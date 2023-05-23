Медикам не стоит бояться, что в ближайшее время их рабочие места захватят нейросети или роботы. Есть несколько факторов, которые объясняют, почему подобное не произойдет.

Во-первых, искусственный интеллект – это инструмент, технология в руках человека, которая уже сегодня помогает врачам в ежедневной работе. Сервисы на базе ИИ избавляют врача от повторяющихся задач, освобождают его время для общения с пациентами, позволяют уделить внимание наиболее сложным диагностическим случаям. Однако алгоритмы искусственного интеллекта умеют находить только ту патологию, на которую были обучены. На практике мы видим, что совместно ИИ и экспертиза врача дают сильный эффект и повышают качество диагностики. Мы идем к тому, что все визуальные медицинские исследования будут подвергаться сначала интерпретации алгоритмами ИИ, а затем верифицироваться врачом. Такой подход позволит снизить число диагностических ошибок и нагрузку на рентгенологов. При этом последнее слово всегда остается за врачом: именно он решает, какой диагноз поставить или какое лечение предложить в итоге.

Во-вторых, искусственный интеллект быстро анализирует большие массивы данных, считает и умеет выполнять четко сформулированные узкие задачи. Но постановка диагноза и лечение пациента – это не линейные процессы. Они требуют творческого подхода, выработанного годами клинического мышления, которых нет у алгоритмов и роботов. Каждый случай из врачебной практики имеет свои особенности, требует личного внимания и участия врача. Если раньше врачи при принятии решений опирались на информацию от простых медицинских инструментов, то в будущем задача останется той же, но человеку будут доступны данные с многочисленных «умных» устройств, исследования геномов, оценка образа жизни пациента.

В-третьих, передовые технологии не смогут проявить эмпатию и сочувствие, понять пациента и помочь ему принять новый образ жизни в связи с выявленным заболеванием. Позитивный настрой, так часто необходимый для успешного лечения, выздоровления и реабилитации, во многом обеспечивается поддержкой и профессиональной подготовкой медицинских работников.

Наконец, развитие ИИ-технологий не только не заменяет врачей, но и открывает для медицинских специальностей новые возможности. Появляются профессии на стыке ИТ и медицины, которые сегодня очень востребованы в medtech-компаниях. Например, разработчики сотрудничают и берут к себе в команду медицинских экспертов с профильным медицинским образованием. Медицинский эксперт взаимодействует с аналитиками и тестировщиками и отвечает на вопросы, возникающие в процессе их работы: как понять, верно ли выделена анатомическая область и зона патологии, какие необходимо предъявлять требования к входным данным для корректной работы модели, как интерпретировать результаты работы модели для конечного пользователя.

Для создания качественных алгоритмов, анализирующих визуальные исследования, важно дополнительно анализировать разметку врачей. Одно и то же исследование два разных специалиста могут разметить по-разному, поэтому для повышения точности данных медицинский эксперт выдает свое (уже второе) мнение, помогает разобраться, почему врачами была дана разная интерпретация. На этом этапе можно выявить какие-то системные ошибки или найти важный нюанс для дальнейшего правильного обучения алгоритма.

Медицинский эксперт также участвует в оценке метрик качества IT-продукта, делает замечания по медицинской части. Помогает определить, на каких именно снимках возникают ложноположительные или ложноотрицательные результаты, выявляет объединяющие их черты (возможно, необходимо учитывать возраст или пол пациента, параметры настройки оборудования), и совместно с разработчиками формулирует задачу на доработку алгоритма.