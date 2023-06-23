Кому выгодно переводить стрелки

Давно прошли те времена, когда депутаты разрабатывали никому не нужные и не актуальные законопроекты о переименовании пенсии, например, или об обязательной женитьбе на проститутках. И так было понятно, что на пенсию, как ее ни назови, мало кто рассчитывает. А браки с эскортницами, если верить Telegram-каналам, случаются чуть ли ни с каждым вторым героем светской хроники. Сегодня депутаты действуют тоньше – играют на психотравмах россиян. Так, член фракции КПРФ Михаил Матвеев ради экономии электроэнергии предложил вернуться к переходу на зимнее и летнее время.

Казалось бы, ничего нового, об экономии электричества за счет перевода часов целых сто лет говорили английские, немецкие и советские чиновники. Однако инициатива Матвеева поставила на уши полстраны. Если бы, как обычно, пошумели и успокоились диванные эксперты, никто бы особо не обратил внимание. Но в спор включилась целая армия экспертов. Социологи задумались, медики заняли выжидательную позицию, политологи перевели стрелки на экономистов, а экономисты тут же разделились на две группы. Противники возвращения к летнему и зимнему времени считают, что перевод часов сегодня может быть выгоден только майнерам, которые за день тратят тысячи киловатт, потому что для простых потребителей экономия в 0,2% вообще не заметна. И даже крупные промышленные предприятия, с их многомиллиардными оборотами, сэкономленными деньгами смогут покрыть лишь двухмесячный зарплатный фонд одного цеха. В СССР, где промышленность, транспорт и торговля принадлежали государству, 0,2% экономили огромную сумму. Получается, что возвращение к старой системе сегодня – это сигнал к началу масштабной индустриализации? Не похоже.

Сторонники законопроекта напомнили, что в 2011 и 2014 годах, когда отменили перевод стрелок, всем казалось, что Россия может десятилетиями спокойно существовать за счет импорта, расплачиваясь природными ресурсами. О развитии промышленности всерьез никто не задумывался. Но сегодня даже самые ярые защитники проекта «страна-бензоколонка» заговорили о необходимости иметь собственное производство. А значит, надо строить новые предприятия и старую практику следует возобновить. При этом умалчивается, что 2,5 млрд киловатт-часов, из-за которых разгорелся спор, при общем объеме в 1 трлн 122 млрд вообще никак не помогут индустриализации. Раньше заводы и фабрики работали в течение светового дня и был смысл загонять рабочих к станкам пораньше. Но сегодня почти все производства круглосуточные.

Наоборот, расходы на перенастройку систем обеспечения под новое время, изменение расписания транспорта, повторное программирование серверов перекроют сэкономленные 0,2%. Поможет промышленности только возвращение к ценам на электроэнергию хотя бы десятилетней давности. Но такого точно не произойдет. Особенно после недавнего распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина о повышении тарифа на электричество для юридических лиц в 2023 году почти на 6,3%. Поводом, как обычно, стала очередная всероссийская реорганизация сетей.

Чуть позже к спору подключились врачи и социологи. Медиков беспокоит резкий рост сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдавшийся при каждом переходе на сезонное время, и увеличение попыток суицида, ведь среди самоубийц всегда хватало любителей переводить стрелки. А социологи озаботились ростом невротизации общества в дни перехода на летнее и зимнее время.

В результате обе стороны сошлись на мнении, что в плюсе окажутся только аптечные сети и производители лекарств. Но российский рынок лекарств и без новых законов в 2022 году вырос на 12%, достигнув 2,27 трлн рублей, продолжая расти в 2023-м. Так что фармкомпаниям нет никакого смысла продвигать общероссийские законы ради небольшого роста продаж в течение двух недель в году. Об этом почему-то никто не подумал.

Также никто не обратил внимание на то, что с 2014 года мы опережаем астрономическое время на один час. То есть используем директивное время, которое было введено в 1930 году. И, самое интересное, сам депутат Михаил Матвеев почти сразу сообщил об отрицательном заключении правительства России в ответ на его инициативу. Это означает, что законопроект не будет принят. Но даже зная об этом, эксперты продолжают спорить.

Все мы любим иногда подискутировать. Помню, как во втором классе мы с другом обычно спешили к нему домой после уроков, чтобы успеть посмотреть мультик. Но однажды, когда страна перешла на зимнее время, он забыл перевести стрелки назад, и наши детские наручные часы показывали разное время. У него была половина второго, у меня – половина первого. Надо было решать – ждем автобуса, который должен был приехать в 12.30, или идем пешком, чтобы успеть к середине мультфильма. Пока мы стояли на остановке, споря, чьи часы правильнее показывают время, автобус подъехал, высадил пассажиров и уехал без нас… Так была разрушена крепкая мужская дружба. С тех пор я с особым трепетом относился к процедуре перевода часов, считая свою озабоченность допустимым «пунктиком», одной из тех странностей, без которых личность – не личность, а жизнь становится скучной. Но несколько дней назад выяснилось, что нас, «травмированных» временем, чуть ли не полстраны.

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