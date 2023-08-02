Как выбрать страховку при ипотеке и не получить отказ в выплате

Ипотечный кредит предполагает подписание долгосрочного договора с банком. В течение его действия в жизни заемщика могут произойти непредвиденные события, которые могут влиять на возможность вовремя погашать задолженность. Речь идет, например, о получении инвалидности. Если у заемщика есть полис страхования жизни и здоровья, то в ситуации, при которой заемщик больше не сможет выплачивать кредит, страховая компания осуществит по договору 100% выплату. Таким образом, покупка страховки позволяет защитить заемщика и его семью. Приобретение такого полиса необязательно, но для тех, кто это делает, банк обычно еще и понижает ставку по ипотеке.

Однако, несмотря на то, что страховка способна снижать ставку по ипотеке, важно осознанно подходить к ее выбору — в сложных жизненных ситуациях именно ее наличие способно оказать ощутимую поддержку семье. Перечислю несколько важных факторов, на которые стоит обращать внимание при оформлении данной страховки.

Во-первых, стоит посмотреть на уровень выплаты компании именно по кредитному страхованию жизни. Есть страховщики, у которых уровень выплат составляет 1-2%. Стоит ли покупать такой полис, решать каждому. Но лучше заранее ознакомиться с договором страхования, особое внимание уделив информации «под звездочкой». Найти данные по выплатам можно на сайте Банка России на странице «Статистика» в разделе «Страхование». Кроме того, на сайте Банка России можно сравнить соотношение сборов и выплат по компаниям.

Однако проще всего ознакомиться с этими данными на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» в разделе «Рэнкинги страховых компаний», подпункт «Премии по кредитному страхованию жизни».

Во-вторых, надо внимательно посмотреть на исключения из страховых случаев. Их можно найти в полисе и правилах страхования. Кстати, чем больше ограничений в полисе и отсылок из полиса к правилам страхования и другим документам, тем меньше прозрачность продукта. И это также повод задуматься о том, стоит ли подписывать договор с таким страховщиком.

В этом вопросе надо проявить особую внимательность. Отдельные компании устанавливают, что страховка не может быть выплачена, если, например, клиент в предыдущие 12 месяцев до покупки полиса болел ковидом или получал отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции. При этом полис могут продать, ведь страховая компания во время его оформления не знает об этих фактах. Но при наступлении страхового случая, если выяснятся эти обстоятельства, в выплате может быть отказано.

Некоторые страховщики могут допускать крайне расплывчатые формулировки при описании медицинских ограничений для застрахованного. Например, в правилах может быть указано, что риск не может быть признан страховым, если клиент страдал ранее от «болей в мышцах», «одышки», «онемения» или «болей в ногах». Это значит, что если в медицинской карте были указаны эти жалобы, то впоследствии в выплате может быть также отказано. В этом же списке могут оказаться и такие ранее поставленные врачами диагнозы, как сотрясение головного мозга, заболевания органов пищеварения, заболевания почек, заболевания сердца (в том числе и гипертония).

Советуем обратить внимание, есть ли в договоре широкий перечень ограничений, чего не должен делать клиент. Так, например, в одном из договоров можно увидеть следующую формулировку: «Я подтверждаю, что…» – далее указывается большой список. Человек, поставивший подпись под таким документом, подтверждает, что не занимается даже в качестве хобби плаванием, сноубордингом, беговой дисциплиной или легкой атлетикой.

И в-третьих, желательно разобраться, по каким рискам положены выплаты. По закону у ипотечного заемщика в обязательном порядке страхуется риск ухода из жизни и риск получения инвалидности 1-й и 2-й группы. И тут есть важная деталь. В некоторых полисах указывается, что выплаты при получении инвалидности 1-й или 2-й группы могут быть установлены застрахованному только в период действия полиса. Однако процесс оформления инвалидности небыстрый и может занять до полугода. И срок действия полиса (он оформляется на год) может подойти к концу раньше, чем клиент оформит все документы и получит инвалидность. Мы советуем сотрудничать с компаниями, которые указывают в правилах страхования, что инвалидность может быть установлена даже через год после окончания действия полиса. Ознакомиться с договорами и правилами страхования каждой компании можно на их сайтах.

Покупка недвижимости в ипотеку — важное событие для большинства семей. Именно поэтому важно подходить к выбору страховки осознанно и с пониманием того, в каких случаях вам положена выплата. Если вы видите, что список исключений и ограничений крайне широкий и расплывчатый, следует ответить себе на вопрос, готовы ли вы оформить такой договор страхования или стоит подумать над выбором другого страховщика.