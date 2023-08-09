«Турция дорогая, отдыхать негде»: чем заменить любимые курорты

Недавно в спортклубе услышал, как тренер – очень загорелый мужчина – рассказывал собеседнику о том, как отдохнул в Сочи. И как будто бы извинился за то, что поехал в Краснодарский край, а не за границу: «Ну а куда еще ехать? Цены на Турцию видел?».

Стоимость отдыха в Турции этим летом и правда неподъемная. По сравнению с прошлым годом цены на 50, а то и 70% выше. Впрочем, и турок понять можно – они еще зимой смекнули, что россиянам летом ехать будет некуда: в Азии дожди, на Ближнем Востоке жара, а с Европой многие связываться не хотят, учитывая сложности с визой, «кривой» и дорогой перелет.

Что остается? Сочи и Турция. И турки просто умножили ценник на два.

Правда, просчитались. Российские туристы хоть и любят Турцию, но не за 300 тысяч рублей в четыре звезды на завтраках. А альтернатива, как оказалось, есть.

Знаете, какая сейчас самая частая ситуация в турагентствах? Приходит клиент искать тур в Турцию, видит цены, офигевает (тут надо бы использовать другое слово, но закон запрещает), а турагент ему и говорит: «А не хотите на Мальдивы?».

Ну конечно, он хочет, кто откажется от Мальдив? И тут выясняется, что Мальдивы-то летом по цене почти как Турция, а иногда и дешевле. Речь, конечно же, идет не о предложениях категории «bed без breakfast на 30-й линии», а о хороших, люксовых гостиницах. И мальдивские отели зачастую оказываются дешевле турецких.

Конечно, пока это не общепринятая практика, многое зависит от момента поиска и вводных данных, но тенденцию профессионалы отмечают уже второе лето.

Сейчас купить тур на Мальдивы дней на десять на отдельный остров категории «4-5 звезд» с перелетом и питанием «полный пансион» можно за 400-450 тысяч рублей на двоих. А теперь посмотрим цены на «пятерки» в Белеке, который считается люксовым курортом Анталийского побережья Турции: туры от 300 тысяч рублей за двоих и до бесконечности, но большинство предложений – от 450-650 тысяч рублей за двоих на те же десять дней. Конечно, есть и дешевле, но здесь очень важно понимать, что это не тот уровень отелей, к которому обеспеченные российские туристы привыкли и которого они ждут за эти – будем честны – немаленькие деньги.

И тут многие понимают: в сезон на Мальдивах они не отдохнут никогда, потому что это действительно дорого, а в несезон – почему бы и нет? Зато побываю на Мальдивах, друзьям потом расскажу: «Где отдыхал? – На Мальдивах». Согласитесь, даже звучит круто.

Оговорюсь: речь не идет о роскошной вилле. Но факт остается фактом: роскошные пятизвездочные отели Турции в цене сравнялись со скромными мальдивскими. Но это все равно Мальдивы!

Уже слышу возмущения бывалых путешественников – как можно сравнивать Мальдивы, где летом несезон, с Турцией, где август самая горячая пора? Поверьте, «несезон» на Мальдивах – это непродолжительные дождики, последствия которых исчезают уже минут через десять после окончания. Да и дожди не всегда. Просто посмотрите погоду в Мале на ближайшие десять дней – плюс 30 и переменная облачность.

И кстати, я, как человек, который несколько раз отдыхал на Мальдивах в самый несезон, ответственно заявляю: на Мальдивах любой, даже самый дождливый, день намного приятнее, чем самая солнечная погода в Москве, Сочи, Крыму, да и где бы то ни было.

Аналогичная ситуация и с Эмиратами. Да, там сейчас под 40 градусов и отели стоят полупустые, но скидки на них – 50-60%, а то и 80%. И из России самолеты в Дубай летят забитыми под завязку. И никого жара уже не пугает. К тому же это решаемо: вы вышли из кондиционированного терминала аэропорта, сели в такси с кондиционером и приехали в отель, где охлаждаемые бассейны и кондиционируемые дорожки на территории. Что еще нужно? Шопинг? Так в торговых центах охлаждают так, что хочется свитер купить…

ОАЭ уже года два как перестали быть исключительно зимним направлением. И дело даже не в политике, когда все полетели в Дубай или через Дубай. Просто климат на планете меняется, и туроператоры все чаще слышат от клиентов жалобы, что зимой в Персидском заливе купаться-то холодно.

Я сам был в Абу-Даби в марте. Да, солнце есть, но вода в заливе холодная: купаться – никакого удовольствия. И теперь я с трудом понимаю, как люди там отдыхают в январе-феврале, когда температура градусов на десять ниже, чем в марте.

Еще два популярных «заменителя» Турции сейчас – Шри-Ланка и Таиланд. И опять я слышу возмущения – какой Таиланд, какая Шри-Ланка? Там летом льет как из ведра.

Согласен, на Пхукете, может, и льет, но никто не говорит про Пхукет: его, а также Паттайю, Краби и Ко Чанг с Бангкоком мы на лето стираем с карты сразу. А отправляемся на западный берег Сиамского залива – например, в город Хуахин или на Самуи. Там как раз летом и есть самый сезон (прогноз погоды снова вам в помощь).

Кстати, Хуахин – вообще старейший курорт Таиланда: сюда еще век назад ездили на отдых жители столицы (от Бангкока 180 км), и именно в Хуахине расположена ЛЕТНЯЯ резиденция тайских королей. Думаю, монархи неплохо знают погоду в своей стране и вряд ли бы выбрали дождливое место.

Что касается Шри-Ланки, то на лето забываем про Хиккадуву, Хамбантоту и другие курорты юга и юго-запада (там вас действительно зальет) и запоминаем новые слова – Тринкомали и Пасикуда. Это два курорта на северо-востоке острова, где именно с конца июня начинается высокий сезон и длится до сентября. Но даже несмотря на то, что цены тут летом поднимаются, тур на неделю в августе-сентябре можно купить за 150–200 тысяч рублей на двоих в отелях категории «четыре-пять звезд» на первой линии. В Турции сейчас такие цены еще поискать надо…

Еще один факт, о котором всегда говорят туроператоры: при поиске туров люди часто смотрят на цену на сайте, забывая, что это не окончательная цифра. То, что изначально в табличке выглядит как, например, Куба за 217 тысяч рублей, по итогу превращается в 350 тысяч. Ничего себе рост – на 50%!

В общем, самое время расширить горизонты.

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