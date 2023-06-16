Как не умереть во время отпуска

Хорошие новости заключаются в том, что прямо сейчас — лето. И завтра будет лето, и послезавтра тоже — лето. И даже через два месяца все равно будет лето. Это ли не прекрасно? Лето — это сплошной праздник, отпуск, отдых и расслабление. Но до какой степени мы можем позволить себе это расслабление?

Я смотрю видео, где акула из египетской Хургады тащит под воду туриста из Архангельска, и немею от страха. Жил человек в Архангельске — прекрасном русском городе — поехал летом отдохнуть в Египет, а его съела акула. В среднем, случаев нападения акул на людей с последующим летальным исходом 12-14 на весь мир в год. Какая была вероятность у этого туриста из Архангельска погибнуть при поездке в Египет именно от нападения акулы? Да никакой. И тем не менее, как говорится, судьба и на печке достанет. А может, не судьба? Может быть, и закономерность?

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Почти год назад в той же Хургаде акула напала на туристку из Австрии. Напала и съела. Почему это произошло? В том районе затонуло судно, перевозившее, по одним данным, 16 тысяч овец, по другим — 26 тысяч. Овцы пошли на дно и привлекли собой акул. Акулы приняли этот ареал как кормушку и повадились плавать туда за наживой. Акулам-то все равно — что овца, что туристка из Австрии, что турист из Архангельска. Выходит, что длится это уже год. Так, может быть, имеет смысл подумать — а нужно ли свой единственный отпуск в году проводить там, где акулы едят людей?

Я не пытаюсь повысить уровень тревожности, я просто рассуждаю. Скажем, в январе 2022 года женщина окунулась в прорубь, ее мгновенно унесло течением, тело нашли через десять дней. Это одно из самых страшных видео, что я смотрел. Не рекомендую. А ведь казалось бы — Крещение, довольно спокойный январь, выходные. Чего бы не радоваться?

И вот оно лето, когда всем хочется отдохнуть. Неделю назад я шел с детьми по Великому Новгороду. Исключительно уютный и в то же время достойный всяческого туристического внимания город. Низенькие дома, Кремль, памятник Тысячелетию России, прекрасные рестораны, приветливые и доброжелательные люди. А у подъезда сидит мертвый человек. Вышел из дома, купил водки, сел, выпил и умер. «Скорая», милиция, все дела. Тоже ведь собирался отдохнуть, но не рассчитал силы, не рассчитал ресурс здоровья, не рассчитал, в конце концов, что ему не следует сидеть под солнцем. Стечение обстоятельств маловероятное, но, как видим, возможное.

Отпускать ли детей на речку? А кто там за ними будет следить и кто это может делать лучше вас? Я уже не знаю, отпускать ли их погулять во двор. Ведь лето — такое время, когда им в школу ходить не нужно, и выходит, что они целый день предоставлены сами себе. Не дома же им сидеть. Чтение книг и даже просмотр мультфильмов занимает время в лучшем случае до обеда. А дальше что? Отцу нужно писать вот эту самую колонку или заниматься другими рабочими делами, маме тоже работать надо. Ну, идите в ближайший парк, у нас их тут много. А в парке что? Родительское воображение сразу рисует человека в плаще эксгибициониста, или наркомана, или киднеппера.

Все лето на курорте не проведешь. Нет, есть, конечно, богатые люди, живущие по три месяца на Мальдивах с филиппинской няней, но мы не из таких. А теперь еще и думаешь — есть ли на Мальдивах акулы? Дети-то наверняка в море захотят.

Осторожность, видимо, вырабатывается с возрастом, но включаться она должна циклически. Обычно же как — доехал до работы, посидел там восемь часов, поехал домой, поужинал, посмотрел телевизор (понятно, что сейчас это какой-нибудь видеосервис), лег спать. Вроде все нормально, но и утомительно. То ли дело — лето. Свобода и веселье. Но эта-то свобода и таит опасности. Взял путевку на курорт, о котором предварительно не почитал новости? Туроператор сказал, что все будет хорошо, что там тепло и весело, что скидку сделает больше чем обычно. А потом что? Ротавирус — это в лучшем случае. Кого-то вон и акула съела.

Я прошу об одном. Берегите себя, берегите своих детей, своих близких.

Отдых — это замечательно. Но, как мы видим, мир жесток и непредсказуем. Если у вас есть хоть какая-то возможность в условиях всеобщего, настигшего нас хаоса предотвратить нечто трагическое и непоправимое, задумайтесь, как и когда вы можете это сделать. Тут подходит такая довольно примитивная, но уместная метафора — пристегивайтесь. В любой не до конца ясной ситуации пристегивайтесь. Вы сели в такси? Пристегнитесь. Вы сели в самолет — то же самое. Выбираете вариант летнего отдыха? Пристегните свой ум, чтобы он подумал на пять минут дольше, проанализировал имеющиеся данные и выдал бы лучшее решение. Это сложно. Но это и есть наша работа на время отдыха.

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