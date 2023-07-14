Как в «ссора в песочнице» уничтожила интернет-черкизон

Постсоветскому капитализму почти 35 лет, а бизнесмены так и не научились решать споры без стычек, шантажа, надрывных истерик в СМИ и судебных инсценировок. Модель рынка, при которой интересы сторон представляют ассоциации, союзы и профсоюзы, как в большинстве стран мира, для нас пока остается фантастикой.

Предприниматели, как склочные супруги, залипли на одной деструктивной модели поведения и настолько принципиально не хотят меняться, что время от времени их споры приходится улаживать на самом верху.

Разногласия на рынке онлайн-торговли показательны. 10 июля президент подписал закон об антимонопольных ограничениях для цифровых платформ, ограничив беспредел, который чинили маркетплейсы. Торговые интернет-площадки по своему усмотрению навешивали на селлеров штрафы, пени и принуждали их к участию в акциях. Конечно, прекрасно, что государство заботится о благополучии среднего, малого и даже микробизнеса, но все-таки в других странах подобные решения принимаются профессиональными сообществами, а не главами государств.

Президентам и премьерам, в общем-то, всегда хватало дел, помимо защиты продавцов китайских шмоток от посягательств хозяев онлайн-базаров. Два года назад и в России такое было невозможно: ФАС, прокуратура, Минпромторг с депутатами быстро и без особого шума решили бы все вопросы. Но сейчас государство как никогда заинтересовано оберегать интересы малого бизнеса, поэтому миллионам ИП даются такие недвусмысленные сигналы – мы за вас, ребята. Причина – нестабильная политическая и экономическая ситуация в мире, на фоне которой россияне должны чувствовать себя уверенно, спокойно строя планы на годы вперед.

Предыстория принятия закона печальная: почти полтора года в стране проходили забастовки продавцов, владельцев пунктов выдачи и складских работников. Жадность маркетплейсов дошла до того, что во время боев в белгородском Шебекине Wildberries начислил штрафы сотрудникам пунктов выдачи за то, что они эвакуировались вместе со всем городом, а не остались на рабочем месте. Работники маркетплейсов отвечали на такое отношение как могли: по всей стране известны случаи массового воровства со складов, порчи товаров, подмены их на дешевые аналоги.

Но если с обиженными сотрудниками маркетплейсы разбираются какими-то своими методами, то с 1 сентября сами маркетплейсы окажутся под пристальным вниманием государства. Закон подписан, а значит, всем участникам онлайн-торговли дали понять, что ни одно нарушение не останется безнаказанным.

Нарушали правила честной торговли все: маркетплейсы ради привлечения клиентов заставляли продавцов снижать стоимость товара до 80%, то есть разоряли их, а продавцы выставляли нераспроданный товар под видом новой партии, чтобы повысить свой магазин в рейтинге, и мухлевали с отзывами. Одновременно обе стороны играли с налогообложением. Не говоря уже о том, что торговые площадки стали источником дохода для тысяч мошенников. Проще говоря, за два-три года российская онлайн-торговля превратилась во всероссийский интернет-черкизон.

Почти во всем мире и теоретически в России свободный рынок регулируется спросом, предложением и корпоративной защитой интересов. Профсоюзы отстаивают права работников, ассоциации малого бизнеса противостоят корпорациям, а владельцы маркетплейсов в своем узком кругу решают, как повысить прибыль и не разозлить продавцов. В России же владельцы некоторых маркетплейсов решили, что им позволено все, начав себя вести как обнаглевшие подростки, шпыняющие малышей в песочнице. «Малыши», естественно, пожаловались взрослым, то есть депутатам Госдумы. Те, как это обычно бывает, не особо разбираясь в деталях, навели порядок.

Разобраться стоило, потому что в новом законе некоторые правила онлайн-торговли довольно неопределенные. Например, если маркетплейс будет формировать сетевой эффект, то есть пользоваться тем, что объединил вокруг себя большое количество покупателей и продавцов, повышая стоимость рекламы или понижая цены до неприемлемого для селлеров уровня. До принятия нынешнего закона сетевой эффект определялся количеством сделок. С 1 сентября будет учитываться возможность оказывать «решающее влияние» на рынок.

Оценивать силу влияния станут эксперты по им известным критериям. Понятно, что экспертиза будет объективной и профессиональной. И независимой, естественно. Но осталось непонятно, что делать с прежней методикой, которая учитывала количество сделок. Раз ее не отменили, значит, будут использовать? Это в новом законе не разъяснено. Непонятно также, когда чиновники будут выявлять сетевой эффект, подсчитывая сделки, когда измерять «решающее влияние» и чем руководствоваться при выборе методик.

Подписанный президентом закон направлен против самых крупных игроков. Время, когда маркетплейсы могли безнаказанно наживаться на простых продавцах, закончилось. Маркетплейсы сгубила жажда наживы.

Причиной этому могла стать как патологическая жадность, так и желание «поскорее срубить бабла, пока за бизнесом не пришли», а может быть, и то и другое. В любом случае, если бы некоторые интернет-площадки не заняли настолько агрессивную позицию по отношению к сотням тысяч продавцов в период спецоперации, они и дальше бы работали по своим правилам, не привлекая внимание чиновников. А продавцы с неохотой, но платили бы штрафы и, конечно, участвовали бы в акциях. Но если во время спецоперации бизнес-структуры выписывают своим партнерам необоснованные штрафы, превышающие размер месячной прибыли, а навязываемые акции делают бизнес убыточным, то их деятельностью займется даже самое лояльное к монополиям государство.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.