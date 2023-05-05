Все одинаковое

В современном мире так быстро все течет и меняется, что иногда кажется, будто мы вообще не успеваем за новинками и трендами. Кажется, только вчера все дружно пили матчу, а сегодня разом перешли на бабл-ти с сырной пенкой. Рестораны так часто открываются и закрываются, что просто не успеваешь вносить их в список. Еда становится все вкуснее, подача все оригинальнее, кажется, мы попробовали уже абсолютно все, а многие уже даже успели заскучать. «В Москве все стало абсолютно одинаковое», – с грустным видом сообщает красивая девушка в элегантном наряде. И это притом, что в столице в среднем одномоментно открыто около 11 тысяч заведений.

Но действительно, можно согласится с тем, что часто открываются очень похожие концепции с очень похожими продуктами. Только ленивый сейчас не готовит сырники, не режет авокадо и не подает говяжьи щечки, кажется, даже салат цезарь стал уступать им в популярности, хотя никто не думал, что это возможно.

В этом обзоре собрали список советов, на которые стоит обратить внимания тем, кто, кажется, пробовал уже все или, наоборот, боится начать.

Первое – простая кухня.

Да, обычно мы идем в кафе и рестораны за новыми ощущениями. Хотим попробовать то, что никогда не готовим дома. Но если посещение общепита становится в целом рутинным действием, возможно, стоит немного успокоить свое постоянно активированное любопытство и обратить внимание на простые блюда. Учитывая, что интуитивное питание сейчас в моде, еще и трендам будете следовать.

На самом деле очень часто нам хочется чего-то обычного: наваристого бульона, картошки или омлета, но мы как будто не позволяем себе этого, ведь в ресторан пришли, чего деньги тратить на такое. Но мы же стремимся получить удовольствие, так что зазорного съесть то, что хочется?

Более того, с точки зрения дофаминового ответа нашего мозга, полезно иногда снижать градус невероятности того, что в тарелке. Постоянно пытаясь найти что-то, про что мы можем сказать «вау», мы тем самым повышаем норму, и затем обычная еда начинает вызывать скуку и даже раздражение. Если держать этот уровень в норме, нам гораздо проще будет наслаждаться жизнью.

Кстати, многие шефы чувствуют, что завышенные требования стали проблемой как для ресторанов, так и для самих гостей, поэтому все чаще стараются проповедовать comfort food.

Второе – более качественные продукты и ресторанный подход дома.

Этот пункт как будто противоречит предыдущему, но на самом деле нет. В современном мире люди готовы тратиться на обед в ресторанах, при этом дома едят привычную, иногда даже не очень качественную пищу.

Это создает большой разрыв между повседневным скучным домашним обедом и праздничным выходом хотя бы в ближайшее кафе, хотя если уж подниматься на уровень выше, так сразу по всем параметрам.

Попробуйте обратить свое внимание на фермерские продукты: молоко, мясо, колбасы, сыры, фрукты и овощи. Зачастую они стоят дороже, чем магазинные, но и толку от них больше. Для сравнения мы взяли на этой неделе коробочку дешевой голубики из супермаркета и крупной из магазина фермерских продуктов. Дешевая была уже слегка помятая, треть ягод пришлось даже выбросить (что уже на самом деле поднимает итоговую стоимость), в дорогой были действительно крупные сочные ягоды, которые были съедены все до последней. Удовольствия точно получено больше. А жизнью, как известно, нужно наслаждаться.

Или масло. Попробуйте наконец перейти на хорошее сыродавленное или устроить себе дегустацию просто качественного оливкового масла, если привыкли к нему. Во-первых, для многих может быть новостью, что его вкус разительно отличается, во-вторых, узнаете о себе что-то новое. Что именно вам нравится, например: горчинка во вкусе или травяной аромат?

Для того чтобы походы по ресторанам были более интересными, надо работать над своим вкусом и обонянием дома. Устраивайте с друзьями дегустацию чаев, научитесь их заваривать, обзаведитесь специальной посудой, пробуйте сыры с местных сыроварен, найдите любимую пекарню в городе. Это большой мир, к которому многие даже не подступались.

Третье – новые блюда.

Казалось бы, мысль простая, но начните брать уже что-то новое. Авокадо-тост, не будем спорить, – это беспроигрышный вариант, но меню не зря писали на целую страницу, там есть и другие строчки.

Даже если вам что-то не придется по вкусу – это тоже часть самопознания. Знать, что не нравится, так же важно, как и знать, что вы любите. Это бывает страшно, к тому же жалко денег, но чем больше вы расширяете свой круг представлений о себе, тем легче вам будет в будущем.

Четвертое – начните спрашивать.

Этот пункт подойдет не всем: есть люди, не готовые общаться с персоналом в ресторанах. Но в хорошем заведении могут вам многое рассказать и посоветовать. Сухие строчки из меню не всегда написаны так, что вы сразу решите взять блюдо, а вот несколько эпитетов из уст официанта с личным советом (да, они правда пробовали эти блюда, если ресторан грамотно подходит к обучению) сразу заставят принять решение.

Иногда даже можно узнать историю блюда или идеи, как шеф придумал такое готовить – и тогда вам будет что рассказать друзьям за ужином, поверьте, вы будете в центре внимания!

Пятое – не ждите похода в ресторан или кафе как целого события.

Может, этим пунктом мы откроем тайну, но совсем не обязательно месяц откладывать на поход в ресторан, чтобы заказать там все и сразу. Людям не так уж много нужно еды. Вы можете пообедать каким-нибудь необычным супом или взять классную пиццу на двоих, это выйдет совсем не накладно для кошелька, а новые вкусовые впечатления вы получите. А еще не забывайте обращать внимание на небольшие концепции, хотя бы даже на фуд-корты рядом с домом. Конечно, мы не про фастфуд в его классическом понимании, но зачастую можно найти бриллиант и среди совершенно невзрачных заведений. Например, в небольшом кафе в спальном районе мы пробовали лучший плов в Москве, где его готовили простые жители Узбекистана, а не именитые шефы.

Шестое – пробуйте снова.

Последний совет, который хочется дать: не понравилось – попробуйте еще раз. Это касается многого. Если один раз в ресторане, который вам так советовали друзья, ошиблись, сделали плохо, это не значит, что тут всегда плохо. Иногда стоит дать второй шанс. Он не всегда оправдает себя, но иногда полезно снизить уровень отрицания.

С продуктами это тоже работает. Помните, как в детстве мы не любили оливки и темный шоколад, а потом к ним привыкли? Вкус трюфеля тоже далеко не сразу влюбляет в себя. Но возвращаясь время от времени к продуктам, которые нам, казалось бы, не нравятся, можно обнаружить, что вкусы изменились. Не стоит это упускать.

Мы часто недооцениваем чувства вкуса и обоняния и считаем, что они как-то нам заложены, а если мы чего-то не понимаем – значит, просто не дано.

Но это не так. Мы каждый день имеем возможность тренировать эти чувства, как и зрение, и слух, и осязание, но просто не так часто это делаем, как стоило бы. Упираемся в одно и тоже, сужаем мир общепита до туннеля, а потом скучаем и не можем понять, где же чувство новизны. Как спортсмены чередуют нагрузку, так и фуди должны понимать, что существуют определенные правила, помогающие оставаться в тонусе. Не пренебрегайте ими, и вы почувствуете результат.

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