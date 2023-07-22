Зачем России собственные беспилотники?

Президент Путин дал поручение до 1 сентября утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем. Правительство должно принять «исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство Российской Федерации».

Почему столько усилий направляется на эту отрасль именно сейчас?

Во-первых, остро стоит задача обеспечения технологического суверенитета страны.

Полноценно функционирующая отрасль по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов – его неотъемлемая часть. Сегодня даже в отечественных беспилотниках используется значительная доля импортных комплектующих. Особенно остро проблема стоит в микроэлектронике и электрических двигателях. В целом же локализация отрасли составляет порядка 50-60%.

Во-вторых, динамичное развитие отрасли гражданских БПЛА невозможно без обеспечения значительного и регулярно увеличивающегося объема заказов для отечественных производителей.

Время сегодня важно как никогда. Российский рынок гражданских БПЛА – молодой, но уже достаточно крупный: он оценивается в 50 млрд рублей по состоянию на 2022 год. В обозримом будущем его объем может увеличиться до 1 трлн рублей. Рынок подобного масштаба вносил бы существенный вклад в развитие экономики и промышленности страны, но без серьезных мер поддержки со стороны государства эти цифры останутся мало достижимыми.

Да, цифровизация отечественной экономики и интеграция передовых ИТ-решений влияет на производственные процессы отечественных предприятий. Но кто будет покупать БПЛА, произведенные сотней российских компаний (именно столько производителей сегодня насчитывает Минпромторг)?

Геополитическая турбулентность значительно ограничивает возможности сбыта на зарубежных рынках, а внутренний спрос пока не так велик – 70% аппаратов приобретается госкорпорациями или для выполнения государственного заказа. Пока гражданские БПЛА не будут глубоко интегрированы в работу российских предприятий, отрасль будет нуждаться в стимулировании.

В-третьих, хотя российские предприятия пока только изучают потенциальные возможности применения БПЛА, даже сейчас имеющийся спрос превышает предложение отечественных производителей.

Годовой объем рынка оценивается в 32 тыс. аппаратов (без учета сверхлегких беспилотников), при этом пока около 20 тыс. из них – импортные. Область применения гражданских БПЛА неуклонно расширяется, поэтому уже сегодня нужно принимать меры для развития соответствующей отрасли. В противном случае российская экономика как таковая может стать менее конкурентоспособной на горизонте 5-10 лет.

Экономический потенциал использования БПЛА для нужд российских предприятий высок.

Где уже применяются беспилотники?

Российские сельхозкомпании – одни из самых активных операторов гражданских БПЛА на текущий момент. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе на агродроны может прийтись до 40% продаж на рынке гражданских беспилотников. И это не удивительно: привлекательность беспилотников для коммерческого использования подтверждается цифрами. Использование БПЛА позволяет повысить объем урожая на 10-30% (в зависимости от выращиваемой сельхозкультуры) и сократить издержки на средства для защиты растений более чем на 10%. При этом расходы на интеграцию БПЛА в производственные процессы агрокомпаний обычно незначительны.

Гражданские беспилотники активно используются электроэнергетиками, которые чаще всего применяют БПЛА для мониторинга своих объектов энергетической инфраструктуры. CNews приводит вдохновляющие данные, согласно которым за счет беспилотников скорость инспектирования увеличивается в 5 раз, а риск возникновения аварий, напротив, снижается в 8 раз. Вероятно, эти цифры будут актуальными и для других отраслей экономики, предприятия которых регулярно сталкиваются с необходимостью постоянного наблюдения. Так, в рамках экологического мониторинга беспилотники помогли выявить в 4 раза больше нарушений при работе того же количества сотрудников на объектах.

Логично, что в области картографии и кадастрового учета дроны существенно облегчают выполнение рутинных задач. По некоторым оценкам, затраты на проведение работ при использовании гражданских БПЛА снижаются на 20%. При этом часто удается заметить участки, которые ошибочно не были поставлены на кадастровый учет. Также следует учитывать, что западные операторы спутников сейчас крайне неохотно предоставляют российским компаниям доступ к информации, а возможности отечественной спутниковой группировки ограничены.

Гражданские БПЛА за счет своей массовости и относительно низкой стоимости вполне могут использоваться для получения данных о текущем состоянии ландшафта.

Крупные российские компании, чья деятельность так или иначе связана с логистикой, сегодня активно оценивают перспективы использования БПЛА. В России имеются огромные территории, на которых наземная доставка крайне затруднена из-за природных условий, рельефа местности или недостатка транспортной инфраструктуры. Применение БПЛА позволит предприятиям выйти в ранее недоступные регионы, а также в регионы, деятельность в которых была убыточной из-за необходимости использовать дорогую пилотируемую технику.

В настоящее время разрабатываются дроны, способные принять на себя перевозку тяжелых промышленных грузов. Макет грузового БПЛА, способного преодолеть до 900 км со скоростью до 210 км/час, был представлен компанией «Аэромакс». Вероятно, со временем на рынке появятся и медицинские БПЛА, адаптированные к нуждам санитарной авиации.

Для гражданских беспилотников найдется применение и в мегаполисах. Сейчас беспилотники тестируются такими компаниями, как «Почта России» и «Русдронопорт». Они оценивают эффективность дронопортов-почтоматов. Сверху такого аппарата предусмотрена поверхность с автоматическим люком, а прием посылок происходит автоматически. Вес груза может составлять до 10 кг. Применение дронопортов-почтоматов потенциально может стать решением проблемы доставки на «последней миле», которая традиционно считается наиболее трудоемкой и затратной.

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