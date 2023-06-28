Зачем молодежи страхование

Мало кто в юности задумывается о том, откуда брать финансы в случае непредвиденных обстоятельств. Будущее в этот период кажется светлым и безоблачным. Но никто не может на 100% исключить риск непредвиденных событий. Подстелить соломку может страхование жизни.

Кроме очевидной задачи – страхования жизни и здоровья – оно способно помочь в решении еще одной – сформировать капитал, который не будет лишним в любом возрасте.

Страховой полис дает уверенность в завтрашнем дне, которая так необходима современному человеку. Он позволяет минимизировать финансовые риски, если, например, машина попадет в аварию, что-то случится с домом или квартирой. Другое дело, что при таком ответственном отношении к собственности далеко не все так же относятся к своему здоровью.

В современном мире надеяться нужно в первую очередь на себя, а подстилать соломку лучше начинать уже с молодых лет.

Страхование жизни позволяет человеку вылечиться за счет страховой компании в случае болезни или травмы. Помогает закрывать кредиты в случае снижения заработка или потери работы. Еще одна задача, которую решает страхование, – формирование капитала на будущее.

Для этой цели в продуктовой линейке страховщиков есть продукты накопительного страхования жизни (НСЖ). Конечно, накопить можно и при помощи депозита, но тут соединяются сразу несколько функций – накопительная и, непосредственно, страховая.

Не случайно интерес к НСЖ в России продолжает расти. Например, молодой человек, который хочет купить автомобиль, может с помощью страховой компании посчитать, через сколько он может его получить, если начать копить уже сейчас, и сколько нужно будет перечислять ежемесячно или раз в квартал/год. А через три-четыре года, получив выплату, сесть за руль долгожданного автомобиля. Оформить НСЖ можно в офисе или через банковское приложение в несколько кликов, выбрав желаемые сумму, срок, размер и периодичность платежей.

Чтобы рассчитать подъемную сумму ежемесячных платежей, нужно провести анализ своих доходов и расходов. Если вычесть обязательные траты (оплата обучения, проезда, коммунальных услуг и т.д.) из гарантированных поступлений (зарплата, стипендия, и др.), получится размер условно свободных средств.

Как правило, платеж должен составлять 15-20% от ежемесячного бюджета. При увеличении дохода, можно изменить страховую сумму и вносить больше. Но начинать лучше с комфортной цифры. Что касается срока, в большинстве случаев речь идет о горизонте планирования от трех до пяти лет – за такой период можно накопить солидный капитал без ущерба для кошелька.

Недавнее исследование СберСтрахования жизни показало, что молодежь в России считает необходимым откладывать не менее 17% своего ежемесячного дохода. При этом, средняя сумма накоплений за 5 лет, по мнению респондентов, должна составлять 1,2 млн рублей.

Кстати, страхование жизни помимо всего прочего приучает к дисциплине. Это такой продукт, открыв который, потребуется умение своевременно вносить платежи. Ведь досрочное расторжение может иметь финансовые последствия.