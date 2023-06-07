От какого спутника не скроются ВСУ

Недавно с космодрома Восточный запустили новый российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА». Работа над аппаратом велась девять долгих лет. В том числе из-за проблем с импортозамещением, которого в полной мере достичь не удалось.

Изначально спутник должен был оказаться на орбите еще несколько лет назад и стал бы незаменим для российских Вооруженных сил в начальный период военной спецоперации благодаря своим уникальным возможностям. Чем же так хорош спутник, получивший название в честь крупных птиц-падальщиков?

В официальном сообщении о запуске космического аппарата указано: «предназначен для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях». Больше никаких подробностей. Роскосмос аккуратно обходит конкретику стороной. На сайте производителя спутника – НПО Машиностроения (производитель наших гиперзвуковых ракет) – даже нет сообщения о запуске аппарата. В руководстве пользователя данных со спутника, выложенного в сети, указано, что он предназначен для прогнозирования и отслеживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (наводнений, лесных пожаров, снежных лавин, разливов нефтепродуктов, загрязнений водных поверхностей), выявления опасных геологических процессов, мониторинга состояния лесных экосистем и сельскохозяйственных угодий, отслеживания ледовой обстановки вдоль Северного морского пути.

Все эти задачи, естественно, очень важны для экономики страны и были бы актуальны, если бы не период СВО. Сейчас вся российская группировка военных и гражданских спутников наблюдения Земли и аппаратов связи направлена на обеспечение российских военных информацией на поле боя. Аналогичная ситуация и на украинской стороне – спутниковые снимки с аппаратов США, Европы и Японии в онлайн-режиме передаются ВСУ, а управление беспилотниками и связь между подразделениями осуществляется через Starlink. Только спутников у противника в десятки и сотни раз больше. Что само по себе не тайна.

В этой связи запуск «Кондора-ФКА» пусть не меняет расклад сил на шахматной доске, но дает российским военным дополнительные глаза или, если хотите, уши. Принцип работы радиолокационного спутника схож с ультразвуковой навигацией летучих мышей, которые стоят трехмерную модель обстановки по отраженному сигналу. «Кондор-ФКА» тоже испускает радиосигнал и принимает отраженное эхо своим огромным ухом-антенной.

В зависимости от диапазона наблюдения выделяют несколько типов спутников-разведчиков: оптико-электронные (наблюдают в видимом диапазоне волн), инфракрасные и радиолокационные.

Лучшие зарубежные оптические спутники способны разглядеть объекты размером 0,3 метра, но слепы ночью, в туман, дождь, не способны отличить хорошо закамуфлированные укрытия. Таким образом, они могут обнаружить противника только днем в хорошую погоду. Инфракрасные аппараты способны увидеть скопление военной техники с заведенными двигателями. От взгляда же радиолокационного аппарата не спрятаться даже под землей. За счет отраженного эхо-сигнала такие спутники способны видеть круглосуточно и при любых погодных условиях, а в зависимости от излучаемой длины волны сигнала, тот способен проникать на десятки метров под землю, видя закамуфлированные траншеи, бункеры, другие укрытия и линии коммуникации противника, поскольку грунт и пустое помещение будут по-разному отражать сигнал. Не составляют помехи для радиолокационного излучения кроны деревьев и маскировочные сети, демонстрируя как на ладони скрытую военную технику. Об обнаружении стоящих на открытой местности объектов говорить даже не приходится. К тому же, спутник-радар с легкостью отделит реальную боевую технику от надувных полноразмерных макетов. В то время как спутники оптического или инфракрасного наблюдения (при соответствующем подогреве макета) не обнаружат подделку.

При этом радиолокационный спутник строит объемную трехмерную карту. Это еще одно преимущество перед двухмерными снимками, получаемыми с оптических аппаратов – получить не просто привязанное к местности изображение, но и высоту рельефа. Кроме того, в связи с тем, что отраженный радиосигнал от металлических мин будет выглядеть иначе, чем отражение от грунта, радиолокационные спутники способны разглядеть минные поля.

Сейчас против России используется более десятка зарубежных спутников радиолокационного зондирования Земли. В том числе немецкие аппараты SAR-Lupe, выпускавшиеся в период дружбы с Европой в 2006-08 годах по контракту с военного космодрома Плесецк, американские Lacrosse.

Для России же «Кондор-ФКА» станет первым аппаратом такого рода за десять лет – с момента выхода из строя предыдущего «Кондора-М». Новый спутник способен отличить объекты размером 1 на 1 метр. Этого недостаточно, чтобы видеть отдельных солдат, но позволяет разглядеть любую бронированную технику и окопы. А регулярность наблюдений – отслеживать перемещение войск противника.

Солнечно-синхронная орбита «Кондора-ФКА» позволит ему видеть Украину ежедневно утром и вечером, но зону спецоперации он в одиночку не прикроет. Для уверенного наблюдения требуется 3-4 подобных аппарата. Пока в производстве только один – его обещают запустить в следующем году. По официальным данным, ведутся работы над модернизированным спутником, способным разглядеть объекты размером в 0,5 квадратных метра. А это уже на уровне западных аналогов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.