что цены якобы должны расти постоянно. Мало кто вспоминает, что килограмм говядины в Москве в 2000 году стоил всего 100 рублей, а на 500 рублей среднестатистическая российская семья могла закупиться продуктами на неделю. И, к слову, никакого пальмового масла.

Но депутатам в Госдуме надоели уловки маркетологов, и они предложили законопроект о том, чтобы на каждом ценнике была еще и стоимость килограмма продукта. Минпромторг его не поддержал. В ведомстве предложили просто ввести единый стандарт фасовки. Объяснили это удобством для покупателей – чтобы было легче сравнивать цены.

Если макароны, например, то только в пачках по 800 г. Какая, действительно, разница, ведь продавать их будут по стоимости килограмма… А Роспотребнадзор даже направил специальное письмо в Государственно-правовое управление президента, указав, что цены за кило нельзя применять ко всем продуктам, потому что это «усложнит восприятие стоимости продукции». Например, цена за 1 кг чая или кофе. Действительно, зачем усложнять? Вдруг покупатели выяснят в интернете, что себестоимость некоторых видов растворимого кофе или какого-то другого продукта иногда в десятки раз отличается от цены на прилавке.

В ответ вице-спикер Госдумы Борис Чернышев из ЛДПР назвал манипуляции с ценами введением людей в заблуждение. И тогда Минпромторг с Роспотребнадзором заявили, что из-за нового закона товары подорожают еще быстрее, ведь придется вводить автоматизацию процесса. Похоже, в этих ведомствах все еще мыслят категориями девяностых, когда автоматизация была сложным процессом, который часто настраивали вручную для каждой категории товаров. Сегодня, как известно, даже в простом Excel можно ввести математическую формулу, и через минуту принтер начнет печатать ценники с реальными ценами за кило и литр. А если речь идет о сложных программах, с которыми работают торговые сети, то на подорожании продуктов автоматизация вообще никак не отразится.

Однако надеяться на чудо не стоит. Если нас предупредили, значит, цены вырастут. Продавцы не упустят возможности дополнительно погреть руки на пенсионерах и многодетных семьях, а чиновники – отчитаться о росте прибыли торговых компаний.

В первую очередь стоимость вырастет все из-за той самой «автоматизации». А через два-три месяца, когда мы привыкнем к «автоматизированным» ценникам, цены снова поднимут из-за новой упаковки товаров. Например, килограммовой и литровой. Некоторые производители уже планируют приурочить ее выпуск к моменту подписания закона.

Сегодня цена упаковки составляет около 10% от стоимости продукта. Оплачиваем ее производство, естественно, мы, а не производитель. В среднем, производители продуктов озвучивают цены на вакуумные пакетики для мяса, колбас, сыров и прочей еды от 9 до 20 рублей. Понятно, что оптом они их закупают дешевле. Полистироловые лотки, по их оценкам, стоят 2-3 рубля. Когда примут новый закон, упаковка подорожает до 13-15%. И если сейчас средняя российская семья из трех человек тратит в год на продукты около 300 тыс. рублей, то есть на упаковку из этой суммы уходит не меньше 30 тыс. рублей (месячная зарплата в регионах), то после скачка цен эти цифры вырастут до 45 тыс. рублей. Было бы за что платить…

Давно известно, что некоторые российские министерства, несмотря на протесты и критику, стараются насадить в стране «западную модель» рынка. Кабинетные экономисты принципиально не хотят слушать законодателей и независимых экспертов. А зачем, когда на том же Западе производители плевать хотели на мнение покупателей.

К примеру, в 2016 году в Англии несколько месяцев шла настоящая война между покупателями и производителем популярного шоколада. Поводом послужило уменьшение веса шоколадки с 400 г до 360 г. Размер упаковки, естественно, остался прежним. Производители подумали и переключили недовольство британцев с веса шоколадки на ее внешний вид, ведь в новом варианте расстояние между дольками увеличилось. Пару месяцев вся страна возмущалась тем, что шоколад потерял не вес, а прежнюю красоту. Блогеры страдали, эксперты размышляли, производитель оправдывался, а потом заявил, что согласен со своими потребителями и вернет прежний дизайн шоколадки. Сказал – сделал. Расстояние между дольками стало прежним. А то, что вес каким был 360 г, таким и остался, уже мало кого волновало.

Изучив этот пример, Coca-Cola с 2018 года начала поставлять в сети напитки в бутылках 0,9 л вместо 1 л. А в мелкую розницу, чтобы сгладить недовольство, так и отгружает литровые бутылки. Действительно, имея такой пример перед глазами, зачем отказываться от возможности показать цифры роста торговли, ведь люди все равно будут покупать.

Изменить ситуацию могут только рядовые покупатели, если начнут «голосовать рублем» не за те продукты, которые им впаривают маркетологи, а за те, которые им больше подходят по стоимости и качеству.

Но здесь не обойтись без реального контроля со стороны государства. Если мы начнем отказываться от необоснованно дорогих товаров, то производители тут же изменят состав продуктов, чтобы заработать еще больше. А проконтролировать это может только Роспотребнадзор и экономисты из министерств. Весной этого года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование пальмового масла в молочных продуктах. Как и ожидалось, эту инициативу проигнорировали в правительстве и в некоторых бизнес-кругах – одним нужно поддерживать торговлю, а другим – зарабатывать на обмане покупателей.

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